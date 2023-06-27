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27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Asıl gündem, nasıl gündem?

Mikail YAPRAK
27 Haziran 2023, Salı
Bizim gündemimiz, gidişatın gündeminden uzaktır. Zira bu son gidişat düpedüz bir tuzaktır. Ruhu karartan, imana ve Dine zarar veren kara perde kimine göre “ak”tır!

Menhus gidişatın mendebur rüzgârından kendimizi sakındırabildiğimiz ve Risale-i Nur perspektifinden hadiselere bakabildiğimiz ölçüde hakikatle olan bağımızı güçlendirmiş olacağız.

Dünya gündemi, ülke gündemi ve siyaset gündemi olur da; insan gündemi ve her insana ait bir gündem olamaz mı? 

Her insan tek başına bir âlem değil mi? Hatta dünyanın gündemini ve gidişatını değiştiren büyük insanlar, başta peygamberler tek başlarına meydana çıkıp dünyaya meydan okumadılar mı?

Günü de, gündemi de en iyi bilen Rabbimizdir. Her an ve her lâhza gündemimizin nelerle dolu olmasını Kur’ân ve Sünnet belirlemiştir. Bu ilâhî ve ulvî gündemin en küçük bir meselesiyle, bütün dünyalıklar ve dünyalılar tartıya giremez.

Bu ilâhî ve mukaddes gündeme dalan bir mü’min, başını kaldırıp, dünya ehli olan dünyaperestlerin gündemine ve bilhassa siyasetin gündemine baktığı zaman dehşete düşüyor. Kıyamete çıkarılan dâvetiyeyi apaçık görüyor. 

Havuz medyasından ve televizyondan uzak yaşayan bir mü’min, ara sıra ve kazara dönüp baktığı zaman bu menhus medyanın toplumu nasıl hipnoz ettiğini müşahade ediyor.

Göz göre göre yapılan dehşetli zulümlerin farkında olanlar, iman ve hidayet sırrıyla ancak dayanabilirken, hipnoz edilen güruhun kılı bile kıpırdamıyor. 

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İşte bugün Arefe! 

Efendimiz (asm) buyuruyor:

“Arefe Gününe hürmet edin! Arefe, Allah’ın kıymet verdiği bir gündür.” 

Arefe’nin bundan daha güzel ne tarife ne de arife ihtiyacı olur.

Arefe Günü’nde bin ihlâs-ı şerif okumayı, Üstad’larından aldıkları derse binaen umum Nur Talebeleri biribirlerine hatırlatırlar. 

Ayrıca Arefe Günü sabah namazından itibaren, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farzın hemen akabinde teşrik tekbirlerinin mutlaka okunması gereği de önceden hatırlatılır. Bu vesileyle biz de hatırlamış ve hatırlatmış olalım.

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Madem ki, Resul-ü Ekrem (asm) “Ben iki kurbanlığın oğluyum” buyurmuş. Madem ki, ilk dedesi Hz. İsmail’i kurban olmaktan kurtarmak iradesiyle Rabbülalemin Cebrail (as) ile koçu göndermiş. Ve babası Abdullah’ın kurban edilmekten kurtarılmasına karşılık yüz devenin kurban edilmesi, yine Rabbülalemin tarafından kabul görmüş..

Demek ki, hak ve hakikat davasına kurban olmaya hazır olanları Cenab-ı Hak her zaman korumuştur, korumaktadır.

“İslâm, bugün öyle mücahidler ister ki dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye hazır olacak.”1

İşte harikulade vasıflarla mümeyyiz Üstad Bediüzzaman’a bakınız ki, yeri gelmiş ve münasebet hasıl olmuş, şöyle ilan etmiştir: 

“Umumun malûmu olsun ki: İki elimde iki hayatımı tutmuşum, iki hasım için iki meydan-ı mübarezede iki harple meşgulüm. Tek hayatlı olan adam meydanıma çıkmasın.” 

Bu sözleri de; bid’alara giren bazı şeyhleri ve hocaları tenkid etmesine karşılık, “onların içinde bazı evliyalar da vardır, onları böyle tenkid etmek senin için iyi olmaz” şeklinde hatırlatmada bulunanlara beyan etmiştir. 

Üstadın bu beyanında aslında bir mâna daha saklıdır. O da şudur: Ahirette zararıma olur korkusuyla, hakikatı beyan etmekten çekinmem. Zaten bundan dolayı da zarar gelmez, korkmayın..

Son okarak, Üstad’ın kendisini Kur’an ve iman dâvasına adamışlığının, (bizim ölçücüklerimizle tartılamaz olan) derecesine bakalım: 

“Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur.” 

Dipnot:

1-Bkz. Tarihçe-i Hayat, Önsöz (Ali Ulvi Kurucu)

[13:36, 24.06.2023] Dokuler: Salı gününe

[13:36, 24.06.2023] Dokuler: Mikail Yaprak

Okunma Sayısı: 313
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