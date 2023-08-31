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31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Avrupa’nın aradığı

Mikail YAPRAK
31 Ağustos 2023, Perşembe
Bediüzzaman; “Eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti göstersek” neler olabileceğini, insaniyetin nasıl yükseleceğini, hakiki medeniyet ve umumî barışın nasıl sağlanacağını delilleriyle ortaya koymuş. Tâ kıyamete kadar yol haritasını da göstermiş.

Bugün gelinen noktada hem menfi, hem de müspet mânadaki gelişmeler, yakın bir gelecekte dünyada acaip inkılapların olabileceğini gösteriyor.

Artık yok oluşla var oluş, yıkımla yapım, tahribatla tamirat, ölümle diriliş göze göz, dişe diş kıyasıya çarpışıyor. Bütün bu çarpışmalar varlık âlemleri hesabınadır.

Kainatta ve dünyamızda güzellik, hayır ve iyilik hesabına faaliyetler sürerken; şer ve tahribat hesabına çalışanlar da boş durmuyorlar. İnsanlığın hayra, hak ve hakikata yönelişine engel olmak için her türlü yola başvuruyorlar.

Şimdi hakiki insaniyet âlemi iki tercihle karşı karşıyadır. Ya ahlaksızlık, küfür, isyan ve dalalete seyirci kalıp kıyametin kopmasını çabuklaştıracaklar, ya da dünyanın ömrünü uzatacak hak dinin yayılmasına kuvvet ve destek verecekler.

Allah kelamı Kur’an; ehl-i kitabı, dinlerini tamamen terke davet etmiyor. Yanlış yönelişlerden vaz geçip “tevhid”e yanaşmalarını istiyor.

Bütün ilahî fermanların, semavî suhuf ve kitapların hakikatleri Kur’an’dadır. Zebur, Tevrat ve İncil hakikat olarak insanlığa neleri va’z etmişlerse, o hakikatler Kur’an ile devam ediyor. Allah’ın daveti ezelî ve ebedîdir. O davette-haşa-bir kopukluk, bir ayrılmışlık olamaz. Ezelden gelir Ebede gider.

Zaten İsa Aleyhisselam da “Ben gidiyorum, tâ ki Alemin Efendisi gelsin.” dememiş midir? Üstelik ahirzamanda hakiki İsevîliğin İslamiyete inkılap edeceği, cism-i nuranîsiyle semada bulunan Hz. İsa’nın gelip Resulullah Efendimiz’e tabi olacağı sahih rivayetler arasındadır.

Peki, halihazırda gelmiş midir? Resulullah’ın Vekili’nin arkasında namazı kılmış mıdır? Bunlar kitap hacminde ele alınması gereken sırlı meselelerdir.

Zaten böyle bir hadiseyi herkesin bilmesi ve görmesi ne imkân dahilindedir, ne de lazımdır. Herkesin aşikâr olarak görüp bilmesi imtihan sırrına aykırı olur.

Ancak emareleri, belirtileri vardır ki; dünyadaki bazı gelişmeler bize ipucu verebilir.

Şöyle ki:

Avrupa Birliği’ne yönelişimiz, elbette hikmetsiz değildir. İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa’da olması da tesadüf değildir. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa’da, Rusya’da, Amerika’da, yani Batı’da İslamiyetin hızla gelişmesini de görmezlikten gelemeyiz.

Hazreti Peygamberin bu ahirzamandaki hakiki bir varisi ve vazifelisi olan Said Nursî’nin Batı’yla ilgilenmiş olmasının, yorum ve tahliller yapmasının da idrakimize sunduğu mesajları olmalıdır. Yani onun Batı’yla olan bu alakası, sevk-i kaderî ile ahirzamandaki o büyük vazifesinin gereğidir.

Hem ona göre Avrupa ikidir. Birisi: “İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaîye-i beşeriyeye faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden BİRİNCİ AVRUPA..”

Diğeri: “Felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını (kötülüklerini) mehasin zannederek beşeri sefahate ve dalalete sevk eden bozulmuş İKİNCİ AVRUPA..”

İşte hakikatı arayan bu Birinci Avrupa, farkında olarak veya olmayarak aslında doğru İslâmiyeti arıyor.

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