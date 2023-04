Haftalık yazı günümüz, Ramazan Bayramı’nın arefesine denk gelsin de kalemimiz bayram aşkıyla şevke gelmesin! Mümkün mü?

Ki, bir zamanlar, Âkif’imiz de coşarak, bayramlık uzun bir şiirine şöyle başlamış:

“Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır..

Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!”

Gazetemizdeki bayramlaşmalara katılamayan biri olarak bu yazımızı bir “Bayram Mesajı” olarak da kabul ederseniz ne âla!

Dilbilimcilerimiz, “deliye her gün bayram” atasözünü şöyle açıklıyor: “Hiçbir şeyle bağlantısı olmayan, hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen, istediği yerde dolaşıp dilediği işi yapan delinin bütün günleri bayram özgürlüğü ve şenliği içinde geçer.”

Aslında bu atasözüne nazire kabilinden, “velîye her gün bayram” dersek, bunu yadırgayan bir Allah’ın kulu çıkmaz. Zira her nefesi “Hû” olan, “Lâ ilahe illa Hû”yu kendine hayat düstûra yapan velîlerimizin sadece her günü değil, her nefesi bayramdır.

Aslında Allah’a kulluğunu tam idrak eden, Sünnet-i Senîyeyi kendine hayat felsefesi yapan her mü’min Allah dostudur ve bu şuur içinde her nefes alış-verişi bayram güzelliğinde bir muvaffakiyettir.

İslam Âleminin ve ümmet-i Muhammed’in (asm) bugünkü hal ve gidişatı içinde, bütün İslam ve insanlık âlemlerini kapsayacak bir “bayram”dan söz edebilmek artık olabildiğince zorlaşmıştır.

Şimdi aşağıda arzedeceğim bir ifademizi umarım ki hoş ve mazur görürsünüz. Hatta belki bir anlık garip bir halet-i ruhiye deyip geçebilirsiniz, şöyle dersek: Sanki hakikî bayramlar ve bayramlık duygular gitgide delilere ve velilere has hale gelecek gibi!..

Bugün mü’min mü’minin kuyusunu kazmakla meşgul oluyorsa, fitne ve fesat Ramazan’da bile dur durak bilmiyorsa, insanlığın en büyük düşmanı yine “insan” oluyorsa; bayramlarımızı umum İslam ve insanlık âlemini kapsayacak çapta görmemiz mümkün mü?

Şimdi bayramları hakikî mânasıyla idrak etmeyi, Allah dostları olan hakikî mü’minlerin nüfûsuna ve nefeslerine havale ederken, son olarak bir hadis-i şerifi aktarmış olayım:

“İki kişi birbirine dargın olarak ölürse, cehennemi görmeden cennete giremez. Cennete girseler de birbiriyle karşılaşamazlar.” (İbn-i Hibbân)

Öyleyse cümle küskünler barışsınlar ve helalleşsinler ki, bayramımız bayram olsun!

Günümüz teknolojisi sayesinde dünyanın her tarafından biribirimizi çok yakından takip edebiliyoruz. Gülüşümüzü, endişemizi; neş’emizi, kederimizi hemen paylaşıyor, sesimizi ve nefesimizi duyabiliyoruz.

Bu da teknolojinin güzel yönüdür ki; yerinde, zamanında ve hakça kullanılırsa, ne büyük nimet!

Okuduklarınızı okuyor, gördüklerinizi görüyor ve duyduklarınızı duyuyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım, aynı görüş ve düşünceleri paylaşıyor, aynı duygularla heyecanlanıyor, aynı hislerle hisleniyoruz.

Acıları, hüzünleri ve beklentileri hâla devam eden 6 Şubat deprem felaketi sebebiyle buruk geçireceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik eder; milletçe birlik ve beraberliğimizin gerçekleşmesine, huzur ve barışımıza vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.