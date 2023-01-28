“Duruşma salonunda çıktıktan sonra, Bekir Berk ağabey beni yanına çağırdı. ‘Ezberden ders oku’ dedi. Koridorda kalabalık insan topluluğu var. Ben başladım, adliye koridorunda ‘İman hem nurdur, hem kuvvettir’ vb. vecizeleri sıralayınca bir alkış tufanı da orada koptu. Allah hepsine rahmet eylesin.”

ROPÖRTAJ-1: MİKAİL YAPRAK

Nur serencamının Nur Çocukları ve bugünün Nur hizmet hadimlerinden Mustafa Sungur Küçükoğlu ile konuştuk

GİRİŞ: Muhterem Mustafa Sungur Küçükoğlu... 1968’de yayınlanan NUR ÇOCUKLAR isimli kitapta adınız geçiyor. Bu sebeple sizinle görüşmek istedik. Söylediklerinizden yola çıkarak; hizmetlerimizin geçmişini hepimiz yad ederken, bugünün hizmet ortamındaki çocuklarımıza ve gençlerimize de örnekler sunmuş olacağız inşaallah.

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Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

959 yılında Şanlıurfa’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Şanlıurfa’da tamamladım. 1983 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldum. 1984-1991 yılları arasında Mersin İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 1992 yılında Şanlıurfa’da lise müdürlüğüne, 1995 yılında Şanlıurfa İl Çevre Müdürlüğü’ne atandım. 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı’na tayin edildim. Halen Ankara/Keçiören’de ikamet etmekteyim.

63 Yaşındayım. Çocukluğum ve gençliğim hep cemaat içerisinde geçti. İttihad ve Yeni Asya okuyucusu olarak hizmette devamlı olmaya çalıştım. 1998-2002 yıllarında da Yeni Asya A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundum. 23 senedir Ankaradayım. Ankara hizmet hatıralarını inşallah başka bir zaman ve zeminde zikrederiz. Son nefesimize kadar Cenab-ı Hak, bizi bu iman ve Kur’an davasından ayırmasın. İhlas, sadakat ve tesanüdle bizleri hizmet-i Kur’an’da muvaffak etsin. Amin.

İFTİHARLA HATIRLIYORUM

Bugün hizmet ortamında abi-kardeş olarak bilinen Mustafa Sungur beyefendi, acaba o günün Nur Çocuğu Mustafa Sungur’u nasıl hatırlıyor?

1969-1970 yıllarında Urfa caddelerinde “İttihad, İttihad! Dini, İçtimai, Siyasi Gazete” diye bağırıp neşriyat hizmetlerine dahil oldum. Bugünün Mustafa Sungur’u olarak, geçmişin Nur Çocuğunu iftiharla, hasretle ve sevinçle hatırlıyorum.

Nurculuktan mevkuf rahmetli Eyüp Karakeçili, Urfa Cezaevi’nde yatarken her Çarşamba günleri rahmetli annemin yaptığı yemeklerden götürürdüm. Cezaevi gardiyanları, beni tanıyorlardı. Eyüp Karakeçili ağabeyi de çok sevdiklerinden Cezaevi’nin koğuşlarına girer, bazen de meydan denilen yerden mahkumlar toplanırlar ben de onlara Risalelerden ezbere ders okurdum.



1969 yılı Mustafa Sungur Küçükoğlu

O zamanlar 8-9 yaşlarında olduğumdan, mahkumlar bana harçlık verir, ben de çocukluk hissiyatıyla sevinirdim. Eyüp Karakeçili ağabeye her gün bir Nur talebesi ağabeyin evinden yemek gönderilirdi. Böyle bir vefa ve sadakat vardı.

Yanlış hatırlamıyorsam 1968 yılında Gaziantep’te, Nur’un kahraman fedaisi Nazım Gökçek ağabeyin Mahkemesi vardı. Urfa’dan kalabalık bir şekilde duruşmaya katıldık. Allah rahmet eylesin Bekir Berk ağabey şimşek gibi bir müdafaa yaptı. Hakim, berat kararı verince duruşma salonunda bir alkış tufanı koptu.

Duruşma salonunda çıktıktan sonra, Bekir Berk ağabey beni yanına çağırdı. “Ezberden ders oku” dedi. Koridorda kalabalık insan topluluğu var. Ben başladım, adliye koridorunda “İman hem nurdur, hem kuvvettir” vb. vecizeleri sıralayınca bir alkış tufanı da orada koptu. Allah hepsine rahmet eylesin.

Mahkemeler, hizmetin inkişafına vesile olmuştur. Nerede dava varsa, Bekir Berk ağabey katılır, Nur’un müdafaasını yapardı. Yılını hatırlamıyorum, Kahramanmaraş’ta Mustafa Ramazanoğlu’nun mahkemesine, Adana’da Abdullah Yeğin ağabeyin, Urfa Bozova’da Sino Ercan ağabeylerin mahkemelerine katıldım. Harika savunmalardı. O gün, o il bizim için bir bayram yeri olurdu.

Babamın dükkanına 1966 yılında Polisler tarafından baskın ve arama yapıldı. Arama sonucunda 6 adet küçük Risaleler bulundu. Polisler, babamı karakola götüreceklerdi. Ben ağlamaya başladım. Babam “ağlama” dedi. “Bu Polis amcalarına bir ders oku” dedi. Bende başladım “layemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var” ila ahir okumaya devam ettim. Dersin sonunda da:

“Ben bir küçük askerim,

Sınırlarda gezerim,

Kur’anı’ma yan bakanı,

Topuğumla ezerim” dedim.

“Biz, sizinle baş edemeyiz”

Ve ayağımı yere vurdum. Hamit isimli komiser, babama döndü ve dedi ki “Biz, sizinle baş edemeyiz. Kitaplarınızı götürüyoruz, ama siz bu dersleri çocuklarınızın hafızasına kazımışsınız”.

1967 yılı bir yaz ayında serhad şehrimiz Van’da Hz. Üstad için mevlid okutulmakta. Biz de Urfa’dan bir minibüsle mevlide iştirak ettik.

Mevlid Van’ın Erek dağında yapıldı. Kalabalık bir cemaat toplanmıştı. Türkiye’nin her tarafından katılım sağlanmıştı. Güzel bir yaz günü Erek, panayır yerine dönmüştü. Kazanlarda yemekler kaynıyor, hoparlörden Kur’an ve Risale-i Nur dersi Van’ın semasını nurlandırıyordu. Hatay’dan soyadı İslamoğlu olan bir ağabey geldi. Bana, “gel ezbere Risale oku” dedi. Ben de kemal-i sevinçle gittim. Henüz 8-9 yaşlarımda mikrofonun başına geçtim. “Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda” diye başladım. Epey okudum. Fatiha çekerek dersi bitirdim.

Ah ne güzel günlerdi

O mevlidde o sene tutuklamalar oldu. Vanlılar’a, tertip heyetine ‘o çocuk kimdi’ diye sual etmişler. Onlar da tanımadıklarını ifade etmişler.

Van mevlidinden dönerken, merhum Mustafa Sungur Ağabey de bizim minibüsle Urfa’ya geldi. Yolculuğumuz Kur’an, ders ve marşlarla geçti. Minibüste bir ağabey ilahî okumak isteyince, Mustafa Sungur ağabey “Kardeş, biz askeriz, marş okuruz” dedi.

Kendisi: “Artar cihadla şevkimiz, / Fahr-i Resul Sultanımız” diye başlayan marşı okudu. Ah ne güzel günlerdi. Samimiyetin, hasbiliğin, mertliğin, cömertliğin, velhasıl bütün ahlak-ı hasenenin hakim olduğu o günleri, bugün çok çok arzuluyorum. Hasretle anıyorum.

DEVAM EDECEK