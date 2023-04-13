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13 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hep hatırda bu dört insan... Hele bir de olsa Nisan!

Mikail YAPRAK
13 Nisan 2023, Perşembe
“Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; bir taneye bedel yüz tane vazife başına geçer. Öyle de, mevtim, hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum.”1

İman ve Kur’ân dâvâsında mühim vazifeler üstlenen her bir sadık Nur Talebesi vazifeden terhis oldukları vakit Üstadlarına iktidaen, aynı iman ve tevekkülle veda ederler, etmişlerdir. Her bir sadık Nur Talebesi için de aynı mânanın tahakkuk ettiğine, yani yerlerine yenilerinin zuhur ettiğine Nurculuk tarihi ve Yeni Asya serencamı şahittir. 

Şimdi dördü de Nisan ayında ve dördü de cihad-ı manevîlerinin zirve noktasında ve inşaallah hüsn-ü hatime ile dünyaya veda eden Nur ve iman kahramanlarını kısaca yad edelim.

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP

2 Nisan 1971 yılında henüz genç denebilecek biɾ yaşta Hakk’ın ɾahmetine kavuşan Zübeyiɾ Gündüzalp, Üstad Hazɾetleɾinin ‘Ben Zübeyiɾ’imi kâinata değişmem.’ iltifatına mazhaɾ olmuş. Vefat haberi üzerine yazdığımız şiir Yeni Asya’da yayınlanmıştı. Şiirimiz şu mısralarla son buluyordu:

“Kahraman bir mücâhid yolladık yine işte..

Tatlı müjdeler vardır bu îmanlı gidişte..

Gönülleri fetheden yüksek şehâmetinle..

Düşmanları ürperten yıldırım heybetinle..

İmanlı gönüllerde sönmeden yanacaksın..

Ölsen de bizimlesin, bizle şahlanacaksın..”

TAHİRÎ MUTLU

Tâhirî ağabey İstanbul’un Fatih ilçesinin Kocamustafapaşa semtinde bulunan Tevruz apartmanın son katı olan 7. katta hizmet hayatını idame ediyordu. 3 Nisan 1977 tarihinde Cumartesiyi Pazara bağlayan gece saat 03.00’te hizmet ve meşakkat kapısını kapattı, ücret ve saadet âleminin kapısını çaldı.

“Kur’ân’a ve îmana sâdık bir hizmetkârdı.

Kendisi için değil, Kur’ân için yaşardı..

Onu tanıtamadık, sustuk bugüne kadar.

Dünyada yaşıyordu çünkü tâ düne kadar..

Bugün haber aldık ki, Mutlu Ağabey bizim..

Mutlulukla ayrılmış aramızdan azîzim..

Cihadınla erdiğin makàmın kutlu olsun..

Özün ve soyun gibi makamın mutlu olsun..”2

MEHMET EMİN BİRİNCİ

Namazı vaktinde kılmasıyla tanınan Birinci Ağabey, ziyaretine gelenleri de bu konuda teşvik ederdi. 3 Nisan 2007 Salı günü tedavi gördüğü Üsküdar Hospital Türk’te Hakk’ın rahmetine kavuştu. Halen İstanbul’da mukim emekli eğitimci Kasım Ferşadoğlu’nun not defterinde Birinci Ağabeyle ilgili ilginç hatıraların kayıtlı olduğunu, bizzat kendisi ifade etmişti. Umarım en verimli şekilde değerlendirecektir.

MEHMET KUTLULAR

Yeni Asya Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi ve kurucu isimlerinden olan Mehmet Kutlular ağabey, rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken 6 Nisan 2021 tarihinde vefat etti.

Onu düz bir anlatımla nazara vermenin ve aynıyla hüve hüvesine anlatabilmenin zorluğu aaşikârdır. 

Çünkü düz bir çizgi gibi monoton bir hayat yaşamadı. Dalgalı, fırtınalı, inişli, çıkışlı ama istikametli... 

Zübeyir ağabeyin bu sözlerinin hakiki muhatabı olmuştu sanki: “Karanlık zindanlara salarlarsa ışık, paslı vicdanları görürsen ümit, imansız kalplere rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkûm olacaksın ve buna şükredeceksin…”

Dipnotlar:

1-Emirdağ Lâhikası, s. 174., 2-Sessiz Esen Yel, Mikail Yaprak

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