Her iktidarın “görünen köy”ü olmalıdır

Evet, “görünen köy kılavuz istemez” diye boşuna dememişler. Her iktidarın görünen köyü ise, “vakt-i merhun”u gelince “muhalefet” vazifesini de üstlenmek olmalıdır.

Demokratik parlamenter sistemde hükümetler, aynı zamanda muhalefet görevine de namzet olduklarını unutmamalıdırlar.

Bir hükümetin; milletçe uzun süre iktidarda tutulması, iyilikten ziyade kötülüğe yol açar. Gün gelir; o hükümet, kendi milletinin başına bela olur. Dünya siyaset tarihi bunun örnekleriyle doludur.

Millet adına “muhalefet” görevini üstlenmeyi; iktidar olmak kadar değerli bulan liderler ve partiler, demokratik nizamın devamının teminatıdırlar. Aksine bir tutum sergilemek, demokrasiyle asla bağdaşmaz. Demokratik(!) istibdada kapı açar.

Türkiye siyaset tarihinde, altı defa gidip yedi yedi defa başbakanlığa gelen ve bu sabırlı mücadelesini Cumhurbaşkanı olarak noktalayan Süleyman Demirel merhum, bunun en güzel örneği olmuştur.

Demirel, ilk defa AP Genel Başkanı olarak seçildikten sonra, 8 Aralık 1964’te dönemin Başbakan’ı İsmet İnönü ile Çankaya’da Liderler Zirvesi’ne katılır.

Orada, “Hükümet memleketi idare etmiyor” diye İnönü’ye topu atar.

İnönü: “Sayın Demirel şikayetin benden mi?”

Demirel: “Evet, sizden. Hükümetinizden.”

İnönü: “Çöldeki bedevî şeyhi dahi tehlikenin nereden geleceğini bilir. Onu anladım, yalnız hükümet Çankaya işi değildir, Meclis’in işidir. Gelin orada konuşalım.”

İnönü sözünü şöyle bitirir:

“Toplantı bitmiştir, bundan sonra da yapılmayacaktır.”

Böylece 80’lik İsmet İnönü, 40’lık Süleyman Demirel’e demokrasinin rayına oturduğu ve oyunu kurallarına göre oynamak gerektiği mesajını o gün böyle verdi.

Demirel toplantı sonrasında şöyle der: “Adam haklı, “gelin Meclis’e” diyor. Hay hay gidelim Meclis’e bu hesabı görelim.”

İşte Demirel’in yıllarca dilinden düşürmeyeceği, “Bulun 226’yı devirin” sloganı o gün böyle bulundu ve aslında patenti İsmet İnönü’ye aitti.1

Merhum Süleyman Demirel, ölümünden kısa bir süre önce verdiği bir mülakatta şöyle demişti:

“Bugün bu yaşımda meydanlara çıksam Tayyip Erdoğan’ı yenerim.”

O günlerin havasında birçok kimsenin gülüp geçtiği bu ifadeleri aslında oldukça mânidardı.2

Demokrat misyonu, 9. Cumhurbaşkanı merhum Demirel, 2011’de bir vesileyle kısaca şöyle özetlemişti:

“Bu misyon Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, beraberliği ve kardeşliğidir. Misyon, Türkiye’de demokrasinin geliştirilmesidir. Misyon, Türkiye’de uygar olan her şeyin varlığıdır. Misyon, Türkiye’de millî ve manevî değerlere sadâkattir, kalkınmadır, büyümedir, güçlenmedir. Misyon, milletimizin geleceğine güvenle bakması, geçmişiyle övünmesidir.”

Son olarak Batı’dan bir söz...

William Dean Howells’in şu sözü tecrübeyle sabit olan bir hükümdür: “Despot insanlar yok edilmektedir, fakat devlet hâlâ kollektif bir despot olarak varlığını sürdürmektedir.”

Dipnotlar:

1-Elvan Yarma, Haziran 17, 2015

2-Bkz. Mehmed Mazlum Çelik, Independent Türkçe