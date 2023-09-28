"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İki bakıp bir göremeyince...

Mikail YAPRAK
28 Eylül 2023, Perşembe
Evet; Risale-i Nur talebelerinin, baştaki iki göz gibi iki bakıp bir görmesi gerektiği Risalelerde geçen bir tesbittir.

Yani onlar, içtimaî ve siyasî hadiselere Nur’un beyanat ve tenvirleri zaviyesinden bakamadıkları ölçüde din, vatan ve millet zarar görmüş; meşveret, hürriyet ve demokrasi yolunda ilerleme yerine gerileme olmuştur.

Dünya gidişatı, İslâmiyet ve insaniyet adına esef verici.

İnsanlık âleminde hakikat arayıcılarına ve doğru İslâmiyeti yaşama ve yayma gayreti içinde olanlara inad; hakikatın perdelenmesine ve İslâmiyetin yanlış gösterilmesine kasten ve planlı olarak çalışılıyor.

Hem de, her milletin ileri gelenleri, mevki-makam-sermaye sahipleri, iktidar hırsından divane olmuş yöneticileri, fitnelere âlet olmada başrolde görünüyorlar. İslâm ülkelerinde, dünyayı kuşatan bu fitnelere karşı Müslümanca ve iman şuuruyla mukabele edilemiyor, inisiyatif kullanılamıyor.

Ahirzamanın en büyük fitnesi Deccalizm-Süfyanizmdir.

Mü’min ve Müslüman olarak, kulağımızı ve kalbimizi açık tutarsak, âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, fitnelerin mahiyetini ortaya koymuşlardır.

İşte sayısını bilemediğimiz hadis-i şeriflerden sadece iki tanesi:

“Din; dünya menfaatine alet edilince, fitneler zuhur eder.”

“Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.”

**

Maraşlı merhum Âşık Hüdaî ne güzel demiş:

“Faydası olmayan bahardan, yazdan, yüce dağ başının kışı makbuldür.

Cahilin yaptığı sözden sohbetten; âlimin hayali, düşü makbuldür.”

Hele bir âlim ki; sözü, izi ve yazısı hep Kur’ânî ve Peygamberî olsa...

Hele bir âlim ki; bize “hayal ve düş” gibi gelen beyanları bile hakikatın ta kendisi olsa...

Hele bir âlim ki, siyaset ve içtimaîyat üzerine yazdıkları da, istikbâle ait beyanları da, düş ve hayalden uzak hakikatler olsa...

Ahirzaman müceddidi ve Kur’an müfessiri olan bu âlimin beyanları ışığında neşriyat yapan bir gazetemiz var ki; herkes bu gazeteyi tanıyıp okumasa da, bu gazete herkesi ve her kesimi okuyor. Herkesi anlamaya, yardımcı olmaya çalışıyor. Toplumun her kesimine; zenginlere, fakirlere, çocuklara, gençlere, ihtiyarlara, hastalara, musîbetzedelere, ilim ve irfan ehline, akademisyenlere ve siyasetçilere, hülâsa herkese ayrı ayrı manevî ve fikrî reçeteler sunuyor.

Ama; bu hakikatleri çokça okumalarına rağmen; “iki bakıp bir görmek” yerine, “bir bakıp iki gören” şaşılarımız yüzünden, okunanların içtimaî ve siyasî hayata tatbikinin bir hayli uzağında seyrediliyor.

BİR HİKÂYE

Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi.

Şaşı çırak depoya gitti. Rafa baktığında iki şişe olduğunu gördü.

Dönüp ustasına gelerek, “Usta rafta iki şişe var, hangisini getireyim?” diye sordu.

Usta dedi: “Oğlum, o rafta bir şişe var, onu al gel.”

Çırak itiraz etti: “Ustacığım ben o rafta iki şişe gördüm. Hangisini istiyorsan söyle getireyim.”

Çocuğa lâf anlatamayacağını anlayan usta, “O zaman o iki şişeden birini kır, diğerini getir” dedi.

Çırak gitti, şişenin birini yere vurup parçalayınca iki şişenin de gözden kaybolduğunu fark etti.

Bizim şaşılar da, kendilerine şaşı baktıran o sebebleri ah bir kırabilseler! Bir bakıp iki görmek yerine, (Nur talebeliğine yakışan şekliyle) iki bakıp bir görebilseler!..

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AİHM kararları bağlayıcıdır

    Tahsilatta zorlanınca taşınmaz alıyor

    Site aidatları kiralarla yarışıyor

    Ortak sınavlara ‘açık uçlu’ soru

    Ermeniler Karabağ’ı terk ediyor

    Buğday çeşitliliğinin yüzde 92’sini kaybettik

    Sağlıkçılar: Bu parayla çorap bile alamayız

    TTK yüzde 100 kusurlu

    Çanakkale'de 6 noktada çıkan orman yangınlarından 5'i söndürüldü

    "Çok büyük bir facia"

    Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

    Alman Lina Boettcher, Kelime-i Şehadet getirirken gözyaşlarına hakim olamadı

    Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin kurtarılması ve ülkemizin birleşmesi temel sorunumuz

    Kış Kur'an kursları 11 Eylül'de başladı, 8 ay boyunca devam edecek

    İran, 3. askeri görüntüleme uydusunu da uzaya fırlattı

    Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangın faciaya dönüştü: 93 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

    "Kovid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz"

    Siyonist haritaya tepki

    Sabah namazı buluşması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz yargısıyla buraya kadar
    Genel

    AİHM kararları bağlayıcıdır
    Faruk ÇAKIR

    Bırakın hukuk devletini aslında devlet bile olmaz
    Osman ZENGİN

    12 Mart kahramanı Mehmed İnce kardeşim
    Mikail YAPRAK

    İki bakıp bir göremeyince...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ermeni çeteleri darmadağın edildi
    Ali FERŞADOĞLU

    Malınızı çalıp gasp edenlere ne yaparsınız?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan meleklerle iç içedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.