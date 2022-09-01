İyiliğin ve fenalığın ferdî ve cemaatî boyutu

Saltanatın kaldırıldığı, hilâfetin ise henüz devam ettiği sıralarda Bediüzzaman Hazretlerinin Ankara’da Meclis-i Mebusan’a hitaben yazdığı hutbede geçen cümleler konumuzun özeti gibi duruyor:

“Cemaatin rûhu olan şahs-ı mânevî eğer müstakîm olsa, ziyade parlak ve kâmil olur; eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de, fenalığı da mahduttur (sınırlıdır); cemaatin ise gayr-i mahduttur (sınırsızdır).”

Devlet ve millet olarak “müstakim” olabilmenin ve böylece sınırsız olan iyiliği yakalayabilmenin anahtarı ve şifresi de, yine Üstad’ın hutbesindeki şu ifadelerde saklı görülüyor:

“..lakaydâne ve ihmalkârâne müsbet bir iş görülmez. Menfîce, tahripkârâne iş ise; bu kadar rahnelere (yaralara) maruz kalan İslâm, zâten muhtaç değildir.”

Tam yüz yıl önce bunları söyleyen Üstad, “Avrupa sefih medeniyetinin yırtılmaya yüz tuttuğu, Kur’ân medeniyetinin zuhura yakın geldiği bir anda...” hükmüne de yer veriyor..

Öyleyse bu sıralarda sefih medeniyetin tamamen yok olması, Kur’ân medeniyetinin tamamen zuhuru lâzım gelmez miydi? Acaba bunu geciktiren hangi hallerimiz ve hangi günahlarımızdır?

Aynı soruyu içimize dönük, dairemiz dahilindeki “ehl-i hâl ve akd” mevkiindeki zevâta da sorabiliriz..

Yahut “saltanat” mânâsını deruhte edenlere soralım da, bizimkiler de kendi paylarına düşeni alsınlar..

Meselâ şöyle diyelim:

Sizin müsbet hizmetlerinizi takdir edecek olanlar cumhur-u mü’minîndir ve bilhassa tabaka-i avâmdır ki, sağlam Müslümanlardır. Öyleyse siz de, onların hissiyâtına tam tercüman olmakla ancak liyakatinizi gösterebilirsiniz.

Hükümetliğiniz esnasında “saltanat” mânâsını (hem ne yazık ki) daha çok da menfîce deruhte ediyorsunuz.

Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yaptırımlar, müeyyideler ve cezalar...

Yani Bediüzzaman’ın yüz yıl önce söylediği; “Menfîce, tahripkârâne iş ise; bu kadar rahnelere (yaralara) maruz kalan İslâm, zâten muhtaç değildir.” sözlerine kulak tıkayarak, üstelik İslamiyeti de menfî siyasetinize alet ederek devam ediyorsunuz..

Kur’ân’ın düsturlarını, imanın esaslarını ve İslâmî şeâiri muhafazaya çalışmadan ve size hasbî destek veren avâm-ı mü’minînin hukukunu gözetmeden (hatta onların hukukunu çiğneyerek) yol alırken, arkanızda bulunan “şahs-ı manevî” gücünün de hakkını vermemiş oluyorsunuz..

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Artık saltanat da, hilâfet de mazide kaldı.

“Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlâl”

Evet, “yok olma, dağılma, perişan olma” mânâsındaki “izmihlâl”den, izn-i İlâhî ile ve Bediüzzaman gibi âlimlerin gayretleriyle kurtulan, İslâmî kimliğiyle birlikte yeni hali, yani meşrûtiyeti, cumhuriyeti ve demokrasiyi seçen bu millet; her türlü badirelerden, “inşikâk”lardan, fasid ve tahribkâr oyunlardan yine izn-i İlâhî ile korunacaktır inşaallah.

Bu millet korunduğu gibi; bu milletin içinde yine bu millete, dolayısıyla İslâm âlemine, dolayısıyla bütün insanlığa hizmet eden Nur talebeleri de korunacaktır inşaallah.

Gayr-ı müslimlerden İslâma düşman olanlar, Allah’ı ve ahireti inkâr eden maddeperest ve materyalistler; bütün vasıtalarıyla, habis medeniyetleriyle, fen ve teknolojileriyle âlem-i İslâma üstünlük sağladıkları halde, Müslümanlara din ve itikad noktasında galip gelemediler.

“İslâmiyet, metanetini ve salâbetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda lâubâliyâne, Avrupa medeniyet-i habise kısmından süzülen bir cereyan-ı bid’âtkârane, sinesinde yer tutamaz.”

Nerede kaldı ki, böyle bir “cereyan-ı bid’âtkârâne” Nur talebelerinin şahs-ı manevîsi içinde yer tutsun.

Yeter ki cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî müstakîm olsun.

“Demek, âlem-i İslâm içinde mühim ve inkılâbvâri bir iş görmek, İslâmiyetin desâtirine inkıyâd ile olabilir, başka olamaz, hem olmamış; olmuş ise de, çabuk ölüp, sönmüş.”

Hülâsa: Değişimin temel taşlarının sağlam olması gerekirdi...