"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İyiliğin ve fenalığın ferdî ve cemaatî boyutu

Mikail YAPRAK
01 Eylül 2022, Perşembe
Saltanatın kaldırıldığı, hilâfetin ise henüz devam ettiği sıralarda Bediüzzaman Hazretlerinin Ankara’da Meclis-i Mebusan’a hitaben yazdığı hutbede geçen cümleler konumuzun özeti gibi duruyor:

“Cemaatin rûhu olan şahs-ı mânevî eğer müstakîm olsa, ziyade parlak ve kâmil olur; eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de, fenalığı da mahduttur (sınırlıdır); cemaatin ise gayr-i mahduttur (sınırsızdır).”

Devlet ve millet olarak “müstakim” olabilmenin ve böylece sınırsız olan iyiliği yakalayabilmenin anahtarı ve şifresi de, yine Üstad’ın hutbesindeki şu ifadelerde saklı görülüyor:

“..lakaydâne ve ihmalkârâne müsbet bir iş görülmez. Menfîce, tahripkârâne iş ise; bu kadar rahnelere (yaralara) maruz kalan İslâm, zâten muhtaç değildir.”

Tam yüz yıl önce bunları söyleyen Üstad, “Avrupa sefih medeniyetinin yırtılmaya yüz tuttuğu, Kur’ân medeniyetinin zuhura yakın geldiği bir anda...” hükmüne de yer veriyor..

Öyleyse bu sıralarda sefih medeniyetin tamamen yok olması, Kur’ân medeniyetinin tamamen zuhuru lâzım gelmez miydi? Acaba bunu geciktiren hangi hallerimiz ve hangi günahlarımızdır?

Aynı soruyu içimize dönük, dairemiz dahilindeki “ehl-i hâl ve akd” mevkiindeki zevâta da sorabiliriz..

Yahut “saltanat” mânâsını deruhte edenlere soralım da, bizimkiler de kendi paylarına düşeni alsınlar..

Meselâ şöyle diyelim:

Sizin müsbet hizmetlerinizi takdir edecek olanlar cumhur-u mü’minîndir ve bilhassa tabaka-i avâmdır ki, sağlam Müslümanlardır. Öyleyse siz de, onların hissiyâtına tam tercüman olmakla ancak liyakatinizi gösterebilirsiniz.

Hükümetliğiniz esnasında “saltanat” mânâsını (hem ne yazık ki) daha çok da menfîce deruhte ediyorsunuz.

Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yaptırımlar, müeyyideler ve cezalar...

Yani Bediüzzaman’ın yüz yıl önce söylediği; “Menfîce, tahripkârâne iş ise; bu kadar rahnelere (yaralara) maruz kalan İslâm, zâten muhtaç değildir.” sözlerine kulak tıkayarak, üstelik İslamiyeti de menfî siyasetinize alet ederek devam ediyorsunuz..

Kur’ân’ın düsturlarını, imanın esaslarını ve İslâmî şeâiri muhafazaya çalışmadan ve size hasbî destek veren avâm-ı mü’minînin hukukunu gözetmeden (hatta onların hukukunu çiğneyerek) yol alırken, arkanızda bulunan “şahs-ı manevî” gücünün de hakkını vermemiş oluyorsunuz..

***

Artık saltanat da, hilâfet de mazide kaldı.

“Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlâl”

Evet, “yok olma, dağılma, perişan olma” mânâsındaki “izmihlâl”den, izn-i İlâhî ile ve Bediüzzaman gibi âlimlerin gayretleriyle kurtulan, İslâmî kimliğiyle birlikte yeni hali, yani meşrûtiyeti, cumhuriyeti ve demokrasiyi seçen bu millet; her türlü badirelerden, “inşikâk”lardan, fasid ve tahribkâr oyunlardan yine izn-i İlâhî ile korunacaktır inşaallah.

Bu millet korunduğu gibi; bu milletin içinde yine bu millete, dolayısıyla İslâm âlemine, dolayısıyla bütün insanlığa hizmet eden Nur talebeleri de korunacaktır inşaallah.

Gayr-ı müslimlerden İslâma düşman olanlar, Allah’ı ve ahireti inkâr eden maddeperest ve materyalistler; bütün vasıtalarıyla, habis medeniyetleriyle, fen ve teknolojileriyle âlem-i İslâma üstünlük sağladıkları halde, Müslümanlara din ve itikad noktasında galip gelemediler.

“İslâmiyet, metanetini ve salâbetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda lâubâliyâne, Avrupa medeniyet-i habise kısmından süzülen bir cereyan-ı bid’âtkârane, sinesinde yer tutamaz.”

Nerede kaldı ki, böyle bir “cereyan-ı bid’âtkârâne” Nur talebelerinin şahs-ı manevîsi içinde yer tutsun.

Yeter ki cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî müstakîm olsun.

“Demek, âlem-i İslâm içinde mühim ve inkılâbvâri bir iş görmek, İslâmiyetin desâtirine inkıyâd ile olabilir, başka olamaz, hem olmamış; olmuş ise de, çabuk ölüp, sönmüş.”

Hülâsa: Değişimin temel taşlarının sağlam olması gerekirdi...

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    3Y diyerek geldiler, tam tersine gittiler

    Demirören en büyük matbaasını kapatıyor

    Afganistan’da açlık tehlikesi

    Gaziler susturuldu

    Öğretmenlere şiddete 6’lı masadan tepki

    Bankalar ve tüketim büyüdü

    Vira Bismillah

    Yeni gıda krizi kapıda

    Savaş uçakları otobanda tatbikat yapacak

    Asbestli gemiye ‘geri dön’ çağrısı

    Faiz lobisinin geliri 3,5 büyüdü

    BM'den Libya'ya seçim çağrısı

    Pakistan'da selden sonra şimdi de salgın tehlikesi!

    AB'de gündem Ruslara vize yasağı tartışması

    Dualar bereketli bir av sezonu için

    Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

    9. kez siyaseti bırakma kararı aldı

    UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ni inceleyecek

    Avrupa Şampiyonası başlıyor

    Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı 3 günlüğüne durdu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Sosyete hanımefendinin çarpıcı duâsı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyada kâfir neden güler?
    Ahmet BATTAL

    Resmî daireler ve resmî görüşler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’da müdafaalar
    Mikail YAPRAK

    İyiliğin ve fenalığın ferdî ve cemaatî boyutu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eskişehir Mahkemesi Muharebesi (1)
    Sadettin Önal

    Evren, dünya, insan ve hayal (1)
    Hakan Özlen

    Şimdi söz gençlerin
    Cevher İLHAN

    Ankara Şam’la diyaloga ayak sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.