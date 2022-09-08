Mahkumken bile hükmeden Üstad

Ahirzamanın dehşetli bir döneminden geçiyoruz.

Bütün bu inkılâplar, vuruşmalar, savrulmalar ve karmakarışık ahval içerisinde en gür sâdânın İslâm’ın sâdâsı olacağı müjdesini tâ baştan alanlar için korku yok, yılmak yok, yıkılmak yok, yeis yok!

Eğer ki siz, “felâket ve helâket asrının adamı”na “adamımız” dediyseniz, onun çektiklerinin benzerlerini çekeceksiniz. Onun tattıklarının benzerlerini tadacaksınız! Ve onun kudret-i İlâhî ile kazandığı zaferlerin benzeriyle de mükâfatlandırılacaksınız!

Henüz Üstâd hayattayken, Ahrarların dirilişi mânasındaki Demokratların ortaya çıkmasına kadar acaba kaç yıl beklenilmişti? Ya peki Ezân-ı Muhammedî’nin aslına çevrildiği güne kadar? Bugün hâlâ zaferler tattıracak bir yığın hâdise önümüzde duruyor.

İstibdatlara dâvetiye çıkaran ve istibdat ruhunu barındıran resmî ideolojiden tamamen kurtulup, tam bir hürriyet ve demokrasi havasını soluklayacağımız günleri mi dersiniz... İsevîliğin İslâm ile ittifakı mânasındaki AB’ye dahil olacağımız günleri mi dersiniz.

Ahirzamandan haber veren hâdis-i şerifin, Kastamonu Lâhikasındaki, kalbe ihtar edilen tefsirini hatırlayalım. Ulvî ve kudsî bir zaman lâhzasında, bu hâdis-i şerifi birden hatırlayan Üstâd, “Belki, Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi.” diyor. Bu dersin devamında galibane sürecek bir zaman diliminin müjdesini veriyor ki, kim bilir bu zaman diliminde kudret-i İlâhî daha nice zaferler tattıracaktır. Yeter ki biz, biz olalım ve sadece hizmetle mükellef olduğumuzun idraki içinde kalalım.

Üstadın çektiği çileler, maruz kaldığı sıkıntılar ne kadar sayısız idiyse, hayatı boyunca tattığı zaferler de öyle sayısız olmuştur. Onlardan bir tekini bile burada nazara vermek, peş peşe bir kaç tanesini sıralamayı gerektirir ki, hangi birisini sayacaksınız? Daha çocukken tattığı zaferler bile saymakla bitmez.

Ya gençliğinde kazandığı zaferler! Ya bir de, “Eski Said’in on senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi Yeni Said’in bir senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim.” dediği ihtiyarlığına merhameten ihsan edilen ve yüzünü güldüren zaferler!

Kaç defa ölümden, idamdan döndürülmesi! Hapiste mürebbi, mahkemede hâkim, sürgünde sultan olması! Ve zaruret olmadan bunların hiçbirisini belli ettirmemek, serrişte etmemek şiarındaki kulluğun zirvesinde bir halet-i ruhiye içinde odaklandığı dâvâya müteveccihen vazife aşkıyla yol alması! En büyük zaferinin de, milyonların imanını kurtarmaya vesile olması!

Hele bir de Üstada, en yüksek gür sâdânın İslâm’ın sâdâsı olacağı müjdesini veren manevî, uhrevî ve ulvî meclise ne demeli...

Âlem-i Misal’de “Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem!”

Felâket ve helâket asrının adamı da oraya dâvet edilir. Kendi tabiriyle, mânen rüya olan yakazada (uyanık âlemde) bulamadığını, hakikaten yakaza olan rüya-yı sâdıkada bulur.

“Gittim, gördüm ki; münevver, emsalini dünyada görmediğim, Selef-i Salihînden ve a’sârın meb’uslarından her asrın meb’usları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda durdum.

Onlardan bir zât dedi ki: ‘Ey felâket, helâket asrının adamı, senin de reyin var. Fikrini beyan et!’”

Beyan eder, hem öyle bir beyan eder ki, o muhteşem meclis, onu takdir ve tasdik eder.

Başında muhtemelen iki cihan serveri Hz. Peygamber Efendimizin (asm) bulunduğu o meclisten şu sâdâ yükselir: “Evet, ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sâdâ İslâmın sâdâsı olacaktır!”

