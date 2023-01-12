Musibet arkadaşlığından Cennet arkadaşlığına

Kullanıldığı yerdeki mânasına göre “arkadaş” kelimesi o kadar önemli ve değerli oluyor ki; mâna itibariyle dost ve kardeş kelimelerinin bile önüne geçiyor.

Hele bir de; dostları, kardeşleri, yoldaşları ve arkadaşları için inanılmaz bir fedakârlık göstergesiyle kendini tehlikeye atmaktan çekenmeyen Üstad Said Nursî’nin lisanında ne derece büyük değer kazandığını artık siz hesab ediniz.

O Üstad ki; sürgün yeri olan Barla’da, resmî talimatlara binaen kendisine selam vermekten bile kaçınıldığı bir zamanda, bütün korkuları yenerek ve tehlikeleri hiçe sayarak kendisine koşanları, Nur’un etrafında pervane olanları çok takdir etmiş, onları “en fedakâr arkadaş” sınıfına dahil etmiştir. Onları her zaman ve her vesileyle yâd etmiş, sabah-akşam dualarına dahil etmiş ve onları, diğer Nur talebelerine “örnek” göstermiştir.

Meselâ, diğer bir sürgün yeri olan Kastamonu’daki talebelerine ders verirken; aynı zamanda âlim ve mutasavvıf olan bir talebesine, “Feyzi kardeşim” hitabıyla şunları demiştir:

“İşte bu dakik sırrı, senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumunun keskin kalbleri görmüş ki, benim gibi biçare günahkâr bir adamın arkadaşlığını evliyalara, belki de eğer bulunsaydı müçtehidlere dahi tercih ettiler.”

“Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı âzam gelse, ‘Seni on günde velâyet derecesine çıkaracağım’ dese, sen Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın.”

İhlâs Risalesi’nde; “en fedakâr arkadaş” olmanın da Risale-i Nur talebelerinin, olmazsa olmazlarından olduğu apaçık beyan edilir.

Bir zaman bir yerde, iman ve Kur’an hizmetinde omuz omuza beraber çalışanlar arasında birinin diğeri için “arkadaş” vasfını kullanmasına mukabil, bir diğeri de, muteriz bir eda ile “kardeş” sıfatının önde olması gerektiğini ileri sürmüştü. Bu mübahese sürüp giderken, bir yerinde biz de müdahil olmuş ve acizane misaller ile meselenin şekillenmesine çalışmıştık.

Bu meyanda Üstad’ın; “Isparta kahramanlarına arkadaş olmak” ifadesi dahil, Risale-i Nur’da geçen diğer bazı “arkadaş” tarifleriyle de tezimizi güçlendirmeye çalışmıştık.

Ve nihayet kardeşliğin dünya çapındaki çerçevesi içinde arkadaşlığın hususiyetini şöyle bir cümle ile bağlamıştık:

Yeryüzündeki bütün mü’minler (görüşüp görüşmeseler de, buluşup buluşmasalar da), âyetin emriyle zaten kardeştirler. Ama herkesin biribiriyle “arkadaş” olmasının mümkünü yoktur.

Gelelim, başlıktaki “musibet arkadaşlığı”na. Şualar kitabının On Üçüncü Şua’sında geçen bir mektubunda Üstad Hazretleri, talebelerine şöyle hitap ediyor:

“Aziz, sıddık kardeşlerim ve musibet arkadaşlarım!”

Üstad’ın bu hitabına mazhar olan halis, sadık ve fedakâr hizmetkârlar, musibet zamanında da Üstad’larının yanında olmayı bin can ile arzu etmişler, hatta onun çektiği eza ve cefayı mümkün olsa onun yerine çekmeyi bile çok istemişler.

Bu meyanda; Zübeyir Ağabeyin, hapis musibetinde Üstadıyla beraber olabilmek için, kendi kendisini ihbar ettiği hadisesi de Nur’un serencamında bilinen bir vak’a olarak yerini almıştır.

Yine hapiste Üstadının hizmetinde, hayatının en güzel günlerini yaşadığını söyleyen Kastamonulu İhsan Ertem, hapse girmesine sebep olan ihbarcıyı bulmak için şöyle bir ilân verir: “Beni ihbar edene tarla vereceğim.” Etrafındakiler şaşırır. Sorarlar: “Niye böyle yapıyorsun?” Cevabı şu olur: “Allah ondan razı olsun, o ihbarcının sayesinde öyle bir sultana şahit oldum ki, aldığım derslerle dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum.”

Şimdi düşünelim: Hapiste Üstad Bediüzzaman’la beraber olmanın, duygular üzerindeki tesiri böyle olursa, ya bir de onun “Ahiret kardeşlerim” hitabının mazharı olarak ebedî hayatta onunla beraber Resullah’ın (asm) yakınında olabilmenin sonsuz saadetini siz tasavvur ediniz.