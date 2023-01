“Amcam, Üstadı ziyarete gittiğinde ağabeyler görüştürmek istemezler. Amcam da ‘Siz söyleyin kabul etmezse görüşmeyiz’ der. Ancak Hz. Üstad, hasta olduğunu ve görüşemeyeceğini söyler. Amcam ve beraberindeki arkadaşı ki, onun da adı Ahmet’tir. Dönerlerken, Isparta’daki medreseden epey uzaklaşmışken, arkalarından birisi, Üstadın talebelerinden selam verir, ‘Hz. Üstad, namaz kılan Ahmet gelsin’ dedi. Bunun üzerine amcam, namaz kılan Ahmet olarak geri döner ve Hz. Üstadın huzuruna girer.”

Nur serencamının Nur Çocukları ve bugünün Nur hizmet hadimlerinden Mustafa Sungur Küçükoğlu ile konuştuk

ROPÖRTAJ-2: MİKAİL YAPRAK

Bu kitaba girişinizin hikâyesini bizimle paylaşmakta bir beis görmezseniz, neler söylemek istersiniz?

ahminen 1967-1968 yıllarında, Gaziantep Lisesi’nden Nurculuk’tan dolayı sürgün edilen genç, gayyur, fedakar Nur talebesi Necmeddin Şahiner, Şanlıurfa Lisesi’ne geldi. Şanlıurfa medresesinde kaldı. Çocuk ve gençlerle ilgilenirdi. Bu fedakâr insan âdeta fenafil Üstad olmuş, okul harici zamanlarını hizmetle geçirirdi. Bana Birinci Söz, Dördüncü Söz, Altıncı Hakikat gibi iman hakikatlerini ezberletir, derslerden sonra teberrüken cemaate okuturdu.

İlkokul 3. Sınıfta iken, bir gün Medreseye gittiğimde Necmeddin ağabey elinde bir fotoğraf makinesiyle geldi. Medresetüzzehra’nın avlusundaki hasır üzerinde Kur’an okurken, fotoğrafımı çekti. Bu fotoğraf Nur Çocuklar kitabındaki fotoğrafımdır.

Necmeddin ağabey, beni yakından tanıdığı için çok fazla sorular sormadı. Sadece bildiklerinden bazı bölümleri Nur Çocuklar kitabında anlattı. İlkokul 3. Sınıfta bunları anlayamadım. Sonra kitap yayınlanınca baktık ki, ‘Nur Çocuk’muşuz. Allah layık etsin. Son nefese kadar da bu hizmette sadakat ve ihlasla devam ettirsin.

Necmeddin Şahiner ağabey, beni önceden tanıyor ve biliyordu. Zaten şekillenmeme vesile olan ağabeylerden birisidir. 1960’larda ehl-i imanın şevke ve azme ihtiyacı vardı. Zübeyir ağabey, Tahiri Mutlu ağabey ve Üç Mehmetlerin teşvikiyle bu kitap hazırlanmıştı. Nur Çocuklar’daki Şiirlerin çoğu da M. Emin Birinci ağabeye aittir.

İttihad ve Yeni Asya, ehl-i İslam’a istinadgâh ve tahassungah olmuştur. Onun için önce Mihrab, sonra da “Gayemiz Vatan Sathını Mektep Yapmaktır” parolası ile Yeni Asya Yayınevi kurulmuştur.

Abdülkadir Badıllı ağabeyin Urfa’da olması, Urfa mevlidlerinin kesintisiz ve şa’şalı biçimde icra edilmesi, Nur talebelerinin sebeb-i ziyareti olmuştur. Onun için Anadolu’da bütün meşreplerimizin fertlerinin ekserisini tanırdım. Nur Çocukları kitabına girmemizin belki de en önemli sebebi budur.

Van Mevlidi Hatırası

1960’larda ehl-i imanın şevke ve azme ihtiyacı vardı. Zübeyir ağabey, Tahiri Mutlu ağabey ve Üç Mehmetlerin teşvikiyle bu kitap hazırlanmıştı. Nur Çocuklar’daki şiirlerin çoğu da Mehmet Emin Birinci Ağabeye aittir. Bu fotoğraf 1977 yılında çekildi. Mehmet Emin Birinci Ağabeyle (ortada) Van Mevlidi hatırası. Urfa genç Nur talebeleri ve Derviş Nurdağ Ağabey. (sağda)

“Babamın Üstad’ı ziyaret edişi”

NUR ÇOCUKLAR kitabında isimleri ve resimleri olanlardan tanıdıklarınız var mı? Bugün bu yaşlarınızda da irtibat halinde olup o günleri yad ettiğiniz oluyor mu?

Nur Çocuklar kitabında, isim ve resimleri olan Nur Çocuklar’dan şimdi kimse ile yüz yüze görüşemiyoruz. Urfa Nur Çocukları’ndan ismi geçen Said; Mahmut Hasırcı ağabeyin oğludur. Said kardeşle nadir de olsa telefonda görüşüyoruz. Bekir Berk Uruntaş, Musa Kazım ve Nureddin kardeşlerle gençlik yıllarında görüşüyorduk. Ancak bu kardeşlerle zaman içinde ayrı düştük. Birisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Said Hasırcı kardeşin şu anda İstanbul’da olduğunu biliyorum. İstikametini bozmadan imrar-ı hayat etmektedir.

Nur Çocuklar’dan bazı kimselerle görüşüp, o yılları yâd etsem de, 1970 yılından itibaren Nurlar’ı tanıyıp beraber hizmet ettiğimiz onlarca gençle bir araya gelip hizmet meselelerini Risale-i Nur mevzularını tedkik ve tefekkür ediyoruz.

1969 yılı. Bekir Berk, Bekir Berk Uruntaş ve Mustafa Sungur Küçükoğlu. (solda)

Hz. Üstadın talebelerinden Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayramoğlu, Şanlıurfa’da bulundukları zaman içerisinde babam rahmetli Tahir Küçük Risale-i Nurlar’ı tanımış. (Soy ismimiz Küçükoğlu olduğu halde, babamın kısa boylu olmasından dolayı Küçük derdi. Onun içinde Küçük olarak maruftur.)

Kadıoğlu Mahallesi’nde Küçükler kabilesi hem kalabalık hem de hatırı sayılır kimselermiş. Üstadın talebeleri, Kadıoğlu Camii’nin bir hücresinde (odasında) kalırken dedem, kardeşleri ve kardeşlerinin oğulları bu mübarek iki gence sahip çıkmışlar.

Babam da 18-19 yaşlarında bir genç olarak, bu ağabeylerin derslerine katılıp cemaatle tanışmış. 1955-1956 yıllarında Hz. Üstadın ziyaretine gitmek istemişse de, ağabeyler: “Hz. Üstad hastadır. Ziyareti kabul etmiyor. Sen, Risale-i Nurlar’ı yaz ve oku, ziyaret etmiş gibi olursun” diyerek göndermemişler. Fakat kaderin tecellisidir ki, Üstad, Şanlıurfa’ya vefat etmeye geldiği zaman İpek Palas Oteli’nde Üstadı ziyarete muvaffak olur. Ziyaretinden iki gün sonrada, Üstad 23 Mart 1960’ta İpek Palas Oteli’nde vefat eder.

Rahmetli babam, Şanlıurfa’da hasta yatağında Üstadı ziyaret etmişse de, 1938 doğumlu amcam Seyit Ahmet, Isparta’da askerlik vazifesini yaparken babamın telkiniyle Hz. Üstadı iki defa ziyaret eder.

Amcam, Üstadı ziyarete gittiğinde ağabeyler görüştürmek istemezler. Amcam da “siz söyleyin kabul etmezse görüşmeyiz” der. Bunun üzerine ağabeyler, Üstada soruyorlar. Ancak Hz. Üstad da, hasta olduğunu ve görüşemeyeceğini söyler.

Amcam ve beraberindeki arkadaşı ki, onun da adı Ahmet’tir. Dönerlerken, Isparta’daki medreseden epey uzaklaşmışken, arkalarından birisi Üstadın talebelerinden selam verir. Der ki “Hz. Üstad, namaz kılan Ahmet gelsin” dedi. Bunun üzerine amcam, namaz kılan Ahmet olarak geri döner ve Hz. Üstadın huzuruna girer.

Namaz kılmayan Ahmet!

Üstad, Şanlıurfa’daki talabelerini sorar ve onlara dua ettiğini, “Urfa’nın mübarek bir belde olduğunu” ifade eder. Ve Urfalılara selam gönderir.

Ben bu hatırayı, amcamın babama 1959 yılında Osmanlıca yazdığı bir mektubundan öğrendim. Çünkü amcam, mektubunda babama, “Üstadı ziyaret ettiğini ve kendilerine dua ettiğini” ifade ediyor. Sonraları bu görüşmeyi Abdülkadir Badıllı ağabeye sorduğumda “Evet, bu hadiseyi ben amcandan değil de, namaz kılmayan Ahmet’ten dinlemiştim” dedi.

Üstad vefat ettiğinde, ben bir yaşındaymışım. Evimizde dersler yapılır, Şanlıurfa Medresetüzzehrası’nda umumi dersler yapılırdı. 5 ve 6 yaşlarımdan itibaren bu derslere katılır, layık olmadığımız sevgi ve alakaya mazhar olurduk.

Şanlıurfa Medresetüzzehrası’nın hizmetkârı, müdebbiri, ağabeyi, mert ve cömert insan Abdülkadir Badıllı ağabeydi. O müşfik insan, çocuk olmamıza rağmen çocuklarla ilgilenir, alakadar olur, Risale-i Nur’dan vecizeler ezberletirdi. Henüz ilkokula başlamadan Risale-i Nur’dan vecizeleri ve namaz tesbihatını bana ezberletti.

Daha sonraları 3, 4 ve 5. Sınıflarda iken, Badıllı ağabeyden ve Mustafa Hoca’dan Osmanlıca dersleri aldım. Ezberlettikleri metinleri de Osmanlıca’dan yaptırırlardı. Hayatımı şekillendiren, beni bugünlere hazırlayan, maddi ve manevi güzellikler kazandıran Badıllı ağabey ve Mustafa Hoca’nın emeklerini ve gayretlerini unutmadım. Ankara Gazi Hastanesi’nde vefat edinceye kadar, kalbi bağlılığım devam etti. Hastanede, hastayken yanında birkaç gün refakatçi kalarak, son anına kadar istifadeye çalıştım. Her ne kadar farklı hizmet kulvarlarında olsak da, birbirimizi unutmadık. Allah rahmet eylesin.

Çocukluk yıllarımızı bugün hatırlarken, o zamanki Şanlıurfa cemaatinin kahraman saff-ı evvel nurcularını hatırlamamak olmaz.

Vahdettin Gayberi, Emin Çiriş, Fethi Biner, Ekrem Kara, Mahmut Hasırcı, Eyüp Karakeçili, Yusuf Uruntaş, Ahmet Rüzgar, Mehmet Polatkan (Ağe), Mehmet Yeşilnacar, Mustafa Hoca, İ. Halil Yaşar, Mustafa Kan, Yasin Yazgan, Emin Beyazgül, Salih Badıllı, Cahit ve Mahmut Hafızlar vd. Son iki isim hariç hepsi Allah’ın rahmetine kavuştu. Şimdi Üstadları ve Nur talebeleri, ağabeyleriyle İnşallah beraberdirler. İşte bu fakir böyle bir ortamda, Risale-i Nur hizmetinin yoğun olduğu bir mekanda, su ve çay dağıtarak büyüdüm.

SUNGUR AĞABEY’İN KUTLULAR AĞABEY SORUSU

Bilhassa hizmet ortamlarından yakinen tanıdığımız merhum babanız Tahir ağabeyin hizmet hatıralarından unutulmaması gereken bazı anekdotları paylaşmak ister misiniz?

Merhum ve mağfur babam ile hizmette ağabeyim olan Tahir Küçük ağabeyin beş kız beş de erkek evladı bulunmaktadır. Hamd olsun bütün çocukları istikamet üzere olup, onun bıraktığı manevi mirasa sahip çıkmaktadırlar. Mahallede kimse babamın adını bilmezdi. Hanemiz “Nurcugil” diye bilinirdi. Nurcu’nun hanımı, Nurcu’nun kızı, Nurcu’nun oğlu gibi sıfatla anılırdık.

Merhum babam ve annem (Meliha) çok dikkatli olmamızı tenbih ederlerdi. Yapacağımız bir yanlış fiil ve kavil hizmete zarar verebilirdi. Başka çocuklara meşru ve helal olan oyun ve eğlenceler bize yakıştırılmazdı.

Rahmetli babamın hizmette aktif olmasından kaynaklanan sebeple, Hz. Üstad’ın varis ve hizmetkârlarını, son şahitleri yakinen tanıdım. Onların derslerinde, sohbetlerinde bulundum. Adımın Mustafa Sungur olmasında da, Mustafa Sungur ağabeyin alaka ve sevgisini unutamam. Vefatına kadar da zaman zaman görüşür, elini öper, hayır dualarını alırdım.

Sungur ağabeyin son zamanlarındaki hastalıklı hallerinde de Ankara’ya geldikleri zaman sohbetlerimiz olurdu. Kendisine iftira atıldığını, haksızlık yapıldığını, hatta bazı isimlere hakkını helal etmediğini ifade ederdi.

Sungur Ağabey bir defasında bana, “Mehmet Kutlular’la beraberliğin devam ediyor mu?” diye sorunca, ben de “evet” dedim. O da, “Kutlular mert ve yiğit bir insandır. Bu sıkıntılı günlerimde bana sahip çıktı. Yanımda oldu. Yakınımdaki insanlar da bana sırtını döndü” dedi.

Rahmetli babam, Hz. Üstad’ın vefatından sonra birçok ihtilaflara şahit olmuş ve bir kısmını da beraber yaşamıştık. Babam da vefat ettiği 2001 yılına kadar hep Yeni Asya meşrebinde hizmette bulunmuştur. Bugün, ben de başından beri İttihad ve Yeni Asya Gazetesi okuyan bir Nur talebesi olmaya gayret ediyorum.

Devam Edecek