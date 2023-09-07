Sessiz yaşayıp sesli ölenler

Ne günlere kaldık ki; bazı dostların hâla hayatta olduklarını ancak vefat haberiyle öğreniyoruz.

Her ne kadar buna asıl sebep; yirmi birinci asırda bile toplumdan uzak, hanesine kapanık, adeta münzevî bir hayatı tercih eden dostumuzun bizatihî kendisi olsa bile, biz böyle bir mazerete sığınıp kendimizi mes’uliyetten azade tutamayız.

Bunun en bariz misalini, geçen ay vefat eden gazetemizin kadim ve çilekeş foto muhabiri Zafer Ali örneğinde yaşadık. Vefatıyla alâkalı sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar, gazetemizde çıkan haber ve yazılar üzerine, onun bir çok sevenleri ve hatta bazı meslektaşları bile, “o hâla hayattamıymış” diye, neden önceden onu bilememiş ve bulamamış olduklarına hayıflandılar.

Şahsen benim önceden haberdar olmam da gazetemiz yazarlarından Bursalı hemşehrim Osman Zengin sayesinde olmuştu. Onu da yıllar önce haberdar edip Zafer Ali’ye yönlendiren de, demokrat Nur talebesi ağabeyimiz Hasan Yalçın olmuş.

Yeni Asya gazetesinde 22 yıl kadar foto muhabiri olarak görev yapan ve 1993’te İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Bursa’ya yerleşen, Osman Gazi İlçesinin (bizim de ikâmet ettiğimiz) Nilüferköy mahallesindeki hanesinde 26.08.2023 tarhinde (86 yaşında) Hakk’ın rahmetine kavuşan (İngiliz asıllı) Zafer Ali abimiz, Nilüferköy merkez camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra ebedî menzilin ilk kapısı olan kabir kapısından uğurlanmıştı.

Kendi açımdan ne kadar isabetli ve ve sevindirici bir durum ki, evvelki ay kendisini telefonla arayıp halini hatırını sormuştum. Yoksa ziyaretine gitmeye sık sık niyetlenip her defasında ertelemiş ve haliyle yüzyüze görüşememiş olmamızın üzüntüsü katmerli olacaktı.

Telefon görüşmemizde yeri gelmiş, mevcut topluma küskün olduğunu, hanesinden çıkmamayı tercih ettiğini söylemişti. Görüşmek üzere vedalaşmıştık. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

Gelelim kendisiyle ilgili bazı hatıra ve paylaşımlara…

•”Mehmet Birinci ağabeyin, her namazda mutlaka takke taktırmasıyla ilgili olarak Zafer Ali bir defasında Kutlular ağabeye giderek şöyle der: ‘Allah, takkesiz de namaz kılabileceğimize müsaade ediyor ama Birinci ağabey müsaade etmiyor, bu nasıl iş!’” (M.Y.)

•”İhtilaflar Zafer Ali gibi hassas insanları kabuğuna çekilmeye, insanlar ile irtibatı kesip bir nevi münzevî hayatı tercih etmeye sebep oluyor. Ahir zamanın dehşetli fitneleri son derece metanet, sebat, ihlâs ve fedakarlık istiyor.” (Necati Ceylan)

•”Arabistan’da ilk defa merhum marangoz Şevket abiyle İngiliz basımı Risale-i Nurları motosikletle dağıtan fedakârdır.” (Ali Karakaş)

•”1981 yılında bir müddet Karagümrük’te dersanede beraber kalmıştık. Samimi bir müslümandı.”(Osman Yılmaz)

•”1970’li yılların sonlarında Gediz Murat Dağı’nda Nur Yaylasında birkaç ağabeyle birlikte ziyaretimize gelmişlerdi. Kendisine Risale-i Nurları tanıtan ağabeyin yakasını tutup ‘Niçin daha önce gelip beni bulup bu eserleri tanıtmadınız? Belki babam küfür üzere öldü. Erken gelseydiniz belki o da imanla kabre girecekti’ dediğini hatırlıyorum.” (Durmuş Ali İnci)

Daha çok var. Tamamını, “Son Şahitlere Şahitliğimiz” isimli çalışmamıza havale edip, merhumun kendine ait bir tesbitle bu bahsi noktalayalım:

“Türkiye’de Müslümanlığı buldum, ama Türkiye’ye gelip, insanları tanıdıktan sonra İslâm’ı seçmeye kalksaydım, Müslüman olmazdım. Kesinlikle din için demiyorum, yanlışlık insanlarda. Bugün dünyada şeytanın sağ kolu para. Herkes para için çalışıyor.” “İslâm’a dün ihtiyacınız vardı, bugün ihtiyacınız var, yarın da ihtiyacınız olacak. O zaman bu kitaplara her zaman ihtiyacımız olacak. Risâleler bize yol gösteriyor.”