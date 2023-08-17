"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Tek bir şeyi korumak için pek çok şeyi kaybetmek..

Mikail YAPRAK
17 Ağustos 2023, Perşembe
Üstad Said Nursî’nin güzel ve müessir üslûbuna giren bir beyit mealen şöyledir:

“Tek bir şeyi korumak için pek çok şeyi kaybettiniz.”

Tâ 1908’de gazetelerde çıkan ‘Mebusana Hitab’ında Üstad Hazretleri bu beyti kullanıyor ve çok çarpıcı ifadelerle mebusana (milletvekillerine) nasihat ediyor.

“Ey Mebuslar! İyi muvazene ediniz. Tâ ki ‘Tek bir şeyi korumak için pek çok şeyi kaybettiniz’ beyti size handezen-i istihfaf olmasın.” (Yani sizi küçümseyerek gülen olmasın.)

Burada asıl üzerinde durulması gereken husus, tek bir şeyi kazanmak uğruna pek çok değeri feda etmek hadisesidir.

Ki Üstad da, o tarihte mebuslara hitabında bu noktayı önemle nazara veriyor ve bu minval üzere nasihatlarda bulunuyor.

Hangi ünvanla olursa olsun adaletin, adalet olduğunu; lakin ünvanın da tesirinin büyük olduğunu ifade ediyor.

“Hatta mantıkta bir şey-i vahid, bir ünvanla zarurî olduğu hâlde, başka ünvanda nazarîdir. Ve salât (namaz), ibadet ünvanıyla kıbleye müteveccih olduğu hâlde, sahih ve kurbettir (Allah’a yakınlıktır); ve lu’b (oyun, eğlence) ünvanıyla veyahut kıbleye teveccüh olunmasa batıl ve haramdır. Namaz, sureten o namazdır.”1

Yani: Adaletin adı ve unvanı değil, kendisi önemlidir. Bu sebeple hangi isim ve unvanla olursa olsun, adalet adalettir. Lakin unvanın da büyük bir tesiri bulunuyor, unvan doğru kullanılırsa etkisi daha fazla iken yanlış kullanılırsa etkisi daha azdır. 

Mesela, namaz ibadet unvanı ile kıbleye dönerek kılındığında sahih ve makbul iken; aynı namaz eğlence ve spor unvanı ile yapılırsa ya da kıbleye değil de başka yöne dönülerek kılınsa batıl ve haramdır. Dolayısı ile amellerin ne için ve hangi unvanla yapıldığının çok büyük bir değeri ve etkisi bulunuyor.

Bu zaviyeden günümüze bakalım. Uzaklara, başka ülkelere bakmaya gerek yok. Ülkemiz, mezkûr beytin mânasını fiilen tercüme etmede tecrübelidir.

Gerçi zahirde çevre ülkelere, bilhassa doğu ve güneydoğumuzdaki ülkelere nazaran demokrasi yolunda hatırı sayılır bir mesafe katetmişiz. Hatta bu uğurda şehitler de vermişiz.

Hem de ülke olarak az kara parçamızın ve insan unsuru olarak bir ayağımızın Avrupa’da olmasının da başlıbaşına bir hususiyeti vardır.

Lakin bu hususiyet bile suistimale maruz kalmış; Avrupa’nın fen, bilim ve müsbet medeniyetine müşteri olunmak yerine, sefâhet ve modasına müşteri olunmuşur. Yani mezkûr beytin meali yakamızdan hiç düşmemiş, tek bir şeyi korumak için pek çok şey kaybede ede bugünlere gelinmiştir.

Cumhuriyetin temelinde bile, “tek bir şeyi korumak için, pek çok şeyi kaybetme”nin pek zahir fotoğrafını görürsünüz. Lozan; tek bir şeyi korumak için pek çok şeyleri kaybettiğimizin en bariz örneğidir.

Osmanlı Devleti olarak cihan savaşına girildikten ve akabinde ülkeyi işgalcilerden temizlemek için, padişahın da el altından desteğiyle Anadolu’da başlatılan kurtuluş savaşı sonrası, Ankara’da girişilen büyük değişim hareketleri sürecinde, 1 Kasım 2022’de saltanatın kaldırılmasıyla cumhuriyetin ilanına doğru adım adım ilerlenirken, 22 Kasım 1922’de meclisten bir ses yükseliyordu:

“Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek.”

“Demek, âlem-i İslâm içinde mühim ve inkılâbvârî bir iş görmek, İslâmiyetin desatirine inkıyad ile olabilir, başka olamaz, hem olmamış; olmuş ise, çabuk ölüp, sönmüş.”2

Dipnotlar:

1-Asar-ı Bediiyye, Makale-6

2-Mesnevî-i Nuriye, s.113

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiracılara ‘peşin’ ve ‘tahliye’ kıskacı

    KKM Temmuz’da rekor kırdı

    143 yılın en sıcak ayı

    100 yılın en ölümcül orman yangını

    Örtülü ödeneğe tasarruf işlemiyor

    Memur yardımsız evlenemiyor

    İttifak için elimden geleni yapacağım

    Tarım Kredi, zarar etti

    İç savaşın 5. ayında çok zor durumdaki Sudan'da son gelişmeler?

    ASM’ler kapanıyor

    Bireysel silahlanma Meclis gündeminde

    Meriç Nehri'nde kuraklığın izleri

    Fenerbahçe, Maribor deplasmanında

    Antalya - Akseki'deki yangın devam ediyor

    Sıcaklar hafta sonuna kadar sürecek

    150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

    Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

    Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

    Memur iş bırakacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayim Naum, Lord Gürzon ve...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 9
    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete veya siyaseti dine alet etmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Tek bir şeyi korumak için pek çok şeyi kaybetmek..
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hürriyet ve demokrasiyi yaşamak istiyorum!”
    Risale-i Nur'dan

    Ankara reisleri İngilizlere karşı mücahedatımı takdir ettiler
    Misbah ERATİLLA

    Dumanın rengi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Kriz ve kaos

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.