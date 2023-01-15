"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Bediüzzaman ve Abdulkadir Badıllı

Misbah ERATİLLA
15 Ocak 2023, Pazar
Tillo’lu Tahsildar Tahsin Efendi, iş gereği köye her geldiğinde Badıllı ailesini ziyaret eder. Tahsin Efendi Kastamonu’da tanıştığı Bediüzzaman’ın şahsiyeti, ilmi ve velayeti hakkında Abdulkadir Badıllı’ya her ziyaretlerinde uzun uzadıya anlatır.

Abdulkadir Badıllı bu verimli sohbetlerden sonra Bediüzzaman’ı ziyaret etmenin yollarını aramaya başlar. Yaptığı araştırmalar sonucunda Bediüzzaman’ın adresini Rıdvaniye Camiinin meşrufatında (şimdiki tabiriyle lojmanda) kalan talebelerinden Abdullah Yeğin’in ve Hüsnü Bayram’ın bildiğini öğrenir. Abdulkadir Badıllı gidip talebelerden Bediüzzaman’ın adresini ister. Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayram; Abdulkadir Badıllı’ya Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında sohbet ederler. Abdulkadir Badıllı o zaman 16-17 yaşlarda olmasına rağmen fiziki olarak yaşından büyük göstermektedir. Sohbetten sonrası Abdulkadir Badıllı, Abdullah Yeğin’den ısrarlı bir şekilde Bediüzzaman’ın adresi ister. Abdullah Yeğin onu oyalamak için 20-30 sayfalık bir risaleyi ona verir ve ona: “Bu risaleyi yazıp getirirsen sana adresi veririm” der. Abdulkadir Badıllı oradan ayrıldıktan hemen sonra Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayram Bediüzzaman’a Abdulkadir Badıllı’nın görüşme isteğiyle ilgili bir mektup yazarlar. Abdulkadir Badıllı, köyündeki hocalardan mevlid, ilmihal ve yazı dersleri alarak kendini yetiştirmişti. Fakat resmi hiçbir okula gitmediğinden Latince okuma yazma bilmemekteydi. Abdullah Yeğin’den aldığı risaleyi gece gündüz çalışarak üç gün içinde güzel ve renkli bir hatla yazdı ve Abdullah Yeğin’e teslim etti. Bu duruma şaşıran Abdullah Yeğin mecburen Bediüzzaman’a ulaşacağı adresi ve yazdığı bir mektubu ona verdi. Abdulkadir Badıllı adresi, mektubu ve yazdığı kitabı alarak Isparta’ya doğru yola çıktı. Urfa’dan Antep’e vardı. Antep’ten ilk defa yapacağı tren yolculuğuyla Konya Ereğli’sine kadar ayakta gitti ve nihayet Isparta’ya vardı. İstasyonda bir faytona bindi ve çarşı camiinin civarında indi. Verilen adreste ismi geçen Nuri Benli’yi buldu ve ona geliş amacını anlattı. Nuri Benli, kendisini uzaktan takip etmesini söyledi. Abdulkadir Badıllı, Nuri Benli’yi uzaktan takip ederek Bediüzzaman’ın ikamet ettiği evin önüne kadar geldi. Kapı önünde bekleyen birkaç kişiye yaklaşarak merhabalaştı ve Bediüzzaman’la görüşmek istediğini söyledi. Kapıdaki talebe ona nereden geldiğini, adını ve niçin geldiğini sordu. Abdulkadir Badıllı Urfa’dan geldiğini isminin Abdulkadir olduğunu söyledi. 

Abdulkadir Badıllı biraz bekledikten sonra Zübeyir adındaki talebe geldi ve ona ziyaret talebinin kabul edildiğini söyledi. Onu takip ederek tahta merdivenden yukarı çıktı ve odaya geçerek Bediüzzaman’ın eline sarılarak öptü. Bediüzzaman da onu başından öptü ve “Merhaba, safa geldin kardeşim!” dedi. O da mukabelede bulundu. Bediüzzaman ona: “Senin adın nedir?” diye sorduğunda o “Abdulkadir.” dedi. Bediüzzaman, “Maşallah ben Abdulkadir ismiyle çok alakadarım birkaç gündür kimseyi kabul etmiyordum. Fakat sen bana şifa oldun. Seni Abdulkadir’lerin birincisi olarak talebeliğe kabul ettim. Dün seninle ilgili bir mektubu aldım. Gelmene lüzum yoktu. Sana ceza olarak bu gün seni Urfa’ya geri göndereceğim.” dedi.

Abdulkadir Badıllı (vefatı: 25 Aralık 2014) Bediüzzaman’ın sorduğu sorulara cevap verdikten sonra Abdullah Yeğin’in mektubunu ve kendi yazdığı risaleyi uzattı. Bediüzzaman, Abdulkadir Badıllı’nın yazdığı risaleye bakıp çok beğendiğini söyledi ve risalenin arkasına bir dua yazarak risaleyi ona geri verdi. Bediüzzaman Tarihçe-i Hayatı kitabını eline aldı ve sayfaları çevirerek yeğeni Abdurrahman’ın fotoğrafını ona gösterdi: “Sen yeğenim merhum Abdurrahman’a benziyorsun, seni onun yerine kabul ettim. Ayrıca seni Hüsrev gibi talebe olarak da kabul ettim.” dedi. Abdülkadir Badıllı Bediüzzaman‘a Urfa’ya gidip nur talebeleriyle hizmet etmek istediğini söyledi. Bediüzzaman Urfa’daki talebelerle birlikte hizmet etmek için onlarla istişare etmek kaydıyla izin verdiğini söyledi. Abdulkadir Badıllı, Bediüzzaman’ın ikaz mahiyeti taşıyan tavsiyesi üzerine öncelikli olarak baba mesleği olan avcılığı bırakır. Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayram’ın yanına yerleşerek onlarla birlikte Risale-i Nur hizmetine başlar. İki sene boyunca Risale-i Nurları yazar ve okur. Bu arada ana dili olan Kürtçe’nin yanı sıra Osmanlıcayı, Arapçayı ve Farsçayı da öğrenerek kendisini yetiştirir. Nur medresesinde vaktinin çoğunu risale yazarak geçirir. Daha geniş kitlelere ulaşmak için bir teksir makinesi almaya karar verir. Köyde annesinden miras kalan kırk kadar koyunu satar. İstanbul’a gider ve Risale-i Nur’ları basmak için bir teksir makinesi alarak Urfa’ya döner.

Kaynak: 

Necmeddin Şahiner- Son Şahitler-4

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha

    Türkiye konut fiyatları artışında zirvede

    Hedef demokrasi ve insan hakları

    Tarla kiraları da katlandı

    Hukuka aykırı delil, karar bozdurdu

    Bakan Bozdağ’a Yusuf Kerim sorusu

    Özel okul ücretleri batıyı geçti

    Güney Kore'de 159 kişinin öldüğü izdihamla ilgili soruşturma tamamlandı

    Güney Afrika'daki büyük elektrik krizi acil çözüm bekliyor

    AB'ye yasa dışı girişler yüzde 64 arttı

    Ukrayna: Soledar şehri Rusya'nın kontrolüne geçmedi, çatışmalar sürüyor

    Bolsonaro hakkında 'baskın' soruşturması

    Save The Children: Etiyopya, dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya

    Mehmetçik -20 derecede ve 4,5 metre kar altında vatan nöbetinde

    ABD'nin güneyindeki şiddetli fırtınada 8 kişi öldü

    Antarktika'yı bekleyen tehlike

    Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Fırat Kalkanı bölgesinde Şehit oldu

    Kiev'de patlama sesleri duyuldu

    AYM OHAL rejimine “dur” dedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afetler ve kuraklık
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kılıçdaroğlu: AKP, bizim terk ettiğimiz CHP’dir
    Ahmet BATTAL

    Troller, makul sesler ve seçim güvenliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdulkadir Badıllı
    Adnan NACİR

    Yerli ve Milli Yapay Zekâ: Sull-e
    Genel

    BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, nasıl nimet olabilir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Duyda inanma: Basın daha “hür”müş!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.