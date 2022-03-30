"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fedakâr nur postacısı Hasan

Misbah ERATİLLA
30 Mart 2022, Çarşamba
Isparta’ya özel görevle yeni bir PTT müdürü atanır.

Müdürün görevi Risale-i Nurları posta yoluyla gönderilmesini engellemek ve sıkı sıkıya takip yapmaktır. Müdür, “Benden habersiz Kur’an harfiyle bir harf dahi gönderilmeyecek!” diye personeline yazılı bir emir çıkartır.

Bediüzzaman Hazretlerinin posta sistemi şöyle çalışırdı: Önce Isparta’da bulunan Hüsrev Altınbaşak’a mektup ve risaleler gönderilir. Ardından risaleler mumlu kâğıda yazılırdı. Mumlu kâğıda yazılan yazılar teksir makinesinin bulunduğu Sav köyüne, İbrahim Gül’ün evine gönderilir. Tahiri Mutlu ve Ali İhsan Tola teksir makinesinin başında risale ve mektupları istenilen sayı kadar çoğaltır. Risale ve mektuplar teksir edildikten sonra Isparta’ya Hüsrev Altınbaşak’a teslim edilirdi. Böylece Risaleler ve mektuplar Isparta’dan ihtiyaç olan merkezlere posta yoluyla gönderilirdi. Uzun süre sistem böyle işledi. Yeni gelen PTT müdürünün sıkı takibi sonrası posta yoluyla ne bir risale ne de bir mektup gönderilebildi. Bir müddet her şey göze alınarak postayla risale ve mektuplar gönderilir ama yakalanara el konuluyordu. Böylece postayla kitap gönderme işi sekteye uğradı. Muhtaç gönüllere risalelerin ulaşması için çözüm yolları aranmaya başlandı.

İşte tam bu sıkıntı zamanında Emirdağ’da bulunan Bediüzzaman Hazretleri, Hüsrev Altınbaşak’a elli adet Zülfikar mecmuası göndermesi için haber gönderir. Hüsrev Altınbaşak Hasan Kurt’a (Hasan Çavuş) “Bediüzzaman Hazretlerinin istediği kitapları postayla gönderemeyiz. Sen bu risaleleri Eğirdir’e Çilingir Ali’ye (Ali Savran) götür. Çilingir Ali orada postaya versin” der. Hasan hiçbir itiraz ve tereddüt dahi göstermeden büyük bir istekle “Tamam götüreyim” der. Hüsrev Altınbaşak, “Hasan, ana yoldan gitme. Bağ, bahçe ve ormanın içinde git. Yolda jandarmalar olabilir seni görmesin!” diye sıkı tembihte bulunur. 

Hasan, hemen pazardan kalın bir ip ve bir de çuval alır. Elli adet “Zülfikar” risalesini çuvala yerleştirir ve ağzını sıkı sıkıya iple bağlar. Ağustos sıcağından etkilenmemesi için sabah erken saatlerde çuvalı sırtına alır ve Bismillah diyerek Eğirdir’e doğru yola çıkar. (Çuvaldaki kitaplar yaklaşık 25-30 kg ağırlığındadır.) Yolu kaybetmeden bahçelerden, ormandan ve dağlardan gider. Bir zaman sonra hava ısınır ve bu durum onu rahatsız etmeye başlar. Kitapların ağırlığı havanın sıcaklığı onu güçten düşürür. Yorgunluk ve sıcak hava onu yükü taşıyamaz duruma getirir. Eğirdir’e 10 km kala “Sevinç” köyüne yakın yere gelince kitap dolu çuvalı ormana saklar ve yol üstündeki bir çeşmeye giderek abdest alır ve namaz kılar. Daha sonra çeşmenin hemen yanı başında gövdesi geniş bir ağacın atına oturur ve sırtını ağaca yaslayarak uyur. Ayağına vurulan tekmeyle uyanır. Gözünü açtığında iki jandarmayı başucunda bulur. Kısa boylusu “Buralarda ne arıyorsun?” diye bir soru sorar. Hasan “Isparta’dan geliyorum Eğirdir’e gidiyorum” der. Kısa boylu jandarma, “Eğirdir’de ne işin var?” deyince Hasan, “Bir dostumu ziyarete gidiyorum” diye cevap verir. Jandarmalar Hasan’a ters ters baktıktan sonra ayrılırlar. 

Hasan dinlenmiş bir şekilde ayağa kalkar. Ormanda sakladığı çuval dolu risaleleri yeni bir güçle sırtına alır. Ormanın içinden bağ ve bahçelerden geçer. Akşam namazına yakın Çilingir Ali’nin kapısını çalar. (Hasan o gün yaklaşık 35 km yol alır.) Kapıyı Ali’nin annesi açar. “Hasan bu ne hal kapkara kesilmişsin ne getirdin yine?” der. (Çilingir Ali’nin annesi Bediüzzaman Hazretlerinin duasını almış bir kadındır.) Hasan neşeli bir sesle ”Nur getirdim, nur valide!” der. Ali’nin annesi “Zaten senin nurdan başka ne işin var?” der. Bu arada Ali kapıya gelir ve Hasan’ı kucaklar. Hasan, çuval dolu kitaplar ile Hüsrev Altınbaşak’ın yazdığı bir mektubu ona verir ve “Bunlar Bediüzzaman Hazretlerine ulaşacak!” der. Çilingir Ali (Ali Savran) “Eyvallah, ben bunları Üstada gönderirim!” der. O gece Hasan Kurt, Çilingir Ali’nin evinde kalır ve sabah erken yola çıkarak Isparta’ya döner.

Hasan Kurt 1920 yılında Isparta’nın Sav köyünde doğmuştur. 15 Mayıs 2010 tarihinde vefat etmiş ve Sav mezarlığına defnedilmiştir.

Kaynak: 

Isparta Kahramanları- Himmet Koçoğlu

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anne, yüzünü unuttum

    '6’lı masayı dağıtamazlar'

    Adaletten uzaklaşma, AKP’den istifa ettirdi

    İsrail’den yine Aksa tahriki

    AKP ve MHP seçmeni rahatsız

    Türkiye’nin bu bataklıktan çıkması lazım

    İstanbul'daki kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi

    "Şimdiden su kullanımımıza çok dikkat etmeliyiz"

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'teravih namazı' açıklaması

    Zelenskiy: Söylenecek kelime bulamıyorum

    Avrupa Birliği, Yahudi yerleşimcilerin şiddetine karşı uyardı

    Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatını da yasakladı

    Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika'dan mineralli çöl tozu geliyor

    'Gemilerimiz ve uçaklarımız teyakkuz halinde'

    Rusya ve Ukrayna'ya 'insani ateşkes' çağrısı

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek

    6 parti liderinden ortak mesaj: Birlikteliğimizi bozdurmayız

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'

    Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor

    Fiyat sorup gidiyorlar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yasakçılara suç duyurusu
    Faruk ÇAKIR

    Bütün yanlışlar hukuktan dönecek
    Cevher İLHAN

    “Erken-baskın seçim” senaryoları
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Cennet-asa bahar geldi!
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve hissiyat sorusu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (3)
    Misbah ERATİLLA

    Fedakâr nur postacısı Hasan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Raşit YÜCEL

    Bir Ayhan Bakır vardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.