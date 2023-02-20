"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Maraşlı Mustafa Ramazanoğlu ve Bediüzzaman

Misbah ERATİLLA
20 Şubat 2023, Pazartesi
Bediüzzaman, “Başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfrü mutlaka eğmem!” der. Mustafa Ramazanoğlu cesaret dolu yazıyı okuyunca Bediüzzaman’a karşı içinde tarif edilemez bir sevgi oluşur. Yaptığı araştırmalar sonunda Emirdağ’ında Mehmet Çalışkan aracılığı ile ona ulaşabileceğini öğrenir.

Emirdağ’a gider ve Mehmet Çalışkan’ı bulur. “Bediüzzaman’ı ziyarete geldim” der. Mehmet Çalışkan, Bediüzaman’a gidip durumu anlattı. Bediüzzaman, “Derhal getirin!” dedi. Böylece beraber Bediüzzaman’ın evine gittiler. Odaya girdiklerinde Bediüzzaman karyolasının üzerinde uzanmış durumdaydı. Hemen elini öptü, yere serilmiş minderin üstüne dizüstü oturdu. Bediüzzaman, “Seni talebe olarak kabul ettim.” dedi. Bu arada odanın bir köşesinde Ceylan Çalışkan, Bediüzzaman’ın çamaşırını yıkıyordu. Bediüzzaman, “Benim hizmetim herkese nasip olamaz, su dök de yıkasın!” deyince Mustafa çamaşırlara su döktü, Ceylan çamaşırı yıkadı. Mustafa, “Maraş’ın Müftüsü Hafız Ali Efendi’ye selamınızı söyleyeyim mi?” dedi. “Ben hocalara dargınım.” dedi. Mustafa, “Ama bizim Müftü Efendi sizin bildiğiniz hocalardan değil!” deyince Bediüzzaman tebessüm etti. “Madem hüsn-i zannınız var, selâm söyle!” dedi. Mustafa, Risale-i Nur kitaplarından istedi. Bediüzzaman, “Elazığ’da Hulusi, Islâhiye’de Zübeyir var, onlardan al!” dedi.

Mustafa Ramazanoğlu Emirdağ’ından, ayrılıp Maraş’a dönünce Risaleleri bulmak için Islâhiye PTT’sine telefon açtı. Telefondaki Zübeyir Gündüzalp’tı. Mustafa, “Ben Bediüzzaman’ı ziyaret ettim. Sana selamı var, kitaplarını senden almamı söyledi.” der. Bunun üzerine Zübeyir Gündüzalp, “Adresini söyle, geliyorum.” dedi risaleleri Maraş’a getirdi. Parasını vermek istedi, almadı.

Mustafa, Risale-i Nur kitaplarını aldıktan sonra, doğruca Müftü Hafız Ali Görgel Efendiye götürdü. O sohbetlerinde “Her kitap okunmaz, aklınız karışır, bize sormadan okumayın.” demişti. Mustafa kitapları alarak Müftü Hafız Ali’nin yanına geldi. “Kitaplara bakar mısın?” dedi. O da “Bırak da git!” dedi. İki ay sonra yanına gitti. “Nasıl buldun hocam?” dedi. “Müftü Hafız Ali, iki yüz senedir dünyaya böyle bir eser gelmemiştir” deyince Mustafa, “Hocam kitaplarımı ver, ben de okuyayım.” dedi. Müftü Hafız Ali, “Ben kitap vermem, git kendine başka al!” deyince kitaplar Müftü Efendide kaldı. Daha sonra Mustafa da başka kitaplar aldı. Müftü Efendi gözleri kör oluncaya kadar Risale-i Nur okudu. Doktor “Kör olursun, okuma artık” dediğinde bile okudu. Âmâ olunca Mustafa’ya “Sen her gün gel, bana bir saat Risale-i Nur oku!” dedi. Müftü Efendi Bediüzzaman’a hayran bir zattı. 

Bediüzzaman’ın İstanbul’da olduğu bir zaman Mustafa hemşerisi Doktor Nihat Ongun ile ziyaretine gitti. Bediüzzaman “Ben iki meslek erbabına çok kıymet veririm; biri doktorlar, diğeri de muallimler” dedi.

1952 yılında yapılan bir baskın sonunda Mustafa’nın evinde “Zühretü’n-Nur” kitabı bulununca tutuklandı ve Malatya Cezaevine gönderildi. 70 gün hücre hapsinde kaldı. Malatya Ağır Ceza Mahkemesi ilk celsede ona tahliye verdi ve ardından da beraat etti. Ayrıca “Hakikî Aleviler Müslümandır” ve “Zulme Karşı Direniş, Bir Devre Işık Tutan Hatıraların Belgeleri” adında iki kitabı bulunmaktadır. Mustafa Ramazanoğlu, 23 Haziran 2017’da doksan beş yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu ve Maraş’ta defnedildi.

Kaynak: Ömer ÖZCAN, Ağabeyler Anlatıyor-7

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AFAD: 41 bin 20 kişi vefat etti

    MG’ler jeneratör olacak

    ABD'den İsrail'e: "Frene bas" - İsrail'den ABD'ye: "Kendi işine bak"

    Şehir Plancısı, Mimar ve Mühendislere yeni inşa edilecek tüm şehirlerde çok önemli görevler düşüyor

    Maddî-manevî yaraları hep birlikte saracağız

    "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına Baykar'dan 22 daireyle destek

    'Bağışların takipçisi olacağız'

    "Kuzey Marmara depreminin etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır"

    AFAD: Hasarlı yapılara kısa süreliğine de olsa girmek, yapılardaki eşyaları almak kesinlikle yasaktır

    Barınma, tuvalet, su ihtiyacı hala çözüm bekliyor

    'Hangi mahalle bizim, tanıyamıyoruz'

    AFAD hazır değilmiş

    Bütün dünya seferber oldu

    Hem yer hem yapı denetlenmeli

    YÖK soruları cevapladı

    Nurdağı'ndan dron görüntüleri

    71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak

    TDV 1183 tır yardım malzemesiyle deprem bölgesine destek oldu

    "Yüzen otel"de ağırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Depremin mesajlarını görmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Değişen, değişmeyenlerin varlığından rahatsız
    Genel

    MG’ler jeneratör olacak
    Yeni Asya'dan Size

    Buruk yıldönümü
    M. Said ZEKİ

    Gogol’ün paltosu ve Yeni Asya - 1
    Mehmet KARA

    Seçimler ertelenemez!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ahlaki yozlaşmaların sebepleri
    Ramazan Oruç

    Zelzele ve zelzele!
    Şükrü BULUT

    Prof. Alâeddin Başar veya Erzurumluların Alâeddin Ağabeyisi...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.