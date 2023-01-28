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28 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

2. Gençlik Şûrâsı: 1980’lerden 1990’lara

Muhammet ÖRTLEK
28 Ocak 2023, Cumartesi
Türkiye’de 1970’li yıllarda gençlerin ideolojik bölünmüşlükleri ve çatışmaları, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasî ve ekonomik krizler için 12 Eylül 1980 darbesi bir milat hükmündedir.

12 Eylül darbesi, 1980’li ve 1990’lı yılların gençliğinin tutum ve davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardandır. 1970’li yıllarda gençler arasındaki ideolojik kutuplaşmalar daha ileri boyuta giderek silahlı çatışmalara bile dönüşmüştür. Bu çatışmaların oluşturduğu güvenlik sorununu kendisine sebep gören ordu 12 Eylül günü yönetime el koyarak sivil hükümete darbe gerçekleştirmişti. Ordu, darbenin ardından TBMM’yi ve siyasî partileri kapatmış; ve siyasîleri tutuklayarak onlara siyaset yasağı getirmiştir. Birde ordu, darbeyle birlikte sendika ve sivil toplum örgütlenmelerini oldukça sınırlamış ve basın-yayın kuruluşlarına ciddi sansür ve kapatmalara varan uygulamaları devreye koymuştur.

12 Eylül 1980 darbesinden itibaren ülkeyi Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren’in başkanlığındaki Millî Güvenlik Konseyi (MGK) yönetmeye başlamıştır. Darbe ile birlikte farklı yelpazeden birçok siyasetçi, yazar, düşünür, sendikacı, gençler, vd. tutuklanmaları, hapis edilmeyi ve idamla sonuçlanan süreçleri yaşamıştı. Siyasî liderlere siyaset yasağı getirilmiş ve 7 Kasım 1982’de darbe yönetiminin hazırlattığı Anayasa, birçoklarına göre adil, şeffaf ve hür olmayan bir referandumla kabul edilmiştir.

MGK’nin askerî yönetimi 6 Kasım 1983 Milletvekili Genel Seçimleri’nin yapıldığı tarihe kadar sürmüştür. Her ne kadar Türkiye’de seçimler yapılmış olsa da, darbe yönetiminin bazı bölgelerdeki sıkı yönetim ve baskıcı politikaları devam etmiştir. Darbe yönetiminin uygulamaları, 1960’lı ve 1970’li yılların politik gençliğini ve başka kesimleri siyasetten soğutmuş, korkutmuş ve mesafeliliği zorunlu kılmıştır. Artık 1960’lı ve 1970’li yılların örgütlü, siyasî ve sivil toplumcu gençlerin yerini, 1980’lerden sonra tüm bunlara mesafeli bir gençlik varlığından bahsedilebilir. Çünkü aileler bile, lise ve üniversite öğrencisi çocuklarını herhangi bir toplumsal gruba katılmamaları hususunda öğütlemektedir. Böylece hem genel toplum hem de gençler arasında siyaset, örgütlenme, sendikalaşma, vb. yapılara uzak durma söz konusudur. Başka bir ifadeyle 1970’li yılların ideolojik kamplaşmadaki gençliğin yerini, siyasetten ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmekten kaçınan “apolitik gençlik” almıştır.

Turgut Özal’ın Anavatan Partisi (ANAP) 6 Kasım 1983 seçimlerinde kalkınma, ekonomik liberalizm, dışa açılma, hürriyetler iddiasıyla birinci olmuştur. Ancak hürriyetleri ve toplumun her kesimine (dört eğilim -demokratik sol, liberal sağ, milliyetçi sağ, İslamî sağ- gruplar) partisinde yer verdiği iddiasındaki Özal, 12 Eylül darbecilerinin getirdiği siyasî yasakların, kaldırıldığı 6 Eylül 1987 tarihli Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için “hayır” tarafında yer almıştır. Yani Özal, siyaset yasaklarının ve Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan’ın siyasî yasağının devamından yanadır. Buna rağmen halk oylamasının sonucunda yüzde 50,16 “evet” oyuyla siyasî yasaklar kaldırılmıştır. Aslında Özal, iktidardayken yenilmiştir.

1980’ler gençliğin siyaseten “apolitik”, ekonomik anlamda “tüketimin arttığı” ve sosyolojik olarak da “geleceğe yönelik tercihlerinin değiştiği” yıllardır. -Devam Edecek-

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