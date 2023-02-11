2. Gençlik Şûrâsı: 2000’li Yıllar

Gençliğin değer, tutum ve davranışlarında internet 2000’li yıllardan itibaren belirleyici unsurlardan biridir.

1990’ların sonlarında yaygınlaşmaya başlayan internet teknolojisi 2000’li yıllarda ülkemizin en ücra yerlerindeki insanların dahi cebine girmiştir. İnternetin yaygınlaşması hatta kişisel hayatımızın önemli bir parçası olması nedeniyle bilgi, iletişim, haberleşmede insanlığın küreselleşmesini sağlamıştır.

2000’lerden itibaren bilgisayar, internet ve akıllı telefon kullanımının vazgeçilmez niteliğe kavuşmasıyla birlikte, sosyal medyayı çok iyi kullanan gençlik yapısı da ortaya çıkmıştır. Sosyal medya üzerinden iletişimde sınırsız/sürekli/hız/etkileşim içerisindeki gençler, benzer yeme-içme, gezme, tüketim vb. alışkanlıklara sahip oldular. Dolayısıyla farklı bölge/ülkelerdeki gençlerin “küresel benzeşme” sürecini yaşadıkları anlaşılmaktadır. Önceki kuşaklarda toplumsallaşma süreci aile, eğitim/okul, akraba ve arkadaşlık ortamında gerçekleşmekteydi. Ancak başlangıcı 2000’ler genel kabul gören Z kuşağının toplumsallaşması ise, internet ve sosyal medyada yaşanmaktadır. Yine önceki kuşakların siyasî ve ideolojik sorumluluğundaki gençlerin yerini, artık internette izledikleri video görüntüler karşısında sorumluluk veya heyecan hissetmeyen bir kısım gençlik almıştır.

Z kuşağının okuma alışkanlıkları da değişmiş, kitap okumanın yerine internetteki görüntü veya görselleri izleme oranlarının yükselişe geçmiştir. Eskiden ders çalışılırken ansiklopedi sayfaları incelenirken, şimdi Google ve Yandex gibi arama motorlarına başvuruluyor. Gençlerin sanal dünyada edebiyat ve kültür vd. alanlarda sosyalleştiği döneme girilmiştir. İnternette uzun süren geçirenlerle “asosyal gençlik” meydana geleceği endişesi pek de haklı çıkmamış ve interneti amacına uygun kullanan gençlerin ciddi sayıda oldukları biliniyor.

Z kuşağının yeni ve bir anlamıyla değerli görülen fikirleri ortaya koyabilme becerisi, geleneksellikten uzak, tüketici, tatminsiz, teferruatlara değil sonuç odaklı, otoriteyi kabullenmeyen, doğrucu, güvenli, iletişime açık, teknolojik özellikteki hayat tarzına sahiptirler. Dolayısıyla Z kuşağında teknoloji, internet ve gençlik ilişkisi merkezde yer alıyor.

Bu dönemde eğitim ve üniversiteyi tamamlama, işe girebilmek için araçsallaşan bir süreç olmuştur. Gençlerde eğitim gördükleri alanda ilerlemekten ziyade, bir an önce okul sürecinin tamamlanıp kariyer yapılabilecek bir işe/göreve başlamak tercih edilmektedir. Elbette gençlerin bu tercihlerinde sosyolojik kuşak değişiminin yanı sıra ülkenin siyasî ve ekonomik gündeminin yönlendirmesi de etkili olmaktadır. Gelinen noktada gençlerin alacakları diplomayla herhangi bir işe giremeyecekleri tereddüdü artmıştır. Bazı gençlerin muhtelif ilişkiler ağıyla işe giriş ve yükselmeleri söz konusuyken, diğer taraftan eğitime güvenen ve liyakate önem veren gençlerin de gelecek endişesini körüklemektedir.

Ayrıca 1980’lerden itibaren gençlikte başlayan bireycilik ve özerklik 2000’lerde zirveye çıkmıştır. Bununla birlikte gençleri güvensizlik, umutsuzluk, şiddet, suç ve madde bağımlılığının artışı olumsuz etkilemektedir. Kayıt dışı ekonomi ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik sorunlar da gençleri arayışa yönlendirmekte ve bazen fundamentalist hareketlerin ağına takılabilmektedirler.

Bediüzzaman Said Nursi’nin “peder (anne-baba) kimseyi değil, yalnız veledinin (çocuğunun) kendinden daha ziyâde iyi olmasını ister” diyerek çocukların ve gençlerin yetiştirilmesinden anne-babaya düşen önemli görevi hatırlatıyor. Dolayısıyla gençlerin yarına hazırlanmasında Hz. Ali’nin ifadesiyle “çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştiriniz” kaidesi önemli.

