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13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

2. Gençlik Şûrâsı: Gençlik ve genç nüfus

Muhammet ÖRTLEK
13 Aralık 2022, Salı
Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü gençler oluşturuyor.

Genç nüfus nitelikli eğitimiyle, mesleki becerisini geliştirdiğinde, muhakeme ve analiz kabiliyetlerini ilerlettiğinde ülkenin kalkınması için önemli bir potansiyeldir. Eğitimsiz, becerisiz, işsiz bir genç nüfus ise önemli bir toplumsal sorun alanını oluşturacaktır. Bediüzzaman Said Nursî “en bedbaht, sıkıntılı, muztarip, işsiz olan adamdır. Zîrâ ki atâlet, vücud içinde adem, hayat içinde mevttir.

Sa’y ise, vücudun hayatı, hem hayatın yakzasıdır elbet (Sözler, s. 671)”. ifadesiyle günümüz insanı için atalete düşmemek, çalışmaktan kaçmamak gerektiğini ve kendisini geliştirdiği alanda hayata katılımının gerçekleştirilmesini öğütlemektedir. Nursî’nin buradaki “işsiz adam” vurgusu, insanın herhangi bir işyerinde istihdam edilemeyişinden ziyade, hayata yönelik meşguliyet anlamındadır.

Bununla birlikte ülkemizde siyasetin çözüm üretemediği işsizlik, yoksulluk, yoksunluk, yolsuzluk, gelir dağılımı adaletsizliği, enflasyon karşısında asgari geçim şartlarını sağlamadaki zorluklar toplumun ve gençlerin sosyo-ekonomik sorunlarıdır. Dolayısıyla zikredilen sorunlar, gençleri geleceğe yürürken endişeye sevk ediyor. Bu bağlamda gençliğin değerlerini, tutumlarını, davranışlarını anlamak gençliğin doğru şekilde yönlendirilebilmesi açısından önemlidir. Nursî de “Demek, bize bir nesl-i cedîd lâzımdır. …eski hâl yüz arşın ayrılmıştır (Münazarat s. 40).” Beyanıyla düşünce, hareket ve anlayış uzaklığını veya farklılığını belirtmektedir. Birde Nursî “tavr-ı esasiyi bozmadan ve ruh-u asliyi rencide etmeden, yeni izah tarzlarıyla, zamanın fehmine uygun (Şuâlar, s. 577)” şekilde gençliği doğru istikamette yönlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Zaman dilimi açısından değerlendirildiğinde UNESCO (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 15-25 yaş aralığını gençlik dönemi olarak belirlemiştir. Çok sayıda ülkede ve Türkiye’de ise genç nüfus 15-24 yaş aralığı kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Şubat 2022 tarihli verilerine göre Türkiye nüfusu 84 milyon 624 bin 273 kişi. Toplam nüfus içerisinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289’dur. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,3’ünü oluşturuyor. Genç nüfusun, %51,3’ünü erkek, %48,7’sini ise kadın nüfustan meydana geliyor. Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında %15,4 oldu. Türkiye’nin genç nüfus oranın %15,3 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görülüyor.

Sosyolojik ve tarihsel anlamda gençlik tanımı dönemlere, ülkelere, coğrafyalara ve toplumsal gruplara göre değişmektedir. Hatta gençlik sadece yaşla ifade edilen bir durum da değildir. Dolayısıyla gençlik dönemi, homojenlik arz etmemektedir. Ayrıca gençlik dönemi tanımlamalarının zikredildiği gibi farklılık gösterip, homojenliği bulunmasa da, çocukluk-gençlik-ihtiyarlık dönemlerini birbirinden ayıran özelliklere sahiptir. Sosyoloji bilimi çocukluk-gençlik-ihtiyarlık olmak üzere üç dönemi incelerken, Nursî bu sıralamaya dördüncü bir madde olan “âile hayatı”nı da (Gençlik Rehberi, s.98) eklemektedir. Böylece Nursî, Sosyoloji biliminin eksikliğini gidermiş ve ona katkıda bulunmuş olmaktadır. 

-Devam Edecek-

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