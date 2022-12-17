2. Gençlik Şûrâsı: Özellikler ve kategoriler

Sosyolojik ve tarihi anlamda gençlik tanımı dönemlere, ülkelere, coğrafyalara ve toplumsal gruplara göre değişmektedir.

Gençlik dönemi tanımlamaları farklılık gösterse de, çocukluk-gençlik-ihtiyarlık dönemlerini birbirinden ayıran özelliklere sahiptir. Sosyoloji bilimi çocukluk-gençlik-ihtiyarlık olmak üzere üç dönemi incelerken, Bediüzzaman Said Nursî bu sıralamaya dördüncü bir madde olan “âile hayatı”nı da (Gençlik Rehberi, s. 98) eklemektedir.

Böylece Sosyoloji bilimine katkıda bulunan Nursî, kendi düşünce ufkundan “Âhiret akîdesi, hayat-ı içtimâiye ve şahsiye-i insaniyenin üssü’l-esâsı ve saadetinin ve kemâlâtının esâsâtı olduğuna, yüzer delillerden bir mikyas olarak, yalnız dört tanesine işaret” ettiği Sosyolojik sıralamasını “Birincisi: Nev-i beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar… İkinci delil: Nev-i insanın bir cihette nısfı olan ihtiyarlar… Üçüncü delil: İnsanların hayat-ı içtimâiyesinin medârı olan gençler… Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce’, bir tahassüngâh ise, âile hayatıdır (Gençlik Rehberi, S. 97-98)” diye belirmektedir. Demek ki, toplumsal olarak gençlik incelenirken “âile hayatı”nın da gözden kaçırılmaması gerekiyor.

Diğer taraftan Sosyolog Mehmet Zincirkıran’a göre, genç nüfusun günümüzde bazı genel özellikleri: “Gençler eylemcidir. Dinamiktir. Kitle eylemlerine katılma, sporu aktif olarak yapma diğer yaş gruplarına göre çok daha aktiftir. Yaş ilerledikçe eylemcilik azalmaktadır; eleştireldir. Kolay beğenmezler; sabırsızdırlar. Bir an önce gerçekleştirmek isterler; öfkelidirler. Haksızlıklara karşı daha sert ve şiddetli tepki verirler; idealisttirler. Daha iyiye yönelik iyimserlikleri yüksektir; kafa karışıklığının, kişilik ve değer bunalımlarının yoğun yaşandığı bir dönemdir; isyankâr ve protestocudurlar. Toplumsal hareketler bağlamında kitle eylemlerine katılma oranları yüksektir. Bütün devrimci hareketler, fundamentalist ve etnik hareketler gençliğin bu eleştirel ve yıkıcı özelliklerinden faydalanmak ister. Kitle hareketlerinin önemli bir bölümünü genç nüfus oluşturur”. Ayrıca Nursî de “Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler” (Gençlik Rehberi, S. 49) ifadesiyle bazı unsurların, gençliğin bu “hissiyat” özelliğinden yararlanabileceğine dikkat çeker.

Türkiye’de genç nüfus farklı kategorilere ayrılmaktadır. “Yaşanan yer. Kırsal ve kentte yaşayanlar arasındaki farklar; cinsiyet. Aynı yaştaki iki gencin toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı değer, tutum ve davranış farklılığı. Eğitim. Farklı eğitim düzeyine sahip gençlerin farklılığı. Çalışma. Çalışan ve aile desteğiyle eğitime devam eden iki gencin hayata dair değer ve davranış farklılığı. Ekonomik gelir farklılığı. Zengin ve fakir ortamda büyüyen iki gencin farklı düşünce ve değerlere sahip olması. Din konusu da iki gencin davranış, değer ve tutumlarında farklılık arz eden unsurlardandır”. Aslında zikredilen kategorilere yenilerini eklemek mümkündür. Ancak bu kategoriler ağırlıkta sosyolojik ve ekonomik temellidir.

Nursî’nin kalp, ruh, akıl, fikir gibi letaife hitap eden “insanın dünya kadar büyük bir meselesi” (Gençlik Rehberi, S. 21) olan “iman hayata hayat olsa, hayatınızı iman ile hayatlandırınız” (Gençlik Rehberi, S. 39) kategorisini de eklemek doğru olacaktır.

-Devam Edecek-