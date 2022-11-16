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16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AB’de yine Macaristan vetosu

Muhammet ÖRTLEK
16 Kasım 2022, Çarşamba
Avrupa Komisyonu 9 Kasım 2022’deki toplantısında Ukrayna için şu ana kadar eşi görülmemiş bir destek paketi önerdi.

Paket, Ukrayna ekonomisini ve kamu hizmetlerini önümüzdeki yıl ayakta tutabilmek için 18 milyar Euro’luk mâli yardımı kapsıyor. Aynı zamanda paket, Rus füze ve drone saldırılarıyla tahrip edilen altyapının da restore edilmesini amaçlıyor.

Ancak Komisyonun bu kararını, Viktor Orbán yönetimindeki Macaristan’ın desteklemeyeceği siyasî kulislerde konuşuluyor. Buna karşılık Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Macaristan’ı eleştirerek Orbán’ı Brüksel’e baskı ve şantaj yapmakla suçluyor.

Macaristan’ın, Ukrayna’ya destek paketini desteklemeyeceği bilgisi, yine 9 Kasım’daki AB Büyükelçileri toplantısında gündeme getirilmiş. AB’nin bütçe kuralları nedeniyle, mâli konularda 27 üye ülkenin tamamının desteği gerekiyor. Fakat Macaristan’ın engellemesiyle, Ukrayna’ya destek paketi verilemeyecek.

Macaristan’ın destek paketine karşı çıkışı, başta Brüksel ve Berlin olmak üzere diğer AB baş şehirlerinde de siyasî kriz şeklinde niteleniyor. Orbán’ın vetosunun, gelecek ay askıya alınabileceğini düşüncesiyle Macaristan’a verilecek 13 milyar Euro’dan fazla AB fonunu serbest bırakma baskısı ve şantaj taktiği olarak değerlendiriliyor.

Baerbock da, Macaristan’ın vetosunun “AB’yi ortak karar almada, hukukun üstünlüğü ve demokratik unsurlar açısından geriletmeye sebep verebileceğini” belirtiyor. Birde Baerbock, Macaristan’ın “mâli kaynaklar üzerinde ileri geri pazarlık yapmasının normal bir Avrupa meselesi olmadığına” dikkat çekiyor.

Savaştan dolayı Ukrayna’nın altyapısının neredeyse yüzde 40’ı tahrip edildi. Destek paketini veto etmelerine rağmen, Macaristan Maliye Bakanı Mihály Varga “Macaristan, Ukrayna’yı desteklemeye hazır. Ancak AB tarafından alınacak yeni bir destek kararına katkıda bulunmak istemiyoruz” diyerek Budapeşte’nin vetosunu haklı göstermeye çalışıyor.

Bununla birlikte AB’de, bütçe ödemelerinin hukuk devleti standartlarına bağlayan bir mekanizma mevcut. Bu kapsamda Komisyon 18 Eylül’deki toplantısında, Macaristan’a tahsis edilen, ancak hukukun üstünlüğü nedeniyle 7,5 milyar Euro’luk fonun askıya alınmasını önermiştir. Ayrıca Macaristan’ın AB’nin Covid-19 sonrasında kurtarma fonundan 5,8 milyar Euro’luk hibenin engelini kaldırabilmek için yolsuzlukla mücadele ve yargı reformu gerçekleştirmesi gerekiyor. Fakat Macaristan’ın gerekli yasal çalışmaları ve yargı reformunu tam olarak yapamadığı da kaydediliyor. 

Dolayısıyla Orbán yönetiminin, önümüzdeki 6 Aralık’taki Avrupa Maliye Bakanları toplantısında 13 milyar Euro’dan fazla AB fonunun serbest bırakılması hakkında baskı yapması ihtimaldir. 

Almanya Parlamentosu’nun 9 Kasım’daki oturumunda “hukukun üstünlüğü endişeleri nedeniyle 7,5 milyar Euro’luk fonun askıya alınıp alınmaması konusunda Aralık ayında karar vermesi gerekiyor”. Böylece Almanya Parlamentosu’nun Macaristan’a sert bir tutum takınıyor.

Orbán yönetimi birkaç kez AB ile ters düşmüştü. Macaristan ilk olarak 18 Mayıs 2021’de, AB’nin “İsrail-Filistin arasında ateşkes, Gazze’ye insani yardım erişimi, sivillerin korunması ve Filistin’de seçimlerin yapılması çağrısını” onaylamayarak AB’nin 27 üyesinin ortak açıklamasını engellemişti. İkincisi, Orbán’ın Fidesz Partisi 4 Nisan 2022’deki seçimleri kazanarak, olumsuz seyreden ekonomiye, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları neden göstermişti. Üçüncüsü, Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs tarafından 31 Ağustos 2022’de Rusya’yla yeni bir doğalgaz anlaşması imzalanmıştı.

Budapeşte’nin 13 milyar Euro’dan fazla fonu alabilmesi için, 17 reformu yasalaştırıp yürürlüğe koyması gerekiyor. Ancak Baerbock’un ifadeleri önemini koruyor.

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