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29 MART 2022 SALI - YIL: 53

AB’nin Enerji Planı “RepowerEU”

Muhammet ÖRTLEK
29 Mart 2022, Salı
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Avrupa’nın enerji meselesini tekrar hatırlatmıştır.

Savaşla beraber AB, bağımlı olduğu Rus doğal gazına yönelik çare arayışına girdi. AB, doğal gaz tüketiminin yüzde 90’ını ithal ediyor. Rusya ise, Avrupa Komisyonu’nun 2021 yılı verilerine göre AB’nin toplam doğal gaz tüketiminin yüzde 45.3’ünü, petrol ihtiyacının yüzde 27’sini ve kömürde de yüzde 46’sını karşılıyor. Bunu doğalgazda sırasıyla Norveç yüzde 23.6, Cezayir yüzde 12.6, ABD yüzde 6.6, Katar yüzde 4.9 ve diğerleri yüzde 7.1 şeklinde takip ediyor. Dolayısıyla AB de enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı vaziyette.

AB’nin yaptırımlarına rağmen Rusya henüz doğalgazı kesmiş değil. Elbette yükselen enerji fiyatlarından en çok faydalanan ülkelerden biri Rusya. Ancak Rusya’nın doğal gaz ve diğer enerji ürünlerindeki kartını oynamak için masada hazır bulundurduğu da unutulmamalı. AB de bunun farkında ve Avrupa Komisyonu’nun 8 Mart 2022 tarihli Strazburg’daki toplantısında “REpowerEU” başlıklı gündem masaya yatırıldı.

Komsiyon, “REpowerEU” başlığının açılımı “Daha Uygun Maliyetli, Güvenli ve Sürdürülebilir Enerji İçin Ortak Avrupa Eylemi” olarak açıklıyor. REpowerEU’ya göre, Yine 2030 yılından önce Rus doğal gazından bağımsızlığa ulaşılması hedefleniyor. Bunun içinde enerji arzının çeşitlendirilmesi, yeşil enerji teknolojisinin yayınlaştırılması ve hızlandırılması gerektiğine değiniliyor. En önemli amaçlardan arasında “yeşil enerjiye geçişin hızlandırılarak, artan fosil yakıtlara bağımlılığa ve yüksek enerji fiyatlarına karşı koruma sağlanması” gösteriliyor.

Bununla birlikte AB’nin, Rus doğal gazına bağımlılığının azaltması planlanırken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 7 Mart 2022’deki konuşmasında “Rus doğal gazından en kısa sürede vazgeçmek niyetinde olduklarını, NATO hedefi doğrultusunda 2033 yılına kadar GSYİH’nın yüzde 2’sine ulaşan bir miktar ile de savunma bütçesini arttıracaklarını ve 1 Haziran 2022’de de AB’nin ortak savunma politikasına katılma konusunda bir referandum düzenleyeceklerini” belirtiyor. Bir başka ifadeyle Ukrayna’nın işgaliyle “enerji politikası sadece enerji politikası değildir. Aynı zamanda bir güvenlik meselesidir”. Şimdi AB ve Batılı aktörler bunun oldukça farkındalar.

AB, RepowerEU planı ile iklim, çevre, yenilenebilir enerjiye dönüşün sinyalini veriyor. RepowerEU planı binaları yalıtmak, gaz kazanlarını ısı pompalarıyla değiştirmek, yel değirmenlerinin ve güneş panellerinin sayısını arttırmak gibi önlemleri kapsıyor. Özellikle Rus doğal gazına büyük ölçüde bağımlı olan Almanya, yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçiş planını hızlandırmak için faaliyete başladı.

Ancak AB’nin, Rus doğal gazını ikame planı tamamen iklim dostu değil. AB, Norveç ve Cezayir’de boru hatları ithal ettiği doğal gazı en yüksek seviyeye çıkarmayı çalışıyor. Yine de AB üyeleri, ulusal çıkarları ve ulusal güvenlikleri nedeniyle fosil yakıtlardan hızla uzaklaşma hazırlığındalar. AB’nin RepowerEU planını tamamen uygulamaya koyması, fosil enerji piyasasında çok ciddi bir yavaşlamayı teşkil edecektir. Geçmişteki yavaşlama örnekleri ise, OPEC’in 1973’teki ambargosundan sonra Fransa’nın, 2011 yılındaki Fukushima nükleer yangınının ardından Almanya’nın ve 1990-2010 arası kömür ağırlıklı İngiltere’nin yeşil enerjiye geçişi gündemlerine almasıyla meydana gelmiştir.

AB hem enerji ve güvenlik hem de RepowerEU planı ile iklim, çevre ve yenilenebilir enerji açısından öncelikle Rus doğal gazından kurtulmayı amaçlıyor. Fakat AB gibi büyüklükteki bir ekonominin, bir anda Rus doğal gazından kurtulmaya çalışması zor olacaktır. Komisyon, kısa süre önce “sürdürülebilir yeşil yatırımlar” sınıflandırmasında doğal gazla çalışan enerjiye yönelik bazı yatırımları da dahil etti. Yine de AB’nin RepowerEU planı ile başlangıç yapması, yakın gelecekte enerji piyasası açısından önemli sonuçlar doğuracağı kuvvetle muhtemeldir.

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