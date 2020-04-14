AB’nin krizleri, gelecek arayışı mı?

Avrupa Birliği’nin (AB) temelleri, 1957’de Roma Antlaşması ile atıldı. AB, Roma İmparatorluğu’ndan sonra Avrupa Kıt’ası’nın siyasî ve ekonomik birliğini sağlamaya yönelik büyük bir iddia ile dünya sahnesine çıkmıştı.

Berlin Duvarı’nın 1989’da yıkılmasıyla birlikte, Sovyetler Birliği dağılmış ve Doğu Bloku’nun Demir Perdesi açılmış, bağımsızlığını kazanan yeni devletler ortaya çıkmıştı. Bu devletlerden doğu Avrupa ülkeleri siyasî ve ekonomik istikrarsızlıkların giderilmesi için NATO ve AB gibi kuruluşlara üye olmuşlardır. Böylece AB içerisinde derinleşme ve genişleme gibi tartışmalı bir süreç yaşanmıştır.

Üye devletler siyasî ve ekonomik konularda ortak hareket etmek üzere kolektif bilinçle AB çatısı altında toplanmışlardı. 1992 yılında imzalanan ve 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile tamamlanacak bir iç pazar, tek para birimi kullanımı ve üst düzeyde eş güdümü sağlanan ekonomi politikaları çerçevesinde oluşacak bir Ekonomik ve Parasal Birliğin yanına, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Adalet ve İç İşleri Alanlarında İşbirliği’nin eklenmesi ile, Avrupa Bütünleşmesi, 1950’li yılların başından itibaren en büyük atılımını gerçekleştirerek Avrupa Birliği’ni oluşturdu. Böylece ekonomik entegrasyonun yanına siyasî birlik hedefi de eklenmiş oldu. Ancak bütün bu ortak hareket etme çabaları olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır.

Bunlardan bazıları:

Soğuk Savaş döneminin iki müttefiki ABD ve Avrupa arasındaki görüş ayrılıkları AB içinde ayrışmalara sebep olmuştu. Çünkü 11 Eylül 2001 terör olayları sonrasında ABD’nin, Afganistan ve Irak’a müdahalesiyle AB üyesi ülkeler, ABD’nin yanında savaşta yer almak (İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz, Danimarka, Polonya, Çekya, Macaristan ve Litvanya) isteyenler ile çözümün demokratik yollarla sağlanmasını isteyen (Almanya ve diğer ülkeler. Fransa bu dönemde BM Güvenlik Kararını beklemekteydi) taraflar olarak ikiye bölünmüşlerdi. 11 Eylül sonrası ABD’nin Ortadoğu için öne sürdüğü Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP), üye devletlerin görüş farklılıklarından dolayı AB de Geniş Ortadoğu Projesi’ni (GOP) ileri sürmüştü.

2003 yılında İspanya ile Fas arasında yaşanan Akdeniz’deki Perejil (Leyla) adası üzerindeki egemenlik sorunu, İspanya’nın adaya asker çıkarmasıyla tekrar gündeme gelmişti.

Cebeli Tarık 1462’de Araplardan İspanyollara geçmiş 1502’de resmen İspanyol topraklarına katılmıştır. İngiltere ve Hollanda deniz kuvvetleri tarafından 24 Temmuz 1704’te ele geçirilmiştir. İspanya kaleyi, 1705 tarihindeki Utrecht Antlaşması’yla İngiltere’ye vermeyi kabul etmiştir. Cebeli Tarık, İspanya ile İngiltere arasında ciddî bunalımlara sebep olmuştu. Hatta 1967-1985 yılları arasında sınır tamamen kapatılmış. Fakat 1990’lı yılların başlarından itibaren İngiliz hükümeti askerî yığınağı azaltma kararı alınca ilişkilerde yumuşama yaşandığı görüldü. Haziran 2012’de ise İngiliz kolonisi Cebeli Tarık ile İspanya arasında balıkçılık sorunu yaşandı. Cebeli Tarık sularında, İspanyol balıkçılara getirilen avlanma yasağının kaldırılması için Madrid yönetimi ile Cebeli Tarık yetkilileri arasında bir müddet devam eden müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Kendi isteğiyle İngiliz sömürgesi olarak kalmak isteyen Cebelitarık, 6 Km² yüzölçümü ile dünya üzerinde küçük bir alan kaplamasına rağmen iki ülke arasında büyük sorunlara sebep oluyor.

Yunanistan’da 2009’da bağımsız borçlanmadan dolayı başlayan ve giderek derinleşen ekonomik kriz, 2018’de uygulanmaya başlanan ve 2060’a kadar devam edecek borç ödeme programı ile sonuçlanmıştı. Hükümet değişiklikleri ile siyasî kriz ve işsizliğin yükselmesiyle yoksulluk gibi sosyo-ekonomik sorunlar meydana gelmişti. Yaşanan bütün bu gelişmeler kravat takmamasıyla ünlenen Çipras’ı iktidara taşımıştı. Hatta 2013’te Yunanistan’da AB’den ayrılmanın tartışmaya açılması ve Euro’nun bile tedavülden kaldırılması gibi düşüncelerin gelişmesi manidardı.

Brexit süreci ile birlikte AB, Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden İngiltere’yi kaybetmiş oldu. İngiltere’yi yöneten saiklerin, Korona’dan daha önce kendi ülkeleri için AB’den bağımsız bir gelecek tahayyülünde oldukları kuvvetle muhtemeldir. Çünkü İngiltere’nin ortak para birimi Euro başta olmak üzere, bazı AB politikalarını da kabul etmemesi buna delil niteliğindedir. Diğer taraftan AB, İngiltere’siz yeni bir gelecek sistemini tartışması gerekirken, Korona’dan dolayı ortak koordinasyon konusundaki eksikliğinin ilk örneğini göstermiş oldu.

Küresel salgın Korona ile mücadelede sağlık/tıbbî alandaki bir sorunun; siyasî, ekonomik, sosyal vd. alanlardaki etkisi de görülüyor. Ülkeler doğmakta olan işsizlik, yoksulluk ve yoksunluk gibi sosyo-ekonomik sorunlarına muhtelif çözüm arayışındalar. İtalya’da salgının getirdiği problemler, AB bayraklarının indirilmesine varan tepkiye yol açtı. Buna ek olarak Rus ordusunun, İtalya’ya gerçekleştirdiği tıbbî malzeme ve personel yardımı da, AB’nin üyelerine sağlık alanında yetersiz kaldığına yorumlanıyor.

AB üyesi bazı liderler arasında internet üzerinde bir görüşme gerçekleşse de, bütün liderlerin Korona’ya karşı ortak zirve yapmaları gerekiyor. AB düşüncesi ile sınırlar kaldırılmıştı. Ancak Korona, sınırları yeniden kapattı. Dolayısıyla mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı da durdu. Mülteci krizinde de iyi bir sınav vermeyen AB hakkında, ulusallaşma sürecinin yaşanacağı da değerlendirmeler arasındadır.

AB odaklı yaşanan krizler/sorunlar, AB’nin Maastricht Antlaşması hükümlerini tamamen uygulayamadığı, tam olarak Birlik ol(a)madığı ve sorunlarla karşılaşıldığında ortak akıldan ve kolektif bilinçten uzak hareket edildiği görülmektedir. Bediüzzaman Said Nursî’nin tarifinde Avrupa “müsbet Avrupa ve menfi Avrupa” olarak ikiye ayrılmaktadır. AB’de yaşanan sorunların, Nursî’nin tanımındaki “müsbet Avrupa”nın tasaffi etmesi yönündeki aşamalar olduğu da ihtimal dahilindedir.