ABD-Bahreyn Anlaşması

Çin ve Rusya bir süredir Ortadoğu ve Afrika’da başta siyasî, ekonomik ve askerî olmak üzere pek çok alanda etkinliğini arttırmaya çalışıyor. İki ülkenin son girişimlerinden bazıları:

- Çin’in 07 Eylül 2013’te başlattığı Kuşak-Yol Girişimi,

- Çin’in arabuluculuğunda 10 Mart 2023’te Suudi Arabistan ve İran arasında anlaşma sağlanması,

- Çin’in 02 Haziran 2023’te Basra Körfezi’nde İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’la birlikte Körfez’in güvenliğini sağlamak için ortak donanma kuracağı haberleri,

- St. Petersburg’da 27-28 Temmuz 2023’te yapılan Rusya-Afrika Ülkeleri zirvesinde, Rusya’nın Afrika ülkelerine silah ve karşılıksız tahıl taahhüdünde bulunması,

- BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti)’in 22-24 Ağustos 2023’te Güney Afrika’daki son zirvesinde Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üyeliğe kabul edilerek genişlemesi,

- Yeni Delhi’de 9-10 Eylül 2023’teki zirvede, Afrika Birliği’nin G20’ye ortak statüde alınması, Moskova ve Pekin’in Ortadoğu ve Afrika’da artan etkisini gösteriyor.

Bir dönem Ortadoğu’nun jandarması nitelemesine matuf ABD ise, 11 Eylül 2001 terör olaylarının ardından işgal ettiği Irak’tan 15 Aralık 2011’de ve Afganistan’dan da 10 Temmuz 2021’den itibaren çekilmişti. Böylece ABD’nin bölgedeki etkinliğini kaybettiği tartışmaları da yapıldı.

Ancak ABD’nin bölgede yükselen iki aktör Çin ve Rusya’ya karşı savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği arayışları sürüyor. Bunlar:

- Hint-Pasifik Okyanusu bölgesinde Çin’e karşı Avustralya (A), İngiltere (Birleşik Krallık-UK) ve ABD (US) arasında 16 Eylül 2021’de AUKUS Güvenlik Paktı’nın kurulması,

- ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya tarafından 2004’te kurulan ve Çin’e karşı konsolide olan Dörtlü Grup’un son toplantısını 24 Eylül 2021’de gerçekleştirmesi,

- Avrupa’da genişleyen NATO’nun Japonya’yla ilişkilerini ilerletmesi, v.b.

Çin ve Rusya’nın Ortadoğu ve Afrika’da etkinliği artarken, ABD ise genişleyen NATO ve Hint-Pasifik’teki yeni güvenlik arayışlarıyla cevap vermeye çalışıyor. Elbette Ortadoğu’dan çekilen ABD’nin oluşturduğu güç boşluğundan Çin ve Rusya’nın yararlandığı düşünülüyor.

Diğer taraftan ABD, Ortadoğu’da azalan etkisini Bahreyn’le 13 Eylül 2023’te imzaladığı “ABD ve Bahreyn Güvenlik İttifakını Derinleştirme Anlaşması”yla yükseltme niyetini gösterdi. Bahreyn hâl-i hazırda ABD’nin NATO’nun dışından önemli bir müttefiki. Birde Bahreyn, ABD’nin Körfez, Hürmüz Boğazı ve Hint-Pasifik’i kontrol eden 5. deniz filosunun ev sahibi. Yeni Anlaşma’yla, Bahreyn’e saldırılması halinde Washington’un nasıl tepki vereceği konusunda istişarede bulunacağını garanti ediyor. Bir de Anlaşma’yla ikili yatırım imkânlarını arttırmayı ve güvenilir teknolojiler üzerinde ortak çalışmayı taahhüt ediyor. Çünkü ABD, güvensiz gördüğü Çin gibi teknoloji sağlayıcılarından kaçınmayı amaçlıyor.

Ayrıca ABD’nin Suudi Arabistan ve BAE’yle de yeni güvenlik anlaşmaları peşinde olduğu biliniyor. Bahreyn’le yapılan anlaşmanın diğer Körfez ülkelerine müzakereler için temel referans belgesi olacağı muhtemeldir. Ancak Çin’e karşı, ABD’nin güvenlik odaklı mevcut anlaşmaların yenilenmesiyle, Körfez ülkelerini ne kadar memnun edeceği ise, oldukça tartışmalıdır.

Dolayısıyla ABD’nin güvenlik merkezli değil, bölgede yatırımlar, insanî gelişim, eğitim, yeşil teknoloji ve dijital platformlar gibi avantajlı olduğu sahaları genişletmesinin daha isabetli olacağı kuvvetle muhtemeldir.

