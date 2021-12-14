ABD’de Demokrasi Zirvesi

ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliğinde 8-10 Aralık 2021 tarihlerinde sanal “Demokrasi Zirvesi” düzenlendi. Biden, Zirve’nin “demokrasilere yönelik tehditleri ele almak için” gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre de “Zirve’de, demokrasilerin karşılaştığı zorluklara ve fırsatlara odaklanıldığı; yine Zirve, liderlerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında demokrasi ve insan haklarını savunmak için ferdî ve toplu taahhütleri, reformları ve girişimleri duyurmak hakkında bir platform niteliğinde.” Bununla birlikte Zirve’de ele alınan başlıca “demokrasiyi otoriterliğe karşı savunmak, yolsuzlukla mücadele, insan haklarına saygıyı teşvik etmek” konularının ele alındığı belirtiliyor.

Zirve’nin muhtevasıyla ilgili olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Web sitesinde “Demokrasiye meydan okumak” başlığında dünya genelinde “demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğu; kamuoyunun kendisini güvende hissetmediği, hükümetlerin âdil ve sürdürebilir ekonomik ve siyasî ilerlemeyi sağlamadaki başarısızlığı; siyasî kutuplaşmaların yükselişinin demokratik değerleri zayıflattığı; hukuk devleti mefhumundaki aşınmanın eşitsizlikleri ve yolsuzlukları arttırarak demokrasiyi olumsuz etkilediği” vb. kaydediliyor.

Demokrasi Zirvesi’nin Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetiminin “demokrasiyi ve insan haklarını ABD dış politikasının merkezine yerleştirme kararlılığı hakkındaki girişimdir” biçiminde de tanımlanıyor.

Diğer taraftan Zirve’ye hükümet yetkilileri, özel sektör temsilcileri, insan hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşları ve medya mensupları katılarak muhtelif başlıklar altında görüşmelerde bulundular. Birde katılımcılar arasında siyaset, sanat, kültür, spor alanlarında önde gelen kişiler de bulunuyor.

Ancak adı her ne kadar Demokrasi Zirvesi olsa da, programa yönelik eleştiriler de mevcut. Çünkü Zirve’ye bütün ülkelerin davet edilmemesi “ayrımcılık veya Zirve’nin eksikliği” şeklinde değerlendiriliyor. Dâvetli ülkeler arasında “ABD müttefiklerine” dikkat çekilmesi de, bu eleştiriyi destekler mahiyette. Ayrıca Zirve’ye 111 ülkenin ve BM’nin dâvet edildiği bildiriliyor. Meselâ 54 Afrika ülkesinden 17’sinin dâvet edildiği görülüyor. Aynı ayrım diğer coğrafî kıt’alar için de geçerli. Buna ek olarak Türkiye’nin de dâvetliler arasında bulunmadığı görülüyor.

Demokrasi, siyasî hürriyet ve insan hakları alanında araştırma ve savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Freedom House tarafından yayınlanan “Dünya Hürriyet Raporları” bilinmektedir. Raporlar’ında “dünya genelindeki ülkelerde siyasî hakların ve sivil hürriyetlerin durumu değerlendirilmektedir.” Freedom House, Demokrasi Zirvesi dâvetlileri ile dâvetli olmayanlar arasında açık bir fark olduğu vurguluyor. Freedom House’a göre, Zirve’ye katılmaları için dâvet edilen ülkelerin ortalama Hürriyet Puanı 78,5 iken, davet edilmeyen ülkeler için bu oranın sadece 32,8 şeklinde belirtiliyor. Ancak bu ortalama değerin, her iki grupta da geniş bir puan aralığını maskelediği ileri sürülüyor. Dâvetliler arasında Hürriyet Puanı 100 olan Finlandiya, Norveç ve İsveç gibi ileri demokrasi ülkeleri bulunurken; Hürriyet Puanı 20 belirlenmiş Demokratik Kongo da yer aldı. Hürriyet Puanı Demokratik Kongo’dan yüksek olan bazı ülkelerin dâvet edilmemesi, ABD’nin daha farklı kriterlerle davetli ülkeleri belirlediğine ihtimal veriliyor.

Zirve’ye, ABD’nin demokratik değerlerini paylaşmayan kimi ülkelerin dâvet edilmesi kimilerinin de dâvet edilmemesi “ABD’nin demokrasi ve siyasî hürriyetlerle ilgili ikircikli ilişkisi”ne dikkat çekiliyor.

Zirve sonrası için “demokrasileri daha duyarlı ve dirençli hale getirmek ve küresel demokratik yenilenmeye kendini adamış daha geniş bir ortaklar topluluğu oluşturmak için katılımcıların bir eylem yılı başlatacağı” kaydediliyor. Bu kapsamda “hesap verebilir yönetimi güçlendirmek, ekonomik fırsatları genişletmek, insan haklarını ve temel hürriyetleri korumak ve onurlu hayatı mümkün kılmak” gibi hedefler belirlenmiştir. Dahası “haklara saygılı toplumların Covid-19 salgını, iklim krizi ve artan eşitsizlik vb. zamanımızın büyük zorluklarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için birlikte nasıl çalışılabileceği” gösterilecek. Birde ABD hedefleri arasında “hür ve bağımsız medyayı desteklemek, yolsuzlukla mücadele, özgür ve âdil seçimleri savunmak, sivil kapasitenin güçlendirilmesi, kadınların ve marjinal toplulukların sivil ve siyasî yönden geliştirilmesi, demokratik yenilenme için teknolojiden yararlanmak” da yer alıyor.

Biden’ın 1 yıl sonra yüz yüze bir Zirve’ye daha ev sahipliği yapacağı aktarılıyor. Her şeye rağmen demokrasi değerlendirmelerinin muhtelif kalıplar içinde kaldığı görülmektedir. Halbuki demokrasinin bir “îman” meselesi olduğu unutmamak ve hayat tarzı haline getirilebileceğinin örneğini hatırlamak gerekiyor. “Îman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saadet.”