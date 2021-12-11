ABD’nin Olimpiyatları boykot kararı

ABD-Çin ilişkilerinde 06 Aralık 2021 Pazartesi günü Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin yaptığı açıklama ile yeni bir süreç başladı.

Psaki açıklamasında “ABD’nin, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’na katılmama kararı aldığını” belirtti. Psaki, kararın alınmasında “Çin’in Sincan’da devam eden soykırımı, insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlâllerinin” etkili olduğuna dikkat çekiyor. Böylece “ABD’nin Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’na ve Paralimpik Oyunlarına herhangi bir diplomatik veya resmî temsilci gönderilmeyeceği” de bildiriliyor.

Psaki’nin beyanatına karşılık Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian da “Çin’in kararlı karşı tedbirler alacağını” ifade ederek, önlemlerin neler olacağı hakkında ayrıntılara girmediği aktarılıyor.

Psaki’nin basın toplantısının ardından gözler bölgede ABD’nin müttefiki Güney Kore’ye çevrildi. Güney Kore’nin Olimpiyatlara katılıp katılmama hakkında nihaî kararının ne olacağı merakla bekleniyor. Seul yönetiminden henüz bir açıklama yapılmış değil. Ancak diplomatik sürecin yönünün, Seul’un kararını belirlemesinde etkili olacağı vurgulanıyor. Diğer bir ihtimal de Seul’un, hiç katılmamaktansa “belirli spor dallarında daha az sporcu ile katılması.” Bununla birlikte 2018 Kış Olimpiyatları’na açılış törenine Güney ve Kuzey Koreli sporcuların beraber katıldıkları hatırlardadır. ABD’nin “katılmama kararı”nın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 2018 Kış Olimpiyatları’nda olduğu gibi Güney ve Kuzey Kore ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurma düşüncesinin sonu anlamına geldiği yorumlar arasında.

Seul Hankuk Üniversitesi Dış Çalışmalar Bölümü’nden Prof. Dr. Mason Richey ise “ABD’nin 2022 Kış Olimpiyatları’na boykot kararı uygulamasının, Pekin’de Güney ve Kuzey Kore ilişkilerinde zayıf olan gelişme beklentisini daha da azalttığına” işaret ediyor. Fakat Kuzey Kore’nin en büyük müttefiki ve ticaret ortağı olan Çin’den, “2022 Olimpiyatları’nda, 2018’deki Olimpiyat’ta olduğu gibi Güney ve Kuzey Kore arasında bir yakınlaşma gayreti beklentisinin yüksek olduğu” bildiriliyor. Şu anda bu beklentinin boşa çıktığı değerlendiriliyor.

Birde Kuzey Kore, Covid-19 salgınını gerekçe göstererek, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’na katılmamıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK)’nin 9 Eylül 2021’de Tokyo Olimpiyatları’na katılmayan tek ülke olan Kuzey Kore’yi “2022 Kış Olimpiyatları’na katılmasını yasaklaması” da unutulmamalıdır.

ABD’nin müttefiklerinden Yeni Zelanda’nın da 7 Aralık Salı günü “Olimpiyatlara katılmayacağı, ancak çoğunluklu Korona salgını ve seyahat kısıtlamalarını nedeniyle bu kararın alındığı” aktarılıyor. Başbakan Yardımcısı Grant Robertson “ülkesinin kararının arkasında başta pandemi ve bir dizi faktör olduğunu ve Çin’e insan hakları ile ilgili endişelerimizi defalarca ilettik” ifadesi ABD’nin kararı ile örtüşüyor.

Psaki’nin, ABD’nin kararını açıklaması sonrasında 8 Aralık Çarşamba günü “Avustralya’nın benzer bir sebeple Olimpiyatlara katılmayarak ABD’nin yanında yer alacağı” haberlere yansıdı. Başbakan Scott Morrison “Olimpiyatlara diplomatik boykot kararı almalarında, Çin’in insan hakları ihlâllerinden ve genel olarak gergin ilişkilerden kaynaklandığını” beyan ediyor. Morrison’a cevaben Pekin de “Olimpiyatlara hiçbir Avustralyalı yetkilinin davet edilmediğini ve gelip gelmemelerini kimsenin umursamayacağını” kaydediyor.

Yine Morrison “Çin’in, Avust- ralya’nın bölgede güçlü bir savunma gücüne sahip olma çabalarını ve özellikle son aylardaki nükleer enerjili denizaltı araçları edinme kararını defalarca eleştirmesini dikkate alarak Olimpiyatları boykot ettiklerini” aktarıyor.

Diğer taraftan insan hakları gruplarının başta Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri olmak üzere “Çin’i etnik azınlıklara karşı hak ihlâlleri yapmakla suçlayarak, sporcuların katılımını geri çekmek de dahil, Olimpiyatların tam boykot edilmesi için baskı yaptıkları” da kuvvetle muhtemeldir. Halen Çin’in “kararlı karşı önlemleri”nin ne olduğu açıklanmış değildir. Başka ülkelerin de Olimpiyatlara benzer gerekçelerle katılmayacağı da beklentileri mevcut.

ABD’nin başlattığı Olimpiyatları katılmama / boykot kararına sırasıyla Yeni Zelanda ve Avust- ralya’nın dahil olduğu görülüyor. Zikredilen ülkelerin belirtilen kararı almasında “Avustralya, İngiltere ve ABD arasında 16 Eylül 2021’de imzalanan Çin’e karşı kurulan AUKUS Güvenlik Paktı Anlaşması’nın imzalanmasının” da etkili olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte “Hint-Pasifik bölgesinde İngilizce konuşan ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada arasında 1946’da imzalana gözetim ve istihbarat paylaşımı hakkında “Beş Göz Anlaşması” da biliniyor. (Yeni Asya, 18.09.2021, Çin’e Karşı AUKUS Güvenlik Paktı)

Olimpiyatları boykot kararının “Beş Göz Anlaşması ve AUKUS Güvenlik Paktı Anlaşması”nın ardından gelmesi dikkatle izleniyor. ABD ile müttefiklerinin sadece savunma, güvenlik ve istihbarat alanında değil diğer alanlarda da Çin’e karşı farklı boyutlarda ilişki geliştirdikleri ihtimaller arasındadır.