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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Açlık oyunları mı?

Muhammet ÖRTLEK
02 Kasım 2022, Çarşamba
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, uluslararası piyasalara Ukrayna’dan tahıl, Rusya’dan gıda ve gübre ihracatını önemli ölçüde olumsuz etkiledi.

Tahıl, gıda ve gübrenin arzındaki aksamalar, zikredilen ürünlerin fiyatlarının yükselmesine ve küresel ekonomide krize sebep olmuştu. Sorunun çözülmesi için BM ve Türkiye’nin girişimleriyle, İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Girişimi (KTG) Anlaşması imzalanmıştı. KTG ile tahılın uluslararası pazarlara sevkiyatı güvenli şekilde sağlanmaktaydı.

Ancak Rusya, Ukrayna’nın 29 Ekim’de Kırım’daki Rus gemi flosuna yönelik 16 adet İnsansız Hava Aracıyla (İHA) başarısız saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Hatta Rusya, “terörist saldırı” olarak nitelendirdiği olayda, İngiliz donanma görevlilerinin koordinasyonuna işaret ediyor. Bununla birlikte Rusya, İHA saldırısını nedeniyle KTG’yi askıya alarak küresel bir gıda krizine kapı aralıyor. Elbette Rusya’nın KTG’yi askıya almasıyla, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı duracaktır.

BM Genel Sekreteri António Guterres de durumu “endişe verici” ifadesiyle belirtiyor. BM Sözcüsü Stéphan Dujarric “dünya çapında temel gıda fiyatlarında baş döndürücü artışlar, enerji maliyetlerindeki artışla birleşince gelişmekte olan ülkeler borçlarını ödeyememenin eşiğine geldi ve artan sayıda insan kendilerini kıtlığın eşiğinde buldu” sözleriyle, Rusya’nın KTG’yi askıya almasıyla kıtlığın derinleşebileceğine dikkat çekiyor. Zaten KTG 19 Kasım’da sona erecekti. Ancak tüm taraflar kabul ederlerse, KTG’nin süresi uzayacak. Maalesef, Rusya erken davranarak KTG’yi durdurdu.

İngiltere ise, Rusya’nın iddia ettiği gibi İngiliz birliklerinin geçen ay Kuzey Akım-1 Boru Hattı’na sabotaj ve 29 Ekim’deki Rusya filosuna İHA saldırısıyla her hangi bir ilgilerinin olmadığını ileri sürüyor. Birde İngiltere’nin, bu olaylarla “Rusya’nın askerî başarısızlığını kamuoyundan uzaklaştırmaya çalıştığına” dair şüphesi mevcut. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky de Rusya’ya karşı “BM ve G-20’nin güçlü bir uluslararası tepki vermesi”nden yana.

Hal bu ki, KTG ile 400 gemi aracılığıyla 9 milyon tondan fazla mısır, buğday, ayçiçeği, arpa, kolza tohumu ve soya ihraç edilmişti. Dolayısıyla Ukrayna tahılı, dünyanın önemli gıda kaynaklarından. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, “Rusya’nın sahte İHA saldırısı bahanesiyle milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu kapatmasını insanlığa tehdit, Rusya açlık oyunları” şeklinde değerlendiriyor.

Ukrayna, dünyanın en büyük ayçiçeği, küspe, yağ ve tohum üreticisi ve ihracatçısıdır. Aynı zamanda Ukrayna dünyada buğday üretiminde 7. sıradadır. Başka bir ifadeyle Ukrayna, insanlığın temel besinleri açısından önemli ülke. Ukrayna, KTG ile 40 ülkeye tahıl ihracatı gerçekleştirmişti. Dolayısıyla Rusya’nın KTG’yi durdurması, dünyada pek çok ülke ve büyük bir nüfusun beslenmesini olumsuz etkileyecektir.

Rusya, Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının yarıdan fazlasını boru hattındaki arızayı neden göstererek kesmişti. Ardından Vladimir Putin’in “nükleer tehdidi” geldi. Fakat gereken etkiyi göstermemişti. Rusya’nın şimdi de, KTG’yi askıya alarak gıda tehdidinde bulunması ihtimaldir. KTG’de çözüm sağlanmazsa, Rusya’nın, sadece Ukrayna’ya değil, küresel piyasalara ve insanlığa ciddi sıkıntı vereceği kuvvetle muhtemeldir.

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