Afganistan’da korku, endişe, barış ve Geçiş Konseyi

Afganistan’da Taliban 20 yıl sonra yönetimi tekrar ele geçirdi.

Taliban’ın, Afgan ordusuyla çatışarak sür’atle eyaletlere girmesinde, Doha’da 29 Şubat 2020’de ABD ile imzaladığı “Afganistan’a Barış Getirme” Anlaşması’nın etkili olduğu belirtiliyor. Ancak siyasî gözlemcilerin, Afgan ordusunun bu kadar çabuk yenileceğini ve Taliban’ın hızlı ilerleyeceğini tahmin edemedikleri muhtemeldir.

Taliban’ın 15 Ağustos’ta Kabil’e ilk girdiğinde, genel af ilân ederek tutukluları serbest bırakmasının heterojen yapıdaki Afgan toplumuna “yeniden başlayalım” mesajıyla barışçıl ve olumlu sinyal vermesi dikkat çekmektedir. Böylece Taliban’ın en azından şu an için halkı karşısına almayacağını bildiriyor. Ancak Taliban’ın bu çıkışına rağmen, halkta korku, endişe ve ülkeden ayrılma düşünceleri mevcut olduğu anlaşılıyor. Hal-i hazırda Kabil Havaalanı’ndan yapılan yayınlar bunun bir göstergesi niteliğinde.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid 17 Ağustos’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında “ilân edilen genel aftan bahsederek isyancılara yönelik intikam peşinde olmayacaklarını; bütün taraflarla iletişim halinde olduklarını ve yakında hükümeti kuracaklarını; kadınlara İslâm’ın ilkelerine göre çalışmalarına izin verileceğini” ifade etti. Fakat Afgan halkında, Taliban’la ilgili geçmiş deneyimler zihinlerde halen canlı. Dolayısıyla halkın tamamının günlük işlerini sürdürmediği ve ülkeyi terk etmeyenlerin evlerinde bekledikleri aktarılıyor. Taliban tarafından devlet kurumları ve ekonominin normal işleyişinin devamı için çağrı yapılsa da, az sayıda Afganlı’nın cadde ve sokaklarda bulunduğu kaydediliyor. Taliban üyelerinin vatandaşlarla sokak röportajlarında “ülkeye barış geldiği” hakkındaki ifadelerden korku ikliminin devam ettiği anlaşılıyor.

Taliban’ın Kabil’i aldıktan sonra Afganistan’da “İslâm Emirliği” ilân edeceği iddialarından bahsediliyor. ABD ile barış müzakerelerini gerçekleştiren Taliban lideri Molla Abdülgani Birader’in (Molla Birader) Kabil’e muzaffer bir komutan olarak gelip İslâm Emirliği’nin başına geçeceği ileri sürülüyor.

Kabil’de şu anda şiddetten uzak duran Taliban’ın “barış” söylemini koruyup koruyamayacağından endişe ediliyor. Birincisi bu endişe ABD, İngiliz ve diğer askerî unsurların birkaç gün içerisinde Afganistan’ı terk eder etmez, ülkede iç savaşın patlak vermesi ihtimalinde kendisini gösteriyor. İkinci bir soru işareti ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay, Yardımcısı Amrullah Salih ve diğer ileri gelenlerin, Taliban ile yapılacak görüşmelerde rol oynayacak mı? Ya da muhtemel bir direnişi koordine edecekleri hakkında. Üçüncüsü de muhtemel Geçiş Konseyi veya diğer adlandırmayla Geçiş Hükümeti tam olarak nasıl bir görev yapacak? Geçiş Konseyi’nde 1990’larda Afganistan Başbakanı olan ve istihbarat bağlantılarıyla tanınan eski isyancı lider Gulbuddin Hikmetyar’ın bulunduğu bildiriliyor. Bununla birlikte Geçiş Konseyi’nde Afganistan eski İcra Kurulu Başkanı, Tacik asıllı Afgan siyasetçi ve 2001’de öldürülen Kuzey İttifakı lideri ve komutanı Ahmet Şah Mesut’a yakınlığıyla bilinen Abdullah Abdullah yer alıyor. Yine Geçiş Konseyi’nde Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamit Karzai’nin de olduğu kaydediliyor.

Geçiş Konseyi’nin, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği 15 Ağustos gecesi geç saatlerde yapılan gayriresmî görüşmelerle oluşturulduğu belirtiliyor. Geçiş Konseyi’nde ismi zikredilen 3 kişinin de halen Kabil’de bulundukları aktarılıyor. Kabil’in düştüğü günün gecesinde Geçiş Konseyi’nin meydana getirilmesi gibi önemli bir gelişmenin önceden planlanmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Geçiş Konseyi’ndeki Hikmetyar, Abdullah ve Karzai’nin masada neyi görüşecekleri ve hangi konularda neleri talep edecekleri henüz bilinmiyor. 15 Ağustos’ta kurulan Geçiş Konseyi’nin Taliban liderleriyle ilk toplantısını 16 Ağustosta yaptıklarına dair haberler mevcut. Ancak toplantının muhtevasıyla ilgili net bir bilgi mevcut değil. Ayrıca Geçiş Konseyi üyelerinin henüz kendi aralarında görev ve yetki paylaşımı yapmadıkları da vurgulanıyor.

Taliban’ın, Doha’da 29 Şubat 2020’de ABD ile imzaladığı “Afganistan’a Barış Getirme” Anlaşması ile resmî olarak tanındığı değerlendiriliyor. Tanınmanın Taliban’a avantaj sağladığı yorumlanıyor. Ancak Molla Birader’in Kabil’e geldikten sonra, Taliban’ın bu avantajı ne kadar sürdürebileceği şimdiden söylemek olduk güç.

Elbette uluslar arası aktörlerinde tutum ve davranışları ilerleyen süreci etkileyecektir.