"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Afganistan’da korku, endişe, barış ve Geçiş Konseyi

Muhammet ÖRTLEK
19 Ağustos 2021, Perşembe
Afganistan’da Taliban 20 yıl sonra yönetimi tekrar ele geçirdi.

Taliban’ın, Afgan ordusuyla çatışarak sür’atle eyaletlere girmesinde, Doha’da 29 Şubat 2020’de ABD ile imzaladığı “Afganistan’a Barış Getirme” Anlaşması’nın etkili olduğu belirtiliyor. Ancak siyasî gözlemcilerin, Afgan ordusunun bu kadar çabuk yenileceğini ve Taliban’ın hızlı ilerleyeceğini tahmin edemedikleri muhtemeldir.

Taliban’ın 15 Ağustos’ta Kabil’e ilk girdiğinde, genel af ilân ederek tutukluları serbest bırakmasının heterojen yapıdaki Afgan toplumuna “yeniden başlayalım” mesajıyla barışçıl ve olumlu sinyal vermesi dikkat çekmektedir. Böylece Taliban’ın en azından şu an için halkı karşısına almayacağını bildiriyor. Ancak Taliban’ın bu çıkışına rağmen, halkta korku, endişe ve ülkeden ayrılma düşünceleri mevcut olduğu anlaşılıyor. Hal-i hazırda Kabil Havaalanı’ndan yapılan yayınlar bunun bir göstergesi niteliğinde.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid 17 Ağustos’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında “ilân edilen genel aftan bahsederek isyancılara yönelik intikam peşinde olmayacaklarını; bütün taraflarla iletişim halinde olduklarını ve yakında hükümeti kuracaklarını; kadınlara İslâm’ın ilkelerine göre çalışmalarına izin verileceğini” ifade etti. Fakat Afgan halkında, Taliban’la ilgili geçmiş deneyimler zihinlerde halen canlı. Dolayısıyla halkın tamamının günlük işlerini sürdürmediği ve ülkeyi terk etmeyenlerin evlerinde bekledikleri aktarılıyor. Taliban tarafından devlet kurumları ve ekonominin normal işleyişinin devamı için çağrı yapılsa da, az sayıda Afganlı’nın cadde ve sokaklarda bulunduğu kaydediliyor. Taliban üyelerinin vatandaşlarla sokak röportajlarında “ülkeye barış geldiği” hakkındaki ifadelerden korku ikliminin devam ettiği anlaşılıyor.

Taliban’ın Kabil’i aldıktan sonra Afganistan’da “İslâm Emirliği” ilân edeceği iddialarından bahsediliyor. ABD ile barış müzakerelerini gerçekleştiren Taliban lideri Molla Abdülgani Birader’in (Molla Birader) Kabil’e muzaffer bir komutan olarak gelip İslâm Emirliği’nin başına geçeceği ileri sürülüyor.

Kabil’de şu anda şiddetten uzak duran Taliban’ın “barış” söylemini koruyup koruyamayacağından endişe ediliyor. Birincisi bu endişe ABD, İngiliz ve diğer askerî unsurların birkaç gün içerisinde Afganistan’ı terk eder etmez, ülkede iç savaşın patlak vermesi ihtimalinde kendisini gösteriyor. İkinci bir soru işareti ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay, Yardımcısı Amrullah Salih ve diğer ileri gelenlerin, Taliban ile yapılacak görüşmelerde rol oynayacak mı? Ya da muhtemel bir direnişi koordine edecekleri hakkında. Üçüncüsü de muhtemel Geçiş Konseyi veya diğer adlandırmayla Geçiş Hükümeti tam olarak nasıl bir görev yapacak? Geçiş Konseyi’nde 1990’larda Afganistan Başbakanı olan ve istihbarat bağlantılarıyla tanınan eski isyancı lider Gulbuddin Hikmetyar’ın bulunduğu bildiriliyor. Bununla birlikte Geçiş Konseyi’nde Afganistan eski İcra Kurulu Başkanı, Tacik asıllı Afgan siyasetçi ve 2001’de öldürülen Kuzey İttifakı lideri ve komutanı Ahmet Şah Mesut’a yakınlığıyla bilinen Abdullah Abdullah yer alıyor. Yine Geçiş Konseyi’nde Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamit Karzai’nin de olduğu kaydediliyor. 

Geçiş Konseyi’nin, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği 15 Ağustos gecesi geç saatlerde yapılan gayriresmî görüşmelerle oluşturulduğu belirtiliyor. Geçiş Konseyi’nde ismi zikredilen 3 kişinin de halen Kabil’de bulundukları aktarılıyor. Kabil’in düştüğü günün gecesinde Geçiş Konseyi’nin meydana getirilmesi gibi önemli bir gelişmenin önceden planlanmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Geçiş Konseyi’ndeki Hikmetyar, Abdullah ve Karzai’nin masada neyi görüşecekleri ve hangi konularda neleri talep edecekleri henüz bilinmiyor. 15 Ağustos’ta kurulan Geçiş Konseyi’nin Taliban liderleriyle ilk toplantısını 16 Ağustosta yaptıklarına dair haberler mevcut. Ancak toplantının muhtevasıyla ilgili net bir bilgi mevcut değil. Ayrıca Geçiş Konseyi üyelerinin henüz kendi aralarında görev ve yetki paylaşımı yapmadıkları da vurgulanıyor.

Taliban’ın, Doha’da 29 Şubat 2020’de ABD ile imzaladığı “Afganistan’a Barış Getirme” Anlaşması ile resmî olarak tanındığı değerlendiriliyor. Tanınmanın Taliban’a avantaj sağladığı yorumlanıyor. Ancak Molla Birader’in Kabil’e geldikten sonra, Taliban’ın bu avantajı ne kadar sürdürebileceği şimdiden söylemek olduk güç. 

Elbette uluslar arası aktörlerinde tutum ve davranışları ilerleyen süreci etkileyecektir.

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Menderes'in kemikleri sızlıyor... Demokrasi Adası dediler, turistik tesis yaptılar

    Deprem bize yaklaşıyor

    Genç doktorlar da yurt dışına yöneliyor

    Halk işsizlik, göçmenler düşük ücretten şikayetçi

    Musilaj kozmetikte kullanılabilecek

    19 bin 944 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    DP Genel Başkanı Uysal'dan 'Yassıada’ya ilişkin sert tepki

    Her şeyimiz gitti... Korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı

    '3 doz aşı 2 doz aşıya göre daha iyi koruyor'

    Bakan Çavuşoğlu: Kabil havaalanıyla ilgili durumu değerlendiriyoruz

    Çevik Bir ve Çetin Doğan'la birlikte 14 sanık hakkında tutuklama kararı

    Rize Valiliğinden uyarı: Zorunda olmadıkça hastaneye gitmeyin

    Afrin'e füzeli saldırı: 3 ölü

    Hulusi Akar'dan 'Afganistan' açıklaması

    Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'daki durumu görüştü

    Afgan mültecilerin İran'a girişi engellenecek

    4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

    Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Afganistan Merkez Bankası'nın 10 milyar dolarlık rezervi donduruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afganistan nasıl bu hale geldi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı kim mahvetti?
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Acele etmeyen, ecele gitmez mi?
    Hasan KOÇ

    Canlı bir mektup
    Genel

    Nurdan Katreler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Daha eski hâl olmayacak mıdır?
    Muhammet ÖRTLEK

    Afganistan’da korku, endişe, barış ve Geçiş Konseyi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.