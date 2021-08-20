Afganistan’dan çekilince

Afganistan’da başşehir Kabil’in düşmesiyle birlikte ülke büyük ölçüde Taliban yönetimi altına girdi. Ancak yerel direnişçi grupların ve dağılan Afgan ordusu mensuplarının bir kısmının Pençşir’de toplanmaya başladığı bildiriliyor.

Afganistan’da 2001’de öldürülen komutanlardan Ahmet Şah Mesut’un oğlu Ahmet Mesut’un, Pençşir’de Taliban’a karşı direniş çağrısında bulundu. Ahmet Mesut’un, Pençşir’de toplanan Taliban karşıtlarına liderlik ettiği aktarılıyor. Bununla birlikte Nangarhar vilayetinde de toplumsal kesimlerin Taliban’a karşı ayaklandığı ve Afganistan bayrakları taşıdıkları belirtiliyor. Taliban’ın Kabil’e girmesinden sonra yapılan ilk değerlendirmelerde yerel unsurların Taliban karşıtı bir direniş göstermesinin, iç savaş ihtimalini arttıracağından bahsedilmişti. Pençşir ve Nangahar’daki hareketlilik bu durumu ispatlar niteliktedir.

Bununla birlikte Afganistan Cumhuriyeti Birinci Başkan Yardımcısı Amrullah Salih, 17 Ağustos Salı günü Twitter hesabından “Afgan Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı’nın yokluğunda, kaçışında, istifasında veya vefatında Birinci Başkan Yardımcısı’nın Geçici Cumhurbaşkanı olduğunu ve ülkenin meşrû Geçici Cumhurbaşkanı’nın” kendisi olduğu mesajını paylaşmıştı. Ayrıca Salih, “Pençşir’de bulunduğunu ve Taliban’ın Pençşir’i ele geçiremediği” bilgisini paylaşıyor. Birde Salih, mesajındaki iddiası ile devleti ve halkı temsil etmede Taliban’ın gayri meşrûluğuna dikkat çekiyor. Yine Salih ve Ahmet Mesut’ın ilerleyen günlerde temsiliyet veya direniş konularında anlaşmazlığa düşecekleri ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Ülkenin geçmişinde bu tarz yaşanmışlıklar mevcut. Elbette Taliban’a karşı yerel direnişin taktiği, muhtevası, yönü vb. özelliklerinin nasıl gerçekleşeceği de merak konusudur.

Taliban’ın Kabil’e girmesine saatler kala ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay hakkında, Birleşik Arap Emirlikleri’inden (BAE) yapılan haberde “Gani’yi ve ailesini tamamen insanî kaygılar sebebiyle kabul ettikleri” açıklandı. Buna ek olarak müzakereler için bir süredir Katar’da bulunan Afganistan eski hükümet delegasyonu ise, “Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet kurulana kadar Doha’dan geçici sığınma talebinde bulunması” da ülkeleri hakkında güvenlik endişeleri taşıdıklarına yorumlanıyor.

Batılı unsurlardan da Afganistan hususunda beyanatlar gelmeye başladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’dan “Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ABD, İngiltere ve NATO için bir yenilgi olduğu” itirafı geldi. Wallace “Afganistan’ın uluslar arası terörizm için bir sığınak olmayacağına dair hiçbir garanti olmamasına rağmen, siyasî bir sürecin yokluğunda ve insanî bir kriz baş gösterirken, Afganistan’ı mağlûp ederek terk eden koalisyon güçlerinin maruz kaldığı aşağılanma var” diyerek yapılan yanlışları kabul ettiğini belirtiyor. Birde Wallace “eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından Katar’da müzakere edilen geri çekilmeye dair anlaşmaya yönelik, İngiltere’nin o sırada direnmeye çalıştığını ve mutabık kalınan metnin çürük bir anlaşma olduğunu” vurguluyor.

Ayrıca ABD ve diğer tarafların, Afganistan’dan çekilmesiyle ülkenin El-Kaide ve IŞİD (DEAŞ) gibi terör örgütlerine sığınak olabileceğinden endişe ediliyor. Fakat öncelikte Taliban’la nasıl başa çıkılacağı yer alıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un net bir sonuca varamadıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri kaydediliyor. Bununla ilgili olarak Taliban’ın davranışlarına, kadın ve kız çocuklarının haklarını ihlâl edip etmemesine ve diğer terör örgütleriyle ilişkilerinin yönünün belirleyici rol oynayacağı ihtimal dahilindedir.

Batı’nın, Afganistan politikasının bundan sonra nasıl şekilleneceği hakkında muhtelif fikirler üretilebilir. Ancak gerçek olan Avrupa güvenliği, yeni bir mülteci krizi beklentileri ile karşı karşıyadır. Buna benzer bir durum Türkiye’de de Afgan mülteci hareketliliği ile yaşanmaktadır.

ABD’nin çekilmesiyle Taliban, Salih, Ahmet Mesut, diğer siyasî, ideolojik, etnik, mezhebî ve silâhlı unsurlar arasında nasıl bir dengenin sağlanacağı ise belirsizliğini koruyor.

ABD liderliğindeki Koalisyon, 11 Eylül 2001 terör olayları sonrasında, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında, Afganistan’ı demokratikleştirme, medenileştirme, insan hakları vb. iddialarla işgal etmişlerdi. Bugün gelinen noktada Batı’nın, Afganistan’da ulus inşa süreci başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Böylece Neo-Con’ların işgal yoluyla “Ortadoğu’da demokrasinin yaygınlaştırılması hedefi” tutmamıştır. Avrupa’daki Neo-Liberal’lerde de mülteci akını tedirginliği başlamıştır.

Nasıl ki 11 Eylül terör olayları, uluslar arası sistemde bir kırılma noktası şeklinde değerlendiriliyorsa, ABD ve beraberindekilerin Afganistan’dan çekilmesi ve Neo-Con siyasetin başarısızlığı da yeni bir kırılma noktasını teşkil ettiği kuvvetle muhtemeldir.