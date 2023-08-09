Ortadoğu’da Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra “tek bir Arap ulusu”ndan birçok Arap devletinin kurulması, “tek bir Arap ulusun bölünmüşlüğü” tartışmaları beraberinde Arap milliyetçiliğini güçlendirmiştir. Aynı zamanda farklı Arap “ulus devletleri”nin doğuşuyla neticelenmiştir.

Mısır’da Cemal Abdün Nasır’ın (1954-1970) iktidarı döneminde yükselişe geçen Arap milliyetçiliği devamında Pan-Arap, Nasırcılar, Arap milliyetçi partileri ve siyasî hareketleri, Baascılık aynı ideolojinin farklı unsurlarıdır.

Arap milliyetçiliği için fikrî temelde “ebedi bir misyona olan tek bir Arap ulusu ve onların kolektif iradesini somutlaştıran Arapların birliği” önceliklidir.

Aslında İslam Birliği ve Arap Birliği düşüncesi yazılı olarak Muhammed Abduh’un (1849-1905) Risaletü’l Tevhid’inde ve Reşid Rıza’nın (1865-1935) El-Menar kitabında zikredilmektedir. Dolayısıyla bölgedeki Arap ulusunun bölünmüşlüğü ve birlik tartışmaları daha eskiye dayanmaktadır.

Arap Birliği anlayışı, Kahire’de 1945’te Arap Birliği’nin (Arap Ligi) kurulmasıyla somutlaşmıştır. Ayrıca Nasır’ın karizmatik liderliğindeki Arap milliyetçiliği Mısır ve Suriye’nin Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni (1958-1961) kurmalarıyla, Arap Birliği somutlaşmıştı. Birliğe giden yolda Arap milliyetçiliğinin zirvesini teşkil eden Birleşik Arap Cumhuriyeti, kısa ömürlü olmasıyla da Arap milliyetçiliğinin düşüşe geçişi şeklinde de değerlendirilmektedir.

Bediüzzaman Said Nursi’nin 1911’de “Hususan, kırk-elli sene sonra Arap taifeleri, Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi en ulvî bir vaziyete girmeye…” yöneleceğini haber veren cümlesi, bölge ülkelerinin 1950 ve 1960’lardan başlayarak bağımsızlıklarına da işaret etmektedir. Ancak Arap ülkeleri, Arap Birliği’ne üyelikleriyle ortak bir Arap bağını sürdürmelerine rağmen, gelişen ülkesel kimlikleri, mezhebî, siyasî, ekonomik, kültürel, bölgesel ve uluslararası saflaşmalarda farklı cenahlarda yer almaları vb. farklılıklara sahiptirler.

Ortadoğu’da en son yaşanan siyasî ve toplumsal hareketlilik 2011’de Tunus’ta başlayan ve diğer Arap ülkelerine yayılan Arap Baharı/Uyanışı’dır. Arap Baharı yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği ve diktatör yöneticilere karşı halkın “ekmek, onur, hürriyet” ekseninde geniş katılımlı hak arayışıydı. Arap Baharı “tek bir Arap ulusun bölünmüşlüğü” içerisindeki farklı ülkelerdeki Arapları, “tek bir hedefe” yöneltmişti.

Arap Baharı’ndan etkilenen ülkeler beş grupta incelenebilir. Birinci grupta krallık, emirlik, sultanlıkla yönetilen Arap monarşileri en az etkilenen gruptur. Arap monarşileri Arap Baharı halk hareketlerinden etkilenmiş olsa da, Bahreyn’deki gibi askerî güç kullanılarak rejim tarafından bastırılmıştır.

İkinci gruptaki Mısır’da ise, Müslüman Kardeşler’in 3 Temmuz 2013 darbesiyle iktidardan uzaklaştırılmasıyla, ordu yönetime el koymuştu. Ordunun önceliği devlet kurumlarının devamlılığıdır. Bunda Müslüman Kardeşler’in silaha başvurmayacaklarını ve barışçıl yollarla mücadele edeceklerini duyurmaları etkili olmuştur.

Üçüncü grupta Suriye, Yemen ve Libya yer alıyor. Her üç ülkede ülkesel ve toplumsal bölünmüşlükle birlikte, Yemen ve Libya’da ulusal ordular dağılmıştır. Yine devletin ve rakip silahlı grupların çatışmaları bu ülkeleri iç savaşa sürüklemiştir.

Dördüncü grupta Tunus bulunuyor. Arap Baharı’nın en başarılı olduğu ülke Tunus’ta son on yıldır siyasî darbe ve ekonomik krizler yaşanıyor.

Beşinci grupta Irak, Cezayir, Sudan ve Lübnan mevcut. Arap Baharı’nın etkisinden Irak ve Cezayir petrol zenginlikleri sayesinde ülkesel bütünlüklerini korudular. Ancak Sudan bölündü, iç savaş yaşadı ve yaşıyor. Lübnan ise iflas etmiş, siyasî ve ekonomik istikrarsızlıklar içerisinde.

Sonuçta “tek bir Arap ulusun bölünmüşlüğü” tartışmaları devam ediyor.

