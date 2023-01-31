Avrupa’nın stratejik özerklik tartışmaları

Avrupa’da Covid-19 salgınıyla mücadelede, AB üyelerinin tek merkezden sağlık yönetiminin yetersiz kaldığı görüldü.

Özellikle İtalya’nın pandeminin başlangıcından itibaren AB’nin bilgisi dışında Rusya’dan askerî tıbbî yardım alması, AB’nin ortak hareket etme ruhuna aykırılığından dolayı eleştirilmişti (Yeni Asya, 22.12.2020, Korona Sonrası Küreselleşmenin Yeni Evresi mi?-3).

Salgında merkezi hükümetten bağımsız olarak İspanya’nın Barselona şehir yönetimi Korona ile mücadelede kullanmaları için Ürdün’ün Amman, Lübnan’ın Saida, Fas’ın Tetouan ve Mozambik’in Maputo şehirlerine; Almanya’nın Frankfurt yönetimi de İtalya’nın Milan kentine para yardımında bulunmuştu. Avrupa’da merkezi olmayan hükümet/yönetimler ile devletler de AB’nin bilgisi dışında uluslararası ilişkilere yönelmişti (Korona ve Paradiplomasi, 04.07.2020). Avrupa’da hem ortak sağlık politikasının uygulanmasında gecikilmesi hem de şehir yönetimlerinin paradiplomasi yoluyla merkezi hükümetten bağımsız hareket etmesi ve İtalya gibi Birliğin 3. büyük üyesinin AB’nin bilgisi dışında Rusya’dan askerî tıbbî yardım alması vb. gelişmelerle Korona sonrasında AB’nin ortak sağlık ile ortak dış politikasını gözden geçirmesi zorunluluğuna dikkat çekilmişti.

Korona’nın etkisi geçmeden Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle AB’nin ortak güvenlik, savunma ve dış politikası; ve Avrupa’nın stratejik özerkliği ciddi biçimde gündeme geldi. Ukrayna’daki savaşla birlikte AB’nin jeopolitik ve savunma aktörü rolüne ilişkin “stratejik egemenlik” veya “Avrupa teknolojik egemenliği” gibi kavramlar da tartışılmaya başlandı. İki kavramın da ABD karşıtlığından şüphelenilmesinden ziyade, Ukrayna’daki savaşın yansımalarından birinin Avrupa güvenlik ve savunmasındaki eksiklikleri ortaya koyması açısından önemli.

Bununla birlikte Avrupa’da iki kavramın savunucuları, AB’nin stratejik özerkliğini arttırarak Avrupa-ABD güvenliğine ve ilişkilerine olumlu katkı yapacağı iddiasındalar. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Ukrayna’daki savaşın, NATO-AB’nin birlikteliğinin Avrupa güvenliği için önemli olduğu”nu gösterdiği, “NATO-AB gücünü birlikteliğinden alır” sözleriyle Avrupa-Atlantik birlikteliğine dikkat çekiyor. Stoltenberg böyle izah etse de, Avrupa’nın savunmasını düzenlemek için NATO ve AB’nin henüz tam anlamıyla kolektif irade gösteremediği de eleştiriler arasında. Bu eleştirilerin başlıca sebebi ise, her iki aktörün birbirini tamamlamaya çalışsa da farklı güvenlik modellerine sahip olmaları gösteriliyor.

Ukrayna’daki savaşla “Avrupa’nın savunması ABD’siz yapılamaz” hususunun, AB’nin ABD’den özerk hareket edemediği tartışması da bulunuyor. Almanya, savaşın başlangıcında büyük bütçeler ayırarak gelişmiş bir ordu kuracağını açıklamıştı. Ardından AB için de ortak dış ve savunma politikasının güçlendirilmesi ve AB ordusunun kurulması gerektiği tartışılmıştı (Almanya-Fransa Görüş Ayrılığı, 29.10.2022). Hatta AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 29 Mart 2022’de, Rusya işgalini “Jeopolitik Avrupa’nın Doğuşu”na yorumlamıştı (Borrell’in Jeopolitik Avrupa’sı, 30.07.2022).

Ukrayna’daki savaşla, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’in 29 Mayıs 2017’de “Avrupa’nın artık müttefik olarak ABD’ye güvenemeyeceğini ve güvenlik için kendi kaderini belirlemesi gerektiği” sözleri ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da 8 Kasım 2019’da “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” ifadeleri üzerinden Avrupa güvenliği ve stratejik özerkliği hakkındaki net uyarıları (NATO’da Vizyon Arayışı mı?, 31.05.2022) şimdilik unutulmuş vaziyette.