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24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Blinken’in Çin ziyareti

Muhammet ÖRTLEK
24 Haziran 2023, Cumartesi
Çin-ABD ilişkilerinde bir süredir gerginlikler hakim. Ancak iki ülke arasındaki sert esen rüzgara rağmen, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken önceden programına aldığı Çin ziyaretini 18 Haziran 2023’te gerçekleştirdi.

Gerginliklerin gölgesinde Blinken’in ziyaretinin görünen yüzü küresel çevre krizi, küresel ekonomik ilişkiler, üretilen malların lojistik ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi vb. başlıklardır. 

Ziyaretin arka planında, Çin-ABD arasındaki sorunlar, Tayvan, istihbarat faaliyetleri, teknolojik ve ticarî mücadele, Ukrayna’daki savaş, Fentanyl ilacı ve Pekin’in liderliğinde Basra Körfezi’nde kurulan ortak donanma gücü vd. sıralanıyor.

Aslında ziyaret yukarıda zikredilen sorunların gölgesinde yapıldı. Çin-Tayvan sorunu 01 Ağustos 1927 ve 7 Aralık 1949 tarihlerinde Çin’de Milliyetçi Parti ile Komünist Parti arasında yaşanan iç savaşa dayanmaktadır. Dolayısıyla 1970’lerden itibaren ekonomisini dünya çapındaki geliştiren Çin, siyaseten egemenliğini de pekiştirmek için Tayvan’ı hedeflediği kuvvetle muhtemeldir. 

Birde Tayvan günümüz dünya ekonomisinde çip üretiminde önemli bir yere sahiptir. Çin’in Tayvan üzerindeki hakimiyet iddiaları ekonomik ve teknolojik unsurları da kapsamakta olup, Pekin’in Washington’u Tayvan menşeli çip üretimiyle teknolojik açıdan köşeye sıkıştırmaya çalışması ihtimallerdendir.

Çin’de üretilen Fentanyl adlı ilacın 2012’den itibaren yasadışı yollarla Latin Amerika ülkelerine oradan da uyuşturucu biçiminde ABD’ye gönderilmesi, Çin-ABD kimyasal savaşı olarak değerlendiriliyor.

İki ülkenin arasındaki önemli sorun alanlarından biri de Ukrayna’daki savaştır. Bu savaşta Çin’in Rusya’yla mevcut ilişkilerinden dolayı, ABD’nin talepleri ve argümanlarının Çin’le uyuşmadığı anlaşılıyor.

Çin’e karşı Asya-Pasifik’te Avustralya (A), İngiltere (Birleşik Krallık-UK) ve ABD (US) arasında 16 Eylül 2021’de kurulan AUKUS Güvenlik Paktı’ndan Pekin’in rahatsızlık duyduğu biliniyor.

Ayrıca 2004’te Asya’daki tsunami felaketinden sonra ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya tarafından kurulan ve en son 24 Eylül 2021’de toplanarak “Çin’in gelişen gücüne karşı demokratik siper” tanımıyla hareket eden Dörtlü Grup da Çin’in dikkatini çekiyor.

Bununla birlikte “Çin’in ABD’yi Küba üzerinden 2019’dan beri dinlediği”ni ileri süren haberlerin ardından, ABD’nin 4 Şubat 2023’te Güney Carolina açıklarında Çin’e ait casus balonunun düşürüldüğünü bildirmesi istihbarat sahasındaki krizlerdir. 

Hatırlanacağı üzere ABD eski Başkanı Donald Trump da Ocak 2019’da Çinli firma Huawei’yi ABD’de casusluk yaptığı iddiasıyla ABD’deki faaliyetini yasaklamıştı. Buna karşılık Çin de, ABD’ye teknolojide kullanılan değerli elementlerin ihracını durdurarak cevap vermişti.

The Wall Street Journal’ın 8 Haziran 2023 tarihli “Küba, ABD Odaklı Gizli Çin Casus Üssüne Ev Sahipliği Yapacak” başlıklı ve “Pekin, gizli dinleme tesisi için Havana’ya birkaç milyar dolar ödemeyi kabul etti” haberleriyle gözler Çin-ABD-Küba üçgenindeki istihbarat mücadelesine çevrildi.

Son olarak Çin’in liderliğinde İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman’ın 02 Haziran 2023’te Basra Körfezi güvenliğini sağlamak için ortak donanma kuracaklarının belirtilmesi de, ABD’nin kuvvetle muhtemel tehdit algılamalarındandır.

Blinken’in ziyareti, tüm sorunlara ve gerginliklere rağmen, Çinli-ABD’li yetkililerin üst düzey diplomatik kanalları açık tutmak istediklerinin göstergesidir.

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