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4 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Çin’in Kuzey Kutbu’na ilgisi

Muhammet ÖRTLEK
04 Mart 2023, Cumartesi
Kuzey Kutbu Konseyi (KKK) diğer adıyla Arktik Konseyi’nde, 2021-2023 dönem başkanlığına rağmen, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’nın 3 Mart 2022’de Konsey’deki çalışmaları askıya alınmıştır (Yeni Asya, 28.02.2023, Rusya’lı/sız Kuzey Kutup Konseyi). Bölgeye sınırı olmamasına rağmen, Kuzey Kutbu’na ilgi duyan ülkelerden biri de Çin’dir.

Çin 2013’te küresel çapta ekonomik bağlantılarını arttırmak amacıyla yüzyılın projesi olarak adlandırdığı Kuşak-Yol Girişimi’ni duyurmuştu. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Çin, ticaret yollarını çeşitlendirerek güvence altına almanın yanı sıra yeni enerji kaynaklarına güvenli şekilde ulaşmak amacındadır. 

Buzulların erimeye başlamasının ardından hem yeni enerji kaynakları hem de yeni ticaret yollarına en iyi alternatifin Arktik bölgesinde ortaya çıktığını/çıkacağını düşünen Çin’in bölgeye olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. 

Aslında Çin’in Arktik’e yönelik girişimleri 1925’te imzalanan Svalbard Anlaşması’yla başladı. Anlaşma’dan sonra muhtelif tarihlerdeki gelişmelerle ve imzalanan anlaşmalarla Çin, Kutup bölgesi hakkındaki politikalarını olgunlaştırdı. 

Pekin yönetimi, 2018’de “Arktik Politikası Beyaz Kitabı” yayınlayarak sınırı olmadığı halde Çin’in kutup kaynaklarına, kutup ticaret yollarına ilgisini “Kuzey Kutbu’na Yakın Devlet” (near-Arctic State) tanımlamasıyla resmileştirdi. Hatta Çin, Kuşak-Yol Girişimi’ni de Arktik Politikası Beyaz Kitabı’na dahil etti. Böylece Çin, buzulların erimesiyle birlikte meydana gelecek yeni kara veya deniz yollarının ticarî değerini göz önünde bulundurmaktadır.

Ayrıca Çin’in Kutup’taki petrol, gaz ve madencilik kaynaklarını araştırmak ve kullanmak, balıkçılık faaliyetlerine katılmak, taşımacılık yollarını geliştirmek ve bölgeyi turizme açmak vb. hedefleri mevcuttur.

Kendisini Kuzey Kutbu’na Yakın Devlet şeklinde tanımlayan Çin’in, Kutup politikasının hiçbir zaman Rusya merkezli olmadığı ve Pekin’in bölgedeki çok taraflı ekonomik ve araştırma projelerine öncelik verdiği belirtiliyor. Birde Çin onaylamasa da, Rusya’nın Kutup’taki askerî altyapı inşa etme faaliyetlerine şimdilik sessiz kalıyor. Bununla birlikte Çin’in, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş durumundan yararlanarak, Kuzey Deniz Rotası’na erişim de dahil olmak üzere yeni ayrıcalıklar için baskı yapabileceğine ihtimal veriliyor.

“Yamal LNG”, Rusya’nın Yamal Yarımadası’nın kuzey doğusunda bulunan bir sıvılaştırılmış gaz tesisi projesidir. Proje doğalgaz çıkarma ve taşımayı kapsıyor. Fakat Rusya, Yamal projesinin inşasında muhtelif Avrupalı ve Çinli şirketlerin finansal ve teknik yardımına bağımlıdır. Dolayısıyla Çin için Yamal LNG projesi, Rusya karşısında Kutup hakkında ayrı bir fırsat/koz niteliği taşıması muhtemeldir.

Diğer taraftan Çin’in Kutup’la ilgilenmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Mart 2018’de açıklanan ve 6 yeni Rus stratejik silahından biri olan “9M730 Burevestnik nükleer güdümlü seyir füzesi” gibi Moskova’nın nükleer silah deneylerini durdurmak için de caydırıcı olabilir.

Rusya’nın, Kuzey Kutbu Konsey’inde çalışmalarının askıya alınması da, Çin’in Kutup hususundaki politikalarını geliştirmesinde, Konsey’le daha kolay iletişim ve daha sonrasında işbirliğine gitmeyi kolaylaştıracağı ihtimaller arasındadır.

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