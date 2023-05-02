Çin, Ukrayna’da arabulucu olabilir mi?

Uluslararası konulardan biri Çin devlet başkanı Xi Jinping’in 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelensky’le telefon görüşmesidir.

Telefon görüşmesi, savaşın başlangıcından bu yana iki liderin ilk teması oldu.

Telefon görüşmesi, siyasî kulislerde Çin’in, Rusya ve Ukrayna için arabuluculuk girişimlerinde bulunabileceğine yorumlanıyor. Çünkü Xi “siyasî çözüm bulunması için” Ukrayna’ya bir heyet gönderecek. Heyetin başında da 2009-2019 yıllarında Rusya’da Büyükelçilik yapmış olan Çinli diplomat Li Hui mevcut. Dolayısıyla Li gibi Moskova tecrübesi yüksek birinin heyetin başına getirilmesi, Pekin yönetiminin konuya verdiği önemi gösteriyor.

Çin, Ukrayna’daki savaşın yıl dönümü 24 Şubat 2023’te 12 maddelik “Tutum Belgesi” açıklamıştı. Tutum Belgesi genel olarak “gerginliklerin kademeli azaltılarak ateşkesin sağlanması” üzerinde duruyor. Ancak Çin’in ateşkes önerisi ABD, AB ve Ukrayna tarafından kabul edilmemişti. Kiev “ateşkes önerisini savaşta gelinen fiili durumun kabulü anlamına geleceği” düşüncesiyle reddetmişti. Bununla birlikte Rusya da “barış için gerekli şartların henüz oluşmadığı” ileri sürmüştü.

Ardından Xi 20-22 Mart 2023’te stratejik müttefiki Rusya’yı ziyaretinde, kendisine, Rusya devlet başkanı Viladimir Putin tarafından “Dostluk Nişanı” verildi. Buna karşılık Xi’nin iki ülke stratejik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması, Çin ve Rusya’nın birbirlerine desteklerinin süreceğine işaret etmekteydi.

Çin önce 24 Şubat’ta Tutum Belgesi yayınladı, sonra Xi’nin 20-22 Mart’ta Rusya’yı ziyareti, daha sonra Xi’nin 26 Nisan’da Zelensky’le telefonda görüşmesi vb. Pekin’in konuyla ilgili belirli bir siyasî yol haritasını izlediği kuvvetle muhtemeldir.

Fransa devlet başkanı Emmanuel Macron’un ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 5-7 Nisan’da Çin ziyareti gerçekleşti. Ziyarette Macron’un AB’nin “Tayvan hakkında Çin ve ABD arasındaki bir kavgaya çekilmemesi gerektiğini” vurgulaması; Çin’in de muhtemelen AB’den kendisine yönelik sert eleştirileri yumuşatmak istemesi; birde Çin’in, AB ve ABD arasına mesafe koymak için Avrupa’nın stratejik özerkliğini teşvik edebileceği fikri; Çin’in arabuluculuğunda Suudi Arabistan ve İran’ın 10 Mart’ta anlaşmaya varmaları; hatta Çin’in İsrail-Filistin sorununda taraflara müzakerelerde yardımcı olabileceği mesajını iletmesi; en son Xi’inin Zelensky’le telefonda görüşmesi gibi diplomatik çekicilik girişimleriyle Pekin yönetimi Covid-19 salgını döneminde Avrupa’yla gerginleşen ilişkilerini yeniden şekillendirmeyi amaçlamadığı muhtemeldir.

Çin, Ukrayna’nın işgalinden itibaren BM oylamalarında Rusya’nın yanında yer alıyor. Ancak savaşta kendisini tarafsız konumlandırıyor. Ayrıca Çin, Rusya ile siyasî, ekonomik ve diplomatik ilişkilerini güçlendiriyor. Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların etkisi arttıkça, Çin’in de Rusya’yla ilişkilerinde üstün ve Moskova’daki etkisinin yükseldiği tahminler arasında.

Batılı başkentlerde telefon görüşmesi olumlu veya gecikmiş adım olarak değerlendireler var. Yine de Pekin-Moskova arasındaki gelişen ve derinleşen ilişkiler, Çin’in Ukrayna konusunda tarafsızlığına ve arabuluculuğuna dair şüphelere de yol açıyor.

Xi’nin “nükleer savaşta kazanan yoktur” cümlesinden hareketle, Kiev’e Moskova’nın taleplerini kabul etmesi yönünde baskı yapabileceği de söz konusu. Her şeye rağmen, Çin’in girişimleriyle bir anlaşmaya varılırsa, Pekin oynadığı küresel rolü kanıtlayacağı ve Kuşak-Yol projesinde ilerleme kaydedebileceği ihtimali vardır.