Corona Virüs’ün pasaportu var mı?

Suriye’de, askerlerimizin şehit edilmesi üzerine Türkiye’nin başlattığı operasyon ve mültecilerin Avrupa’ya geçişini durdurmama kararı alınmasıyla yeni bir sürece girmiş bulunmaktayız.

Türkiye hem askerî harekâtla hem de diplomasî yollarıyla çözüm arayışı içerisinde. Birde Türkiye’nin geçici koruma altındaki sığınmacılar hakkındaki politika değişikliği ile başta Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerini yeni bir mülteci korkusu sarmış durumda.

Son bir haftadır gündem tabiî olarak Suriye’deki gelişmelere yoğunlaşmış vaziyette. Ancak yine ölümcül, unutulmaması gereken ve giderek yayılan bir konu daha var. O da Corona Virüsü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımlamasıyla Covid-19 salgını. Geçtiğimiz 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan virüs, önce çevre ülkelere sıçrayarak, devamında dünya geneline yayılmakta. Yine DSÖ’ye göre Corona, önceki SARS ve MERS vb. virüslerle karşılaştırıldığında ölüm oranı daha düşük. Ancak yayılma alanı çok daha geniş. DSÖ, tesbit edilen vak’alarda ölüm oranını yüzde 2 olarak belirtiyor.

Elbette Türkiye’de olduğu gibi, diğer ülkelerde de Sağlık Bakanlıkları ve yetkili kurumlar salgına karşı muhtelif tedbirler alıyorlar. Fakat mülteci ve sığınmacı hareketliliğinin yüksek olduğu Ortadoğu ülkelerinde, virüse karşı daha sıkı tedbirler gerekiyor.

Cezayir’de ilk Corona vak’ası 25 Şubat’ta 1 kişide tesbit edilirken, Sağlık Bakanı yurtdışından gelen İtalyan uyruklu bir şahsın karantinaya alındığını ifade etmişti. Bahreyn’de vak’a sayısı 47 şeklinde açıklanırken, İran’dan gelen 3 kişide virüs tesbit edilmesiyle birlikte Manama yönetimi, vatandaşlarının İran’a seyahat etmesini yasakladı. Mısır’da da 19 Şubatta virüs taşıyıcısı 1 kişinin tedavi neticesinde iyileştiği bildiriliyor.

İran ise, Çin’den sonra virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında sayılabilir. Ülkede 24 Şubat itibariyle 978 vak’a mevcutken, en az 54 kişinin öldüğü ifade edildi. İran Sağlık Bakanı Saeed Namaki, virüs dolayısıyla ülkedeki bütün okulların 28 Şubat’tan başlayarak 3 gün tatil edileceğini açıklamıştı. Tahran yönetimi 27 Şubatta aldığı kararla, Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. Bakanlık “ülke içindeki zorunlu olmayan gezilerden kaçınılması ve kutsal bölgelerdeki toplanmalara sınırlama getirmeyi planladığını” duyurdu. Virüs vak’asının yüksek görüldüğü İran’da yönetim, komşu ülkeler Türkiye, Irak, Afganistan, Ermenistan ve Pakistan sınırlarını kapattı.

Irak’ta 19 ve Kuveyt’te 46 vak’a görülürken, bu kişilerin İran’ın Meşhet şehri gezisinden geri geldiklerinde hastalığın tesbit edildiği ileri sürüldü. İsrail’de 4 vak’a tesbit edildi. İsrail de vatandaşlarına Çin, Hong Kong, Makao, Taylanda, Singapur, Güney Kore ve Japonya’ya seyahat yasağı getirdi. İsrail aynı zamanda 180 Güney Koreli turisti ülkesine göndererek tedbir almaya çalışıyor.

Lübnan’da 10, Umman’da 6, Katar’da 3 ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 21 virüs vak’ası belirlendi. Bu sayılar her geçen gün artıyor. Virüsün Ürdün, Suudi Arabistan vd. Ortadoğu ülkelerinde de ortaya çıkması ihtimal dahilindedir.

Türkiye’de de diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi virüs karşı bir dizi tedbirler alındığı yetkililerce ifade ediliyor. Hatta Türkiye, İran sınırını kapattığını açıklamıştı. Ancak ülkemize İran, Irak ve özellikle Suriye üzerinden kaçak yollarla gelen mülteciler unutulmamalı. Çünkü bunlar pasaport göstererek sınır kapılarından ve sağlık kontrolünden geçmiyorlar. Dolayısıyla asıl virüs tehlikesinin, kaçak olarak ülkeye giriş yapanlarda olacağı muhtemeldir.

Kaçak pasaportsuz geçişler, Anthony D. King’in küresel çevre ve hastalıklar hakkındaki şu cümlesini hatırlamama vesile oluyor: “Küresel ekolojik bağımlılıkların muazzam etkisini unutmamak gerek. Çernobil’in (26 Nisan 1986) zehirli bulutları buraya doğru geldiklerinde, sınır kapısında durup, pasaportlarını gösterip, sizin topraklarınıza yağabilir miyim? demediler. Esip geldiler ve Galler’e ve Çernobil’in nerede olduğunu bile bilmeyen topraklara yağdılar.” King’in Galler’ine yağan nükleer radyasyonlu bulutlar, Türkiye’ye de yağmıştı. Hem de pasaport göstermeden.

Komşumuz Gürcistan’da da virüs tesbit edildiği haberlerde kaydediliyor. Corona, komşu ve bölge ülkelerde özellikle İran’da yayılırken, kimi kaynaklara göre 5 buçuk milyon mülteciyi barındıran Türkiye’de, ülke ve şahıs olarak virüse karşı daha tedbirli olmakta fayda vardır.