Dugin suikastı

Alexander Dugin, kimilerine göre Rusya’nın aşırı milliyetçi entelektüeli kimilerine göre de danışmanlığını yaptığı Devlet Başkanı “Vladimir Putin’in Rasputin’i” veya “Putin’in beyni” biliniyor.

Dugin uzun zamandır Rusça konuşulan bölgelerin yeni bir Rus devleti altında birleştirilmesi iddiasında. Dolayısıyla Dugin, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini destekliyor. Bir de Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Batı’nın yaptırımlar listesine alınan Dugin, Rusya’nın bölgesel ve uluslararası hedeflerini gerçekleştirme düşüncesi olan Avrasyacılık’ın da fikir babası.

Ukrayna’daki savaş sürerken, Dugin’in kızı Darya Dugin’in 20 Ağustos’ta Moskova’nın yaklaşık 40 km dışındaki bir otoyolda seyir halindeyken, aracına daha önce yerleştirildiği belirtilen bombanın patlatılmasıyla öldürülmesi haberi yayınlandı. Ancak Rusya basınında “Darya’nın son anda babasının arabasını ödünç aldığı” bildirildi. Böylece asıl Alexander Dugin’in hedeflendiği belirtiliyor. Darya’nın öldürülmesiyle, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını arttıracağı endişe mevcut. Hatta Rus yetkililer ve savaşa neden bölgelerden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin kilit isimlerinden Denis Pushilin, suikastten Ukrayna’yı sorumlu tuttu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin Danışmanı Mykhaylo Podolyak ise, suçlamaları reddetti. Bununla birlikte Zelensky’nin ülkesinin 24 Ağustos bağımsızlık günü öncesinde, Rusya’nın muhtemel saldırılarını tırmandıracağı uyarısının ardından Darya’nın ölümü, savaşta yeni bir parlama olabilir.

Henüz patlamanın perde arkası aydınlatılmamışken, bazı kesimlerce ihtimaller konuşuluyor. Ukrayna Askerî İstihbarat Şefi Andrii Yusov, 21 Ağustos’ta Washginton Post’ta yayınlanan demecinde “Russky Mir, yani ‘Rusya Dünyası’ düşüncesinin iç yıkım sürecinin başladığını” vurguluyor. Ayrıca Fransız üst düzey Uluslararası Güvenlik Uzmanı Nicolas Tenzer de @NTenzer adlı Twitter hesabından “saldırının kaynağı dışarıda değil, içeridedir” mesajını yazdı. Bir de ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Adam Schiff ise “Rus hükümeti içinde çok fazla hizip, ölümle sonuçlanan mücadele var, her şey mümkün” açıklamasıyla içeriye işaret ediyor.

Aynı zamanda Rusya topraklarının merkezinde Dugin gibi birinin saldırıya uğramasının sembolik önemi mevcut. Halen hapiste bulunan Putin’in muhalifi Geleceğin Rusyası Partisi Başkanı Alexei Navalny’nin partisinden Leonid Volkov “patlamanın meydana geldiği yer Odintsovo bölgesi, Putinizm’in merkezidir” beyanatıyla dikkat çekiyor. Çünkü Putinizm’in merkezinde suikast yapılabiliyorsa, diğer bölgelerde de yapılabilir. Bu durum, Putin’in yakınındaki diğer önemli kişilerin daha fazla güvenlik tedbiri almasına neden olacaktır.

Bununla birlikte Newsweek’in 22 Ağustos’taki haberinde “Rusya Genel Kurmay Başkanlığı’na yakınlığıyla bilinen Rus Gazeteci Igor Korotchenko bombalamadan Ukrayna’yı sorumlu tutuyor.” Yazar Andres Aslund ise @OlgaNYC1211 isimli Twitter hesabındaki mesajıyla “Darya’yı büyük olasılıkla Putin öldürdü. Ukrayna neden böyle bir suikast için kaynaklarını harcasın ki?” İngiliz Milletvekili Tom Tugendhat de “savaştan dolayı eleştirilerle karşılaşan Putin’in, Dugin’i hedef almış olabileceğine” değiniyor.

Putinizm’in göbeğindeki suikastı, “Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu Örgütü” üstlense de, gerçeğin ne zaman/nasıl ortaya çıkacağı ise meçhul. Yine de olayla ilgili suçlamaların ve iddiaların Ukrayna’yı uğraştıracağı açık.