Enerji mücadelesi nereye?

Rusya’nın, 2 Eylül’de Almanya’ya ulaşan Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı’nı süresiz kapatması, AB yaptırımlarına cevap niteliğindedir.

AB’nin 3 Haziran’da onayladığı Rusya’ya karşı Altıncı Yaptırım Paketi, G7’nin ilgili programına uyumlu olacak. Paket’te, “deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün 5 Aralık’a kadar ve rafine ürünlerin de 5 Şubat 2023’e kadar ithalatının tamamen yasaklanması” mevcut. Ancak petrol ithalatında boru hatlarına bağımlı Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkelere muafiyetler söz konusu. Birde coğrafî konumu nedeniyle Bulgaristan’a da 2024’ün sonuna kadar deniz yoluyla ham petrol ithalatına özel geçici istisna tanındı. Fakat zikredilen ülkelere, Rusya’dan aldıkları petrolü diğer ülkelere satamayacakları şartı getirildi.

Beyaz Saray’ın 8 Mart’taki açıklamasında ABD’nin “Rus petrol, LNG ve kömür ithalatını yasaklamaya dair karar aldığını” duyurmuştu. Açıklamada ABD, Avrupalı müttefikleriyle beraber hareket edecektir deniliyor.

Aslında Batılı aktörler, Rusya karşıtı yaptırımlarında petrol ve doğalgazın kesilmesinin ne anlama geleceğini biliyorlar. Son günlerde alınan tasarruf tedbirleri bunun göstergesi. Ancak G7’nin planı, geniş çaplı bir ülkeler koalisyonun ortak kararıyla “Rusya petrolüne piyasanın altında bir fiyat belirlenerek Moskova’nın daha düşük kâr etmesini sağlamak”. Böylece Rusya’yı, Ukrayna’daki işgalini sürdürmesini mâli açıdan zorlaştırmak veya imkânsız hâle getirmek hedefleniyor. Gelinen noktada, G7’nin ve AB’nin birbiriyle uyumlu plan ve paketlerinin uygulama ne kadar işe yaradığı ise tartışmalı. Çünkü yaptırımlarla enerji ürünü satışı düşen Rusya’nın, artan fiyatlar nedeniyle geliri yükseldi. Dolayısıyla G7 ve AB’nin belirleyecekleri yeni stratejilerde bu durumla nasıl başa çıkacakları önemli hususlardan.

Rusya Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı kapatsa da, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya boru hatlarıyla sevkiyatı sürüyor. Ayrıca Yunanistan limanlarına çok sayıda tanker gemilerle Rus ham petrolü taşınıyor. Elbette savaşa rağmen “karşılıklı bağımlılık” ilişkisi mevcut. Bu duruma Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky 6 Temmuz’da “Yunanistan ekonomik yaptırımları deliyor” şeklinde eleştirmişti.

Ayrıca petrolün gemilerle taşınabilmesi için uluslararası sigorta şirketlerinin sigortalaması şarttır. Aksi takdirde uluslararası piyasalara petrolün taşınması imkânsız. Uluslararası sigorta şirketlerinin merkezi ise İngiltere’dir. Rusya’nın petrol taşımacılığında sigortaya erişimini engellemek üzere, İngiltere’nin de AB’nin sigorta yaptırımlarına katılma olasılığı yüksek. AB, G7 ve İngiltere’nin Rusya’ya ambargo uygulamak veya tavan fiyat belirlemek için tanker gemilere getirilecek sigorta kısıtlamasına gideceği kuvvetle muhtemeldir.

Birde AB Enerji Bakanları’nın petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji sorununu görüşmek üzere 9 Eylül’de toplanacakları bildirilmişti. Şimdi toplantının sonucunun paylaşılması bekleniyor. Ayrıca toplantı öncesinde, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un “petrol ve doğalgaz tavan fiyat sınırı belirlemeye çalışan ülkelere, enerji ihracatını durduracağı” beyanatı toplantıyı etkilemeyebilme özelliğinde.

Yükselen enerji fiyatları, diğer ürünlerinde fiyatlarını arttırıyor ve enflasyonu körüklüyor. Dolayısıyla Avrupa genelinde sosyo-ekonomik ve siyasî istikrarsızlıklara sebep oluyor.