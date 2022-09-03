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3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Gorbachev’un vefatının hatırlattıkları

Muhammet ÖRTLEK
03 Eylül 2022, Cumartesi
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin son devlet başkanı Mihail Gorbachev 30 Ağustos’ta 91 yaşında vefat etti.

Gorbachev 1985-1991 yılları arasında SSCB’nin liderliğini üstlenmiş, ülkesinin ekonomik açıdan dışa açılma Glastnost ve siyasi açıdan yeniden yapılandırma Perestroyka politikalarının mimarıydı.

Ancak Gorbachev’un hem Glastnost ve Perestroyka politikalarının başarısızlığı hem de 25 Aralık 1991’de ABD ile sürdürülen nükleer silahların kontrolünün takibini Boris Yeltsin’e bıraktığı kararnameyi imzalayarak istifasını TV’den duyurması, 74 yıllık SSCB’nin sonu anlamındaydı. SSCB’nin beklenmedik sonu, siyasi analistleri de şaşırtmıştı. 

Aslında SSCB’yi oluşturan devletlerde 1991’de derinleşen ekonomik krizler ve ayrılıkçı söylemler, Sovyetler’in çöküşünün perde arkasındaki nedenlerden. Ayrılıkçı söylemleri bastırmak için eski Komünist muhafızların Ağustos 1991’de gerçekleştirdiği darbede başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Komünist muhafızların başarısızlığı, Gorbachev’un otoritesini ciddi biçimde sarmış ve ayrılıkçıların sesi daha da yükselmişti. Hatta ayrılıkçı söylemleri birleştirmişti.

Gorbachev’un, SSCB’nin parçalanmasını önlemek için başlattığı “Birlik Anlaşması” girişimleri olumsuz sonuçlandı. Gorbachev’un “Birlik Anlaşması”na en büyük tepki rakibi ve SSCB içindeki Rusya Federasyonu lideri Boris Yeltsin’den geldi. Ardından Rusya, Ukrayna ve Belarus liderlerinin 8 Aralık 1991’deki toplantılarında “SSCB’nin tarih sahnesinden çekildiğini ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’nun kurulduğunu ilan ettiler. BDT’ye kuruluşundan iki hafta sonra 8 SSCB devleti de katıldı. Elbette bu gelişme Gorbachev’a mesaj niteliğindeydi. Gorbachev, ya istifa edecekti ya da SSCB’nin dağılmasını güç kullanarak engellemeye çalışacaktı. Gorbachev ise, istifayı tercih etmişti. Eğer Gorbachev, ikinci seçeneği kullansaydı, SSCB ordusundaki rejim yanlıları ile ayrılıkçılar arasında muhtemel bir iç savaş çıkacağı endişesini yıllar sonra açıklamıştı.

Bununla birlikte 8 Aralık 1991’de SSCB’nin dağıldığının ilan eden Rusya, Ukrayna ve Belarus liderlerinin, SSCB sonrasında Sovyetler’in nükleer gücünün, 4 milyonluk ordusunun, SSCB üyesi devletlerin hangi yöne evrileceklerinin, daha da önemlisi uluslararası sistemin ve güç dengesinin nasıl şekilleneceğine dair öngörüye sahip olmadıkları eleştiriliyor. Çünkü Gürcistan, Kazakistan ve Ukrayna’daki savaş ve iç karışıklıklar hâlen Moskova’nın eski SSCB ile sorunlarının çözülemediğini gösteriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e göre SSCB’nin dağılmasını “20. Yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi” diye tanımlıyor. Her ne kadar Putin, SSCB’yi veya Rus imparatorluğunu yeniden inşa etme söylemlerini kabul etmese de, Temmuz 2021’de yayınlan makalesinde “Rusları ve Ukraynalıları tek halk” olarak nitelendiriyor. Hatta Putin, Vladimir Lenin’i “daha önce hiç var olmayan bir ülke kurmak” için Rusya topraklarını Ukrayna’ya vermekle suçluyor.

Gorbachev’un istifasıyla Soğuk Savaş sona ermiş, SSCB dağılmış, Doğu Avrupa’nın Demir Perdesi açılmış, iki kutuplu uluslararası sistemden tek kutupluluğa geçilmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi de yıllar öncesinden “Şu perde-i müstebidâne yırtılacak, takallüs edecek” ifadesiyle Rus Çarlığı’nın, SSCB’nin ve Sovyet Komünizmi’nin yıkılacağını haber veriyor. Gerisi laf-ü güzaftır.

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