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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Hindistan’ın orta yolu

Muhammet ÖRTLEK
30 Ağustos 2022, Salı
Rusya 30 Ağustos - 05 Eylül 2022’de Vladivostok’ta “Vostok 2022 Askeri Tatbikatı”nı yapmayı planlıyor.

Hindistan’ın da Vostok 2022’ye asker göndereceği ülke basınında yayınlandı. Hindistan’ın “Zapad 2021” tatbikatına katıldığı hatırlandığında, Vostok 2022’ye katılması güçlü ihtimaldir. Rusya’nın çok uluslu Zapad 2021 tatbikatına Pakistan ve Çin’in de katıldığı biliniyor.

Diğer taraftan Hindistan 24 Eylül 2021’de ABD, Japonya ve Avustralya arasında Çin’e karşı konsolide şekilde kurulan “Dörtlü Grub”un üyesi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Hindistan’ın Vostok 2022’ye katılması çelişkili görünüyor. Ancak Hindistan’ın, Ukrayna’daki savaştan dolayı BM’de Rusya’nın eleştirildiği toplantılarda, Rusya karşıtı kararlardan kaçınarak bir orta yol arayışında olduğu değerlendiriliyor. Çünkü Hindistan, Rusya’dan petrol satın almayı sürdürdüğü için eleştiriliyor. Hatta Rusya, hal-i hazırda Hindistan’ın ikinci sıradaki petrol tedarikçisi. Ayrıca AB 8 Mart 2022’de, 2030’a kadar Rusya’dan enerji ürünlerinin tedarikini azaltma stratejisini benimsemişti. Avrupa, Rusya enerji kaynaklarından uzaklaştıkça, Hindistan’ın Rusya’dan enerji tedariki artıyor. Hint makamları Hindistan’ın yetersiz enerji kaynağından dolayı gerekli ihtiyacı Rusya’dan alarak, AB’nin muhtemel tepkisine karşılık kendilerine göre haklı bir gerekçe sunma gayretindeler.

Birde Hindistan’ın, Rusya’dan satın aldığı silahlara yenilerinin eklenmesi de söz konusu. Ancak bu hususta iki taraf arasında netlik kazanmış resmi açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca Hindistan, Dörtlü Grup ile ilişkilerini askerî açıdan geliştiriyor. Bu amaçla Çin-Hindistan sınırının yakınlarında, Hindistan ve ABD Özel Kuvvetleri’nin üç haftalık tatbikat düzenleniyor.

Hindistan, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunu işgal olarak nitelendirmese de, Ukrayna’ya insanî yardım gönderiyor. Ukrayna meselesinde, Rusya ve ABD arasında orta yolda yürümeye çalışıyor. Yine de hem Rusya hem de ABD, orta yol politikası konusunda Hindistan’ı eleştirmediklerinden kendilerinden uzaklaştırmak istemedikleri anlaşılıyor. Elbette Hindistan’ın mevcut duruşu, Rusya ve ABD açısından da hassas dengelemeyi gerektiriyor. Vostok 2022’ye sadece Hindistan’ın değil, Pakistan ve Çin’in katılmalarının kesinleşmesi ABD’de hoşnutsuzluk oluşturabilir.

Uluslararası açıklamalardan anlaşıldığı üzere, ABD, Rusya’dan enerji tedarikini arttırması hakkında Hindistan’a uyarı mahiyetinde ciddi bir mesaj yayınlamadı. Ancak gelişmeleri yakından takip ettiği aşikâr. ABD’nin bazı ülkelere yönelik yaklaşımı Hindistan için de geçerlidir. ABD, Rusya’yla tarihi ve ticarî ilişkileri olan Hindistan’ın kendisini Moskova’dan uzaklaştırmasının zaman alacağının farkında. ABD için, Hindistan’ın Rusya’dan uzaklaşması muhtemel uzun vadeli bir seçenektir. 

Aslında Hindistan’ın Dörtlü Grup üzerinden ABD ile ilişkilerini geliştirmesi ve Rusya’yı da ürkütmeyerek ilişkilerini ilerletmesi başarılı politika izlediğine işarettir. Ancak Hindistan’ın ilişkilerini geliştirdiği ülkelere tüm seçenekleri açık tuttuğu veya takip ettiği orta yol politikasının kısa ve orta vadede kendisine zarar vermeyeceği kuvvetle muhtemeldir. Bunun uzun vadede değişebileceğini de unutmamak gerek. Uluslararası ilişkilerin realist anlayışı, bugünden yarına değişiklik göster(ebil)ir.

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