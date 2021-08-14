Hindistan, İsrail ve BAE: Ortadoğu’da yeni ittifak (3)

Ortadoğu Enstitüsü’nden (Middle East Institute) Muhammed Süleyman’ın, 28 Temmuz 2021’deki “Yükselişteki Hint-İbrahim İttifakı: Hindistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Nasıl Yeni Bir Bölgeler arası Düzen Yaratıyor?” başlıklı makalesi ile bölgesel yeni bir ittifak iddiasında bulunuyor. Süleyman’ın makalesinin bir bölümünü, 7 ve 10 Ağustos 2021 tarihlerindeki köşemde sizlere arz etmiştim.

Arz ettiğim bölümler, ilgili ülkelerin Soğuk Savaş öncesi ve sonrası ilişkilerini kapsamaktaydı. Bugün ise, yine makalede zikredilen diğer bölge ülkelerinden ve ağırlıkta Pakistan’dan bahsedeceğim.

Süleyman “Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da, İsrail ile Birleşik Arap Emirleri (BAE) arasındaki uyum; Körfez ülkeleri ile Narend- ra Modi’nin Hindistan’ı arasındaki artan ilişkiler; ve Pakistan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkiler vb. dinamiklerin bölgedeki değişikliklere paralel bir şekilde gerçekleştiğini” ileri sürüyor.

Süleyman “Türkiye’nin, BAE ile İsrail cenahıyla jeostratejik rekabetinin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz’le sınırlı olmadığını” iddia ediyor. Süleyman bu iddiasını “Ankara’nın, Suudi Arabistan’ın yerine Müslüman dünyasının liderliğine oynadığı” tezine dayandırarak açıklıyor. Hatırlanacağı üzere Malezya’nın başşehri Kuala Lumpur’da 18-21 Aralık 2019’da, Türkiye, Katar ve İran başta olmak üzere 52 Müslüman ülkenin liderlerinin, din adamlarının ve düşünürlerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmişti. “Ulusal Egemenliğin Sağlanmasında Kalkınmanın Rolü” başlıklı toplantıda Müslüman dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklar tartışılmıştı. Hatta Kuala Lumpur toplantısının “Müslüman dünyasının meselelerinin, Suudi/Körfez liderliğini ve Cidde merkezli İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İTT) çatısı altında tartışmaya yönelik onlarca yıllık geleneği baltalamaya yönelik Türkiye liderliğindeki bir çaba” olarak görüldüğü aktarılıyor.

Süleyman, ayrıca “Riyad ve Abu Dabi’nin, Pakistan Başbakanı İmran Han’ı toplantıya katılmamaya ve rakip gördükleri Türkiye ile İran’ın liderleriyle fotoğraf çektirmekten kaçınmaya zorladıkları”nın altını çiziyor.

Baskılar üzerine “Pakistan’ın sonunda toplantıdan çekildiği, ancak İslamabad ile Körfez ülkeleri arasında Keşmir ve Filistin hakkında büyüyen bir sürtüşmenin mevcudiyeti” de vurgulanıyor.

Pakistan Adalet Hareketi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Meclis Üyesi Şah Mahmut Kureyşi de “Başbakan Han’ın, BAE’nin İsrail ile normalleşmesini açıkça eleştirmese de Pakistan’ın İsrail’i tanımayacağını” belirtiyor. Bununla birlikte Kureyşi “Pakistan’ın, İsrail’i Filistin hakları pahasına tanırsa, Keşmir’den vazgeçmek zorunda kalacaklarına” dikkat çekiyor. Birde Pakistan ve BAE ilişkilerinin “Abu Dabi’nin Pakistanlı gurbetçi işçilere kısıtlamalar getirmesi sebebiyle de dibe vurduğu” bildiriliyor. Süleyman “İslamabad’ın Ankara ile ilişkilerini daha geniş çapta düzenlemesi nedeniyle, Riyad ve Abu Dabi’den uzaklaştığı” şeklinde değerlendiriyor.

Diğer taraftan Türkiye ile Pakistan arasındaki jeostratejik ittifakın en önemli işaretinin, “ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Ankara’nın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasında Türkiye’nin potansiyel rolü konusunda yaptığı müzakereler” olarak gösteriliyor. Süleyman “Ankara’nın Kabil’deki misyonunun muhtemel başarısının, Pakistan’ın desteğine ve işbirliğine bağlı olduğunu ve Pakistan’ın işbirliğinin Taliban’ın, Ankara’nın planına muhalefetini de hafifletebileceğini” kaydediyor.

Buna ek olarak “İslamabad ile Ankara arasında Afganistan hususundaki stratejik işbirliğinin muhtemelen BAE’nin güvensizliğini daha da arttıracağına” işaret ediliyor. İslamabad ve Abu Dabi arasındaki siyasî çatlağın, geçmiş dostluklarla telafi edilemeyecek kadar büyüdüğü tahminler arasında. Yani tarafların birbirlerinin çıkarlarını zedelemeden, işbirliği ve dostluklarını sürdürebilmeleri için yeni enstürmanlara ihtiyaç olduğu aşikârdır.

-Devam Edecek-