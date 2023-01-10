İran’ın İHA stratejisi

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasıyla, İnsansız Hava Aracı (İHA) ihtiyacı hasıl olmuştu. Rusya, bunu karşılayabilmek için İran’a yöneldi.

The Guardian’ın 10 Kasım 2022 tarihli nüshasında “savaşın başlamasından beri Rusya’nın İran’dan birçok İHA aldığını” belirtiyor. İran İHA satışını başlangıçta gizli tutmaya çalışsa da, Ukrayna ordusunun düşürdüğü İHA’ları basınla paylaşmasıyla bu gizlilik çoktan kalktı bile.

Tahran yönetimi, Rusya’ya tedarik ettiği İHA’lar nedeniyle bazı devletleri karşısına alacağının bilincinde. Ancak Tahran’ın İHA satışı sayesinde, nükleer anlaşma müzakerelerinde Avrupa güvenliği üzerindeki etkisini göstermeye çalışması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca İran İHA tedarikiyle, nükleer müzakerelerde ABD’nin üst düzey baskı politikasına geri dönme ihtimalini, müzakerelerin kesintiye uğrayabilmesini veya ABD’de 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in iktidara gelmesi hâlinde etkisiz olacaklarını gösterme gayretinde olabilir.

Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 21 Ocak 2022’de Cenevre’de Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov ileUkrayna konusunu görüştüğünde “yeni nükleer anlaşmayı kabul etmesi için İran’a baskı yapmasını talep ettiği” kaydediliyor. Ancak Ukrayna ile savaş Rusya’yı İHA hususunda İran’a bağımlılığını arttırdığına dikkat çekiliyor. İran’ın da İHA’lar karşılığında Rusya’dan helikopter, SU-35 savaş uçakları ve askerî teknik destek alacağı haberleri ABD’yi endişelendiriyor.

Ancak İran’ın Rusya’ya İHA ve balistik füze sevkiyatından dolayı uluslararası tepkiden çekindiği ve bu tepkileri göğüslemek için sevk edeceği füzelerin menzilini sınırlamayı planladığı bildiriliyor. Elbette muhtemel bir uluslararası tepkinin İran’a BM yaptırımlarının uygulanması anlamına gelecektir. Birde Nükleer Anlaşma kapsamında 20 Temmuz 2015’te kabul edilen BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 Sayılı Kararı öne çıkıyor. Çünkü Karar’da “15 Ekim’e kadar 300 km’den fazla menzile sahip ve 500 kg fazla yüke sahip İran balistik füzeleri ile İHA’larını transfer etmesine veya almasına izin verilmiyor”. Karar’ın en büyük takipçileri de ABD ve AB. Eğer Karar üzerinden İran’a uluslararası tepki/baskı gelirse, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Rusya için de sorun oluşturacaktır. Çünkü uluslararası ilişkilerde daimi üye Rusya’nın, Güvenlik Konseyi Kararı’nı ihlal ettiği eleştirileri yapılacaktır.

İran, Rusya’yla askerî ilişkilerinde uzun süre maruz kaldığı ABD liderliğindeki yaptırımlarla modernizasyonunu geciktirdiği hava gücünü yenilemeyi amaçlıyor. İran’ın hava gücüne öncelik vermesinde, Körfez bölgesindeki hava gücü dengesizliğini giderme ihtimali ağır basıyor. Çünkü Suudi Arabistan’ın Rusya’ya 2021’de imzaladığı askerî anlaşmanın ayrıntıları bilinmiyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Rusya’yla Temmuz 2021’de Su-75 avcı uçağının geliştirilmesi, ABD ile 50 adet F-35 savaş uçağı satın alınması ve Çin’le askerî satışlarla öne çıkmıştı. Buna karşılık İran, Rusya’dan Su-35 savaş uçaklarını alarak bölgede hava gücünü dengelemeyi amaçlıyor.

İran’ın Rusya’yla askerî ilişkilerinde ve Körfez’de güç dengelemesinde İHA stratejisi izlediğine ihtimal veriliyor.

