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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

İran’ın İHA stratejisinin bölgesel etkisi

Muhammet ÖRTLEK
17 Ocak 2023, Salı
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü işgalde, İran’dan İnsansız Hava Aracı (İHA) satın aldığını belirtmiştim (Yeni Asya, İran’ın İHA Stratejisi, 10 Ocak 2023).

İran, Rusya’yla askerî ilişkileri sayesinde, AB’ye karşı Avrupa güvenliğinde ve ABD’ye yönelikte Nükleer Anlaşma (JCPOA) hususunda etkisini göstermeyi amaçladığı ihtimallerdendir.

İran, İHA karşılığında Rusya’dan savaş uçağı, helikopteri vb. askerî araç alımındaki hedeflerinden biri de, Körfez bölgesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) hava savunma güçlerine karşı üstünlük sağlamaktır. Ayrıca İran, ABD liderliğindeki maruz kaldığı yaptırımlardan dolayı, hava gücünü modernize etmek niyetinde. İran’ın iki ezeli rakibi Suudi Arabistan ve BAE’nin ABD, Rusya ve Çin’le yaptıkları askerî ve hava gücü hakkında anlaşmaların, Tahran tarafından tehdit algılandığı anlaşılıyor.

Ancak Rusya’nın İran’a taahhüt ettiği SU-35 savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemleri gibi silahların Körfez’deki bölgesel güvenliği daha da istikrarsızlaştırması muhtemeldir. 

Birincisi, zikredilen silah/askerî unsurların İran’ın İHA teknolojisiyle birleştirme ihtimali Körfez ülkelerinin ve İsrail’in dikkatini çekecektir. Birde Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) hava savunma sisteminin bulunmayışı ve bölgedeki paramiliter grupların/örgütlerin İHA’ları kullanma kabiliyetlerine sahip olması, Körfez’in güvenlik açığını derinleştiriyor. 

İkincisi, nükleer ve diğer silah anlaşmalarıyla ilgili bölge ülkelerini bilgilendirme ve garantilerde eksiklik olduğu düşünülüyor. Bölgede tehdit algılaması ve güvenliksizleştirme ile İran’ın İHA kullanımı, ihracatı, nükleer geliştirme ve insan hakları ihlalleri vb. konularda saldırgan politika izlediğine dair önkoşul mevcut. Aynı zamanda bu önkoşul İran’la müzakerelerin uzamasının nedenlerindendir.

Üçüncüsü, İran’da devam eden muhtelif toplumsal unsurların protestoları da Tahran’ı ülke içe kontrolü sağlamak ve devrim rejimini ayakta tutabilmek için ciddi bir krizle karşı karşıya bırakıyor. Ayrıca toplumsal kesimlerin, yönetime desteğinin azalması İran’ı dış politika ve savunma alanlarında zor duruma düşürebilir.

Bununla birlikte Nükleer Anlaşma’daki sorunlar hatırlandığında, İran’ın Rusya’yla silah ve askerî araç alış verişinde bulunması JCPOA’nın (Kapsamlı Ortak Eylem Planı-Joint Comprehensive Plan of Actin) sonu anlamına gelebileceğinden endişe ediliyor. Bilindiği üzere JCPOA, 2006’dan itibaren Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD ve İran arasındaki diplomatik çabalarla geliştirilerek, Viyana’da 14 Temmuz 2015’te İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olmasını sağlamak için imzalanmıştır. JCPOA BM, AB ve ABD’nin nükleerle ilgili yaptırımlarının kaldırılmasını kapsamaktadır. JCPOA’nın iptaliyle İran’ın daha fazla Batı karşısında konumlanacağından çekiniliyor.

Halbuki, ABD eski Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018’de JCPOA’dan çekildiklerini, yeni Başkan Joe Biden ise 14 Temmuz 2022’de JCPOA’ya döneceklerini bildirmişti.

Bölge ülkelerinin JCPOA’nın iptalinin ve bölgede silahlanmanın önüne geçebilmek ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemek için Körfez hava güvenliğine dair anlaşma yapmaları; nükleer müzakereleri desteklemeleri; İran’ı İHA geliştirmede caydırmaları; ve Rusya’nın askerî satışlarından kaçınmaları bazı önlemlerdendir.

Aksi takdirde askerî yakınlaşmayla İran’ın Rusya’ya İHA ihracıyla, bölgede tansiyon ve gerilim yükseliyor. İran’ın aynı gerilimin tekrarlanmasıyla Nükleer Anlaşma’nın da kısıtlamalarından kaçınması ihtimal dahilindedir.

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