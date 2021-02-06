"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

İslamofobi ve Berkeley Merkezi

Muhammet ÖRTLEK
06 Şubat 2021, Cumartesi
İslamofobik vakıalar arttıkça, İslamofobi hakkındaki çalışmalarda artış gözlemleniyor. İslamofobi çalışmalarına genellikle rapor, olay incelemesi, makale, kitap vb. şekilde rastlamaktayız.

Ancak California Üniversitesi, Berkeley Irk ve Cinsiyet Merkezi (University of California, Berkeley Center For Race & Gender) özellikle İslamofobi alanındaki ciddî çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Merkez’de çoğunlukla Müslüman akademisyen, araştırmacılar ve düşünürler bulunuyor.

Merkez, İngiltere’deki Runnymede Trust’ın 1991’deki raporunda İslamofobi tanımına ve İslâm hakkında yazılan ifadelere karşı çıkışıyla biliniyor. Yine Merkez, Runnymede Turst’ın raporundaki “İslâm, monolitiktir ve yeni gerçeklere uyum sağlamaz; İslâm diğer büyük inançlarla ortak değerleri paylaşmaz; bir din olarak İslâm, Batı’dan aşağıdır, arkaik, barbar ve mantıksız; İslâm şiddet dinidir ve terörü destekler; İslâm şiddetli bir siyasî ideolojidir” ifadelerini kabul etmiyor. Hatta Merkez kendi web sitesinde, İslâm ve Müslümanlarla bağdaşmayan bu tür tesbitleri ve İslamofobi’yi “İngiltere ve genel anlamda Avrupa’daki Müslümanlar’ı yabancı düşmanlığıyla formüle etmek için ortaya atıldığını” kaydediyor.

Merkez, İslamofobi’yi de “mevcut Avrupa merkezli ve oryantalist küresel güç yapısı tarafından kışkırtılan, uydurulmuş bir korku ve önyargıdır. İslamofobi’nin hedefindeki Müslümanlar’ın, kaynak dağılımındaki eşitsizliklerin sürdürüldüğü ve genişletildiği küresel bir ırksal yapıyı yeniden sunuyor ve yeniden teyit ediyor” biçiminde açıklıyor.

Merkez’in birde “İslamofobi Araştırma ve Belgeleme Projesi (The Islamophobia Research and Documantation Project –IRDP-) mevcut. IRDP de, İslamofobi ve Amerikan Müslüman toplumu üzerindeki etkisinin sistematik ve ampirik yaklaşımlarına odaklanmaktadır. IRDP öncüsü Dr. Hatem Bazian “Müslümanlar’ın dünyanın dört bir yanında hukuki, sosyal ve siyasî ayrımcılığa maruz kalan şeytani ve korkulan küresel bir ötekiye dönüştürülmeye çalışıldığını” belirtiyor. Bazian “gazete makaleleri, televizyon programları, kitaplar, filmler, siyasî tartışmalar, göç, güvenlik, kültürel çatışmaların faklı ülkelerde egemen kültür içerisinde İslâm’ın damgalanmasına dair fazlasıyla olumsuzluk üretiyor. IRDP olarak, ABD’de muhtelif verileri belgeleyip ve analiz ederek, çalışmaları merkezimizde toplayıp akademik çözümler üretmeye gayret ediyoruz” cümlesini sözlerine ekliyor.

Merkez’de diğer taraftan “İslamofobi Çalışmaları Dergisi (Islamophobia Studies Jurnal)” adında bir de yayın yapılıyor. Derginin başlangıçta iki yılda bir yayınlanması amaçlanmış. Fakat İslamofobi hakkındaki gelişmeler, derginin farklı tarihlerde yayınlanmasına sebep olduğu anlaşılıyor. Derginin ilk sayısı Bahar 2012’de yayınlanmış. Diğer sayılar ise Bahar 2014, Güz 2014, Güz 2015 ve Bahar 2016’da yayınlanmıştır. Merkez’in farklı isimlerde yayınlanmış kitapları da mevcut.

Web sitesinden ve yayınlarından anlaşıldığı kadarıyla Merkez, ABD’deki İslamofobi çalışmalarını esas alırken, kendisini de İngiltere’deki Runnymede Trust’a karşı konumlandırmış vaziyette.

Avrupa ve ABD’de yükselen İslamofobi’ye karşı, bilimsel çalışmaların yapılması elbette önemli. Bununla birlikte İslamofobik olay ve davranışların, yanlışlığına dikkat çekmek ve Batı’da ve Müslüman toplumunda en alt kesiminden başlayarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, artık zorunluluk halini almış durumda.

İslamofobi’ye karşı belirli bir düzeyde bilincin oluşturulmasında her Müslüman’a görev düşüyor.

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oyalama taktiği

    Dünyada son 24 saat

    UCM'den Filistin'e ilişkin karar

    "Bu restoranı açtığımda kimseyi aç bırakmayacağıma dair Allah'a söz verdim"

    Pekin’deki olimpiyatı boykot edin

    BM’den Myanmar çağrısı: Tutukluları bırakın

    Sosyal medya ticarette güvensiz

    Dışişleri Bakanlığı: Libya ile ilgili gelişmeleri memnuniyetle karşıladık

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 7901 vaka ve 110 ölüm gözlemlendi

    Libya'ya ilişkin tarihi gelişmeler

    ‘Çin’le ticaret anlaşması yapmayın’

    AVM’ler toparlanma bekliyor

    Enflasyonla mücadele maaş artışıyla yapılmalı

    'Bu dili terk edin'
    📷

    Gül kokulu şehir: Isparta

    Bir Filistinli daha Yahudi işgalci saldırganlar tarafından şehit edildi

    Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

    Tuz Gölü havzasında keşfedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Oyalama taktiği
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İman hizmeti ve hürriyet-adalet mücadelesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dini, siyasetin elinden kurtarmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Ney der: Hu...
    Cevher İLHAN

    “Virüs iktidar partisi kongrelerinde bulaşmıyor!”
    Faruk ÇAKIR

    Hem yeni, hem anayasa!
    Yasemin YAŞAR

    Boğaziçi protestoları aynasında hürriyet kavramı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Duygu, idrak/algı, marifet” ve kalb

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.