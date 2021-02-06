İslamofobi ve Berkeley Merkezi

İslamofobik vakıalar arttıkça, İslamofobi hakkındaki çalışmalarda artış gözlemleniyor. İslamofobi çalışmalarına genellikle rapor, olay incelemesi, makale, kitap vb. şekilde rastlamaktayız.

Ancak California Üniversitesi, Berkeley Irk ve Cinsiyet Merkezi (University of California, Berkeley Center For Race & Gender) özellikle İslamofobi alanındaki ciddî çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Merkez’de çoğunlukla Müslüman akademisyen, araştırmacılar ve düşünürler bulunuyor.

Merkez, İngiltere’deki Runnymede Trust’ın 1991’deki raporunda İslamofobi tanımına ve İslâm hakkında yazılan ifadelere karşı çıkışıyla biliniyor. Yine Merkez, Runnymede Turst’ın raporundaki “İslâm, monolitiktir ve yeni gerçeklere uyum sağlamaz; İslâm diğer büyük inançlarla ortak değerleri paylaşmaz; bir din olarak İslâm, Batı’dan aşağıdır, arkaik, barbar ve mantıksız; İslâm şiddet dinidir ve terörü destekler; İslâm şiddetli bir siyasî ideolojidir” ifadelerini kabul etmiyor. Hatta Merkez kendi web sitesinde, İslâm ve Müslümanlarla bağdaşmayan bu tür tesbitleri ve İslamofobi’yi “İngiltere ve genel anlamda Avrupa’daki Müslümanlar’ı yabancı düşmanlığıyla formüle etmek için ortaya atıldığını” kaydediyor.

Merkez, İslamofobi’yi de “mevcut Avrupa merkezli ve oryantalist küresel güç yapısı tarafından kışkırtılan, uydurulmuş bir korku ve önyargıdır. İslamofobi’nin hedefindeki Müslümanlar’ın, kaynak dağılımındaki eşitsizliklerin sürdürüldüğü ve genişletildiği küresel bir ırksal yapıyı yeniden sunuyor ve yeniden teyit ediyor” biçiminde açıklıyor.

Merkez’in birde “İslamofobi Araştırma ve Belgeleme Projesi (The Islamophobia Research and Documantation Project –IRDP-) mevcut. IRDP de, İslamofobi ve Amerikan Müslüman toplumu üzerindeki etkisinin sistematik ve ampirik yaklaşımlarına odaklanmaktadır. IRDP öncüsü Dr. Hatem Bazian “Müslümanlar’ın dünyanın dört bir yanında hukuki, sosyal ve siyasî ayrımcılığa maruz kalan şeytani ve korkulan küresel bir ötekiye dönüştürülmeye çalışıldığını” belirtiyor. Bazian “gazete makaleleri, televizyon programları, kitaplar, filmler, siyasî tartışmalar, göç, güvenlik, kültürel çatışmaların faklı ülkelerde egemen kültür içerisinde İslâm’ın damgalanmasına dair fazlasıyla olumsuzluk üretiyor. IRDP olarak, ABD’de muhtelif verileri belgeleyip ve analiz ederek, çalışmaları merkezimizde toplayıp akademik çözümler üretmeye gayret ediyoruz” cümlesini sözlerine ekliyor.

Merkez’de diğer taraftan “İslamofobi Çalışmaları Dergisi (Islamophobia Studies Jurnal)” adında bir de yayın yapılıyor. Derginin başlangıçta iki yılda bir yayınlanması amaçlanmış. Fakat İslamofobi hakkındaki gelişmeler, derginin farklı tarihlerde yayınlanmasına sebep olduğu anlaşılıyor. Derginin ilk sayısı Bahar 2012’de yayınlanmış. Diğer sayılar ise Bahar 2014, Güz 2014, Güz 2015 ve Bahar 2016’da yayınlanmıştır. Merkez’in farklı isimlerde yayınlanmış kitapları da mevcut.

Web sitesinden ve yayınlarından anlaşıldığı kadarıyla Merkez, ABD’deki İslamofobi çalışmalarını esas alırken, kendisini de İngiltere’deki Runnymede Trust’a karşı konumlandırmış vaziyette.

Avrupa ve ABD’de yükselen İslamofobi’ye karşı, bilimsel çalışmaların yapılması elbette önemli. Bununla birlikte İslamofobik olay ve davranışların, yanlışlığına dikkat çekmek ve Batı’da ve Müslüman toplumunda en alt kesiminden başlayarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, artık zorunluluk halini almış durumda.

İslamofobi’ye karşı belirli bir düzeyde bilincin oluşturulmasında her Müslüman’a görev düşüyor.