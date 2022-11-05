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5 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İsrail’de Netanyahu mu?

Muhammet ÖRTLEK
05 Kasım 2022, Cumartesi
İsrail’de 2 Kasım 2022’de gerçekleştirilen genel seçimlerde, siyasi partiler Parlamento’daki 120 sandalye için yarıştılar.

İsrail’de uzun süredir siyasi istikrarsızlık hakim. 23 Mart 2021’de yapılan önceki seçimlerde, Benjamin Netanyahu liderliğindeki 7 partili koalisyon hükümeti, başta Netanyahu’nun karıştığı yolsuzluklar neticesinde iktidardan uzaklaştırılmıştı.

Ancak Netanyahu’nun ardından kurulan ve 8 partiden oluşan Değişim Koalisyonu da ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları sona erdiremeden hükümeti bırakmak zorunda kaldı. İsrail Seçim Komisyonu’na göre 2 Kasım seçimlerinde Netanyahu ve sağcı müttefikleri 64 sandalye ile Parlamento’da çoğunluğu sağladı. Komisyon, Netanyahu’nun Likud Partisi 32, ultra Ortodoks partiler 18, aşırı sağ ittifak 14 olmak üzere toplamda 64 sandalye ile Parlamento’da çoğunluğu sağladıklarını belirtiyor. Değişim Koalisyonu’nun Başbakanı ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid’in bloğu ise 51 sandalye kazandı.

Kesin sonuçlar henüz açıklanmasa da Lapid, Netanyahu’yu tebrik etti bile. Şimdiden üç yolsuzluk davasından yargılanması süren Netanyahu’nun iktidara dönüşü gerçekleşiyor denilebilir. Birde 2019’dan beri beş defa seçimlere giden İsrail, seçim yorgunu. Artık İsrail toplumu sorunlarına çözüm ve ülkede istikrar bekliyor. Ancak sorun şu ki, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için 61 sandalyeye ulaşamıyor. İsrail’in siyasi ufkunda yine koalisyon görülüyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 16 Kasım’a kadar herhangi bir milletvekilini hükümeti kurmakla görevlendirmesi gerekiyor. Netanyahu ise, şimdiden diğer partilerle koalisyon görüşmelerine başladı.

Netanyahu’nun biyografisinin yazarı Anshel Pfeffer “Netanyahu’nun seçimlerde her zaman Yahudi kimliği ve aşırı milliyetçiliğin katı bir karışımını kullandığından” bahsediyor. İsrail’de Mayıs 2021’de “etnik gruplar arasında çıkan isyan dalgasının, sağcı Yahudilerin güvenlik endişelerine kapılmalarına yol açtığı” aktarılıyor. Lapid hükümetine, Mansour Abbas’ın Ra’am Birleşik Arap Listesi’nin 4 sandalye ile destek vermesi, sağcı Yahudilerce ülkenin Yahudi kimliğine yönelik tehdit algılanmıştı. 

Aslında Netanyahu’nun dönüşünü Covid-19 salgınının etkisine, önceki hükümete Birleşik Arap Listesi’nin desteğine ve son dönemde Avrupa merkezli milliyetçi dalganın İsrail’e ulaşmasına borçlu olduğuna ihtimal veriliyor.

Yakın geçmişte Netanyahu hükümetlerinin “politikacıların yargı üzerinde kontrol sağlayarak İsrail’in adalet sistemini zayıflatmak, ekonomik sorunlara çözüm üretememek, Batı Şeria’nın bazı bölgelerinde Filistin egemenliğini sonlandırmaya çalışmak ve Yahudi-Arap gerginliğini arttırmak” gibi ispatlanmış girişimleri mevcut. Dolayısıyla Netanyahu’nun sicili sorunlu. 

Kendisi aynı zamanda Arap ülkelerinin İsrail’le “normalleşmeleri”nin mimarı. İsrail’le “normalleşen” Arap ülkelerinin kendi ulusal çıkarları daha öncelikli görünüyor. Bu ülkelerin, Netanyahu’nun Filistin’e yönelik muhtemel sert tutumu karşısında nasıl bir pozisyon alacakları merak ediliyor. 

Netanyahu’nun iktidara dönüşü, ABD açısından da bölgede Beyaz Saray’ın etkinliğinin daha da arttırılmasının yolunu açabilir. Netanyahu’nun kuracağı muhtemel hükümetin de uzun ömürlü olmayacağı tahminler arasında.

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