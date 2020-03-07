İsrail seçimleri

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun şahsında ve çevresindeki yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık gibi güven sarsıcı gelişmeler Şubat 2018’de İsrail iç siyasetini hareketlendirmişti.

İsrail’deki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları, Netanyahu Başbakanlığı’ndaki koalisyon hükümetinin sonunu getirmişti. 120 temsilcinin bulunduğu İsrail Parlamentosu Knesset’te koalisyon hükümeti 66 sandalye ile çoğunluğa sahip bulunmaktaydı.

Siyasî ve ekonomik istikrarsızlıklar İsrail’e 9 Nisan 2019 seçimlerinin yolunu açmıştı. Ancak bu seçimde hiçbir parti hükümeti kurmak için çoğunluğu sağlayamamıştı. Dolayısıyla 17 Eylül 2019’da tekrar seçimlere gidilmişti. Seçimler sonrasında siyasî istikrarın sağlanamadığı İsrail’de geçtiğimiz 3 Mart 2020’de bir kez daha seçimler yapıldı. İsrail Merkezi Seçim Komitesi, kesin seçim sonuçlarının 10 Mart’ta ilân edileceğini bildirdi. Kullanılan oyların yüzde 99’unun sayımı 5 Mart günü itibariyle tamamlandığı kaydediliyor. Gayri resmî sonuçlara göre Netanyahu’nun Likud Partisi 36, Netanyahu karşıtı Mavi Beyaz İttifakı 33, Ortak Katılım Listesi 15, Shas Partisi 9, Birleşik Torah Judaizmi 7, Yisrael Beytenu (İsrail Bizim Ev) 7, Çalışma-Gesher-Meretz 7 ve Yamina (Yeni Sağ) Partisi 6 sandalye kazandılar.

Hal-i hazırdaki sonuçlar Knesset’te ittifak, katılım ve birlikleri şu şekilde belirledi. Sağ Kanat Blok 58, Orta-Sol 40, Ortak Katılım Listesi 15, Yisrael Beytenu (İsrail Bizim Ev) 7 sandalye olarak şekillendi. İsrail’de siyasî partiler seçimlerde farklı ittifaklar içerisinde yer alırken, diğer taraftan Knesset’te de başka parti veya gruplarla hareket edebilmektedirler.

Seçimler Mart ayı sonunda rüşvet, yolsuzluk ve güven ihlâli dolayısıyla yargılanacak Netanyahu için referandum niteliğinde. Her ne kadar Likud birinci parti olsa da tek başına hükümet kurması zor görünüyor. Ancak Likud’suz bir koalisyonun kurulması mümkün görünmemektedir.

Yisrael Beytenu (İsrail Bizim Ev) lideri eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ise, Likud ve ultra ortodoks partiler ve Ortak Katılım Listesi’yle herhangi bir koalisyona girmeyeceklerini belirtti.

Seçimleri önde tamamlayan Netanyahu’nun başarısı yeterli değil. Bütün suçlamalara rağmen Netanyahu’nun seçim zaferi 2020 Ocakta ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu “Barış Planı”na dayandığı değerlendiriliyor. Bununla birlikte Doğu Kudüs’ün gündemde tutulması ve yeni yerleşim yerlerinin açılması yönündeki politikası aşırı milliyetçi müttefiklerinin desteğini almak ihtimalidir. Diğer taraftan Netanyahu, başbakan olarak yargılanırsa ülkede muhtemel Anayasal bir krizin meydana gelmesi ihtimaller arasındadır.

Netanyahu’nun koalisyon kurmak için Arap kökenli seçmenlerin ve yükselişteki Ortak Katılım Listesi’nin desteğine başvurabilir. İsrail’de siyasî unsurların birkaçı hariç, seçim sonrası pozisyonlarını netleştirmiş değil. Dolayısıyla Netanyahu’nun hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeyi ulaşması zor bir süreç olacak.

Seçimin birincisi Netanyahu. Ancak mevcut haliyle zaferini ilân edemiyor. İsrail’de zafersiz seçimlerden dolayı, bir daha seçimlere gidilmesi kuvvetle muhtemeldir.