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30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Karabağ’da Azerbaycan’ın üstünlüğü

Muhammet ÖRTLEK
30 Eylül 2023, Cumartesi
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorununun geçmişi 1920’lere dayanıyor.

Sovyetler Birliği’nin 1989’da dağılma sürecine girmesiyle birlikte, bağımsızlıklarına kavuşan her iki ülke 1990’larda Karabağ sorunundan dolayı savaşmışlardı. Azerbaycan savaşta topraklarının yüzde 20’sini kaybetmiş ve 1 milyon göçmenin barınma sorunuyla karşılaşmıştı.

Karabağ’daki yerel Ermeni silahlı grupların, Ermenistan hükümetinden bağımsız hareket ettiği de ileri sürülüyor. Bunda bölgeye yönelik Ermeni diasporasının, Fransa başta olmak üzere ABD gibi Batılı aktörlerin Ermenilere desteğini unutmamak gerekiyor.

Azerbaycan ve Ermenistan, Karabağ sorunundan dolayı en son 2020’de savaşmışlardı. Savaş, Azerbaycan’ın üstünlüğüyle neticelenmişti. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan Üçlü Deklarasyon’la, savaş sonrasındaki süreç belirlenmişti.

Ancak Ermenistan tarafının Karabağ’daki yerel Ermeni silahlı grupların kontrolünü sağlayamaması, Ermeni askerlerinin tamamının çekilmemesi ve mayınların temizlenmemesi gibi gelişmeler gerginliği arttırmıştır. 

Ermenistan’dan Üçlü Deklarasyon’un gereklerini yerine getirmesi beklenirken, birde Karabağ Ermenileri’nden meydana gelen sözde Karabağ Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 10 Eylül 2023’te 22’ye karşı 1 oyla Samyel Şahramanyan’ı Cumhurbaşkanı seçmesi de tansiyonu yükseltmiştir.

Tüm bu gelişmeler Azerbaycan birliklerinin 19 Eylül 2023’te belirlenen hedeflere yıldırım operasyonu yapmasına neden olmuştur. Azeri birlikleri karşısında tutunamayan Karabağ Ermeni liderlerinin 20 Eylül’de Moskova’nın aracılığındaki bir teslim anlaşmasını kabul ettiler.

Bununla birlikte 32 yıldır Karabağ’ı Azerbaycan’dan ayırmaya ve bağımsız bir devlet olmaya çalışan sözde Karabağ Cumhuriyeti 28 Eylül 2023’te aldığı kararla, 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle kendisini fesh edeceğini duyurdu. Böylece Azerbaycan 2020 savaşı ve Üçlü Deklarasyon’un ardından yeni bir başarıya daha ulaştı. Ayrıca eski Sovyetler Birliği’nden kalan en kalıcı donmuş çatışmalardan birine son verildi. Bu aynı zamanda bölgenin, Azerbaycan’ın bir parçası olmasının da önünü açıyor.

Karabağ Ermenileri, uzun bir süre Rusya’nın desteğini almışlardı. Ancak Ukrayna’daki savaş, Moskova’nın Azerbaycan ve Türkiye’yle daha yakın ilişkiler kurma arayışı Karabağ meselesinde güç dengelerini değiştiren en önemli unsurlardandır. Çünkü Azerbaycan’ın 19 Eylül’deki yıldırım operasyonunda, Rusya bölgedeki Rus Barış Güçleri’ne kenara çekilme emri vererek Bakü’nün yanında yer aldığını gösterdi.

Erivan’da Karabağ yanlısı Ermeni milliyetçileri, başarısızlıkla suçladıkları Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Pashinyan’ı protesto ediyorlar. Fakat Pashinyan’ın eski müttefiki Rusya’yla yaşanan krizle başa çıkması gerekiyor. Pashinyan, Moskova’yı 07 Ekim 2002’de Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan arasında kurulan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (Collective Security Treaty Organization-CSTO)’nü etkisiz olmak suçluyor. Pashinyan, Rusya’yı CSTO’nun 05 Ocak 2022’de Kazakistan’a müdahelesine izin verirken, neden Ermenistan için CSTO’yu harekete geçirmediğini sorguluyor.

Ayrıca Pashinyan 04 Ekim’de toplanacak Parlamento’ya “Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’ne üyeliğini onaylama” çağrısında bulunarak, UCM’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında verdiği savaş suçlaması kararıyla, Moskova’yı köşeye sıkıştırma niyetinde.

Son gelişmelerden Azerbaycan bölgede üstünlüğünü perçinlediği anlaşılıyor.

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