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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Karabağ'da Üçlü Deklarasyon uygulanmalı

Muhammet ÖRTLEK
26 Eylül 2023, Salı
Azerbaycan ile Ermenistan, Karabağ sorunundan dolayı en son 2020’de savaşmışlardı. Savaş, Azerbaycan’ın üstünlüğüyle neticelenmişti. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan Üçlü Deklarasyon’la, savaş sonrasındaki süreç belirlenmişti.

Ancak Ermenistan tarafı Karabağ’daki yasadışı silahlı Ermeni grupların kontrolünü sağlayamamış, Ermeni askerlerinin tamamının çekilmesini gerçekleştirmemiş ve bölgeye Ermeniler tarafından yerleştirilen mayınlara yenileri eklenmiştir. Birde Karabağ Ermenileri’nden meydana gelen sözde Karabağ Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 10 Eylül 2023’te 22’ye karşı 1 oyla Samyel Şahramanyan’ı Cumhurbaşkanı seçmesi de tansiyonu yükseltmiştir. Sözde Cumhurbaşkanı seçimi hiçbir uluslararası aktör tarafından tanınmamaktadır. Hatta sözde Karabağ Cumhuriyeti’ni, Ermenistan bile tanımıyor.

Bakü yönetimi, Ermenistan’a bu sorunların giderilmesi için Üçlü Deklarasyon’a atıfla süre vermişse de, çözüm sağlanamamıştır. İşte her dört husus, Azerbaycan birliklerinin 19 Eylül 2023’te belirlenen hedeflere yıldırım operasyonu yapmasına neden olmuştur. Burada daha çok öne çıkan mesele, Ermenistan’ın 1990’larda işgal ettiği yerlerden göç etmek zorunda kalan Azeriler’in, Azerbaycan’ın galibiyetiyle sonuçlanan 2020 savaşının ardından terk ettikleri topraklarına dönüşte mayınlardan kaynaklı ölümleridir. Bu mayınlardan Azerbaycan askerleri de olumsuz etkilenmektedirler. 

Azerbaycan’ın Laçin Koridoru’nu açması üzerine, Ermeni sivillerin tahliyesine başlandı. Karabağ Ermeni liderlerinin 20 Eylül’de Moskova’nın aracılığındaki bir teslim anlaşmasını kabul etmelerinin ardından, bölgeden ayrılmak için Rus Barış Gücü’yle temasa geçtikleri biliniyor. Bununla birlikte Karabağ’da köşeye sıkışan yasadışı Ermeni yerel silahlı gruplarının da etkisiyle, Erivan’da krizi yönetmede yetersizlikle suçlanan Başbakan Nikol Pashinyan’ın istifasını isteyen gruplarla Ermenistan Polisi arasında gerginlikler yaşanıyor. Böylece Azerbaycan’ın bölgedeki üstünlüğü, Ermenistan iç siyasetinde toplumsal karışıklığa da sebep olmuştur.

İki ülke arasındaki sorunda, uluslararası aktörlerin hangi ülkeyi niçin desteklediği önemli bir konu. Rusya daha önceleri Ermenistan’ı desteklerken, 2020’den beri bu desteğini çekmiş durumda. Çünkü Ermenistan daha çok Avrupalı ülkelerin ve yurtdışındaki Ermeni diasporasının desteğiyle hareket etmeye çalışıyor. Birde ABD’deki dostlarını unutmamak lazım. Kafkasya’yı arka bahçesi olarak tanımlayan Rusya’nın, burada kendisine tehdit oluşturabilecek bir aktörü veya desteği kabul etmesi mümkün değildir.

Rusya’nın Ermenistan’a desteğini geri çekmesinin nedenleri arasında, Türkiye’yle ilişkilerinin bozulmamasını istemesi de vardır. Dolayısıyla Rusya, Karabağ konusunda Azerbaycan’ın yanında yer almıştır. Bu vartada, Türkiye ve Rusya’nın mevcut pozisyonu değişmedikçe, Ermenistan’ın siyasî, ekonomik, sosyal ve askerî sorunlarının içinden çıkması mümkün görünmemektedir.

Birde gelişmelerin etkisiyle Ermenistan hükümetine ve Azerbaycan’a karşı kendisini konumlandıran Ermeni milliyetçiliğinin, ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Ermeni milliyetçiliği, Ermenistan’ın kalkınmasından ziyade Karabağ ve Azerbaycan konusunda dar bir alanda kalmıştır. Yine Pashinyan, Ermeni milliyetçiliğini hareketlendiren Karabağ Ermenileri ile bağlantılı kişilerin Erivan’da hükümet karşıtı gösterilerini sert bir dille eleştirmişti.

Diğer taraftan Azerbaycan ise Türkiye, Rusya, İsrail ve bazılarına göre Pakistan’ın da desteğini alarak ileri askerî eğitimler, teçhizat ve teknolojisiyle ordusunu donatmıştır. Böylece Bakü’nün Karabağ’da ağırlığı fazlasıyla hissedilmektedir.

Karabağ’da 2020 savaşının ardından barış ve istikrarın sağlanabilmesi, Ermenistan’ın Üçlü Deklarasyon’un gereklerini yerine getirmesine bağlıdır.

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