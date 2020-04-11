Korona sonrası AB’de yeni düzen mi?

Küresel salgın Korona ile mücadelede sağlık / tıbbî alandaki bir sorunun; siyasî, ekonomik, sosyal vd. alanlardaki etkisi de görülüyor. Ülkeler doğmakta olan işsizlik, yoksulluk ve yoksunluk gibi sosyo-ekonomik sorunlarına muhtelif çözüm arayışındalar.

Avrupa Birliği’nin (AB), üye ülkelere ve özellikle salgının en etkili olduğu İtalya’ya yardımda gecikmesi ve yapılan yardımın yetersiz kalması, AB içerisinde tartışmalara sebep olmaktadır. İtalya Koronavirüs Acil Durum Komiseri Domenico Arcuri, 5 Nisan 2020 Pazar günü RAI’ye verdiği demeçte “yardım kapsamında İtalya’ya, Fransa’nın 2 milyon maske ve Almanya’nın birkaç düzine ventilatör cihazı gönderdiği”ni ve bu yardımların yetersizliğini belirtiyor.

İtalya’da salgının getirdiği problemler, AB’ye tepkiye sebep oldu. AB’nin, İtalya’nın yanında olmadığı iddiası ile Temsilciler Meclisi üyeleri arasında tepkiler başladı. Buna Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli “odasındaki AB bayrağını kaldırarak yerine İtalya bayrağını asması”nı eklemek gerekiyor. AB karşıtı tepkiyi Cadoneghe Belediye Başkanı Marcı Schiesaro da, “belediye binasının önündeki AB bayrağını dalgalanmayacak şekilde iple bağlayarak” devam ettirdi. Zaten İngiltere’nin Brexit süreci ile AB’den ayrılmasıyla da, AB’yi zor durumda bırakacağı hesapları yapılmaktaydı.

Rusya’nın, Korona’yla mücadele etmesi için İtalya’ya askerî uçaklarla yardım göndermesi, AB’nin krizdeki bir üyesine hızlı yardım sağlayamadığına, Vladimir Putin’e de yurtiçi ve yurtdışında bir tanıtım (PR) imkânı verdiğine yorumlanıyor.

İtalya’ya 22 Mart – 26 Mart 2020 tarihleri arasında, Rus dekontaminasyon (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin insan vücudundan, eşyalardan ve çevreden uzaklaştırılması veya etkisizleştirilmesi yoluyla insanların, eşyaların ve çevrenin güvenliğinin sağlanması) birimleri, askerî sağlık personeli ve yardım malzemelerinin gelmesi, AB üyelerinin çeşitli tepkileriyle karşılandı. Hatta bazı AB ve NATO yetkilileri, “cömertlikten uzak olan yardımın, Rus gücünü savunan ve nüfuzunu arttıran jeopolitik bir hareket” şeklinde değerlendiriyorlar.

Toronto (Kanada)’da yayınlanan National Post Gazetesi’nin 26 Marttaki haberine göre, “üst düzey bir AB diplomatı, İtalyanlar genel bir yardım talebinde bulundu. Ruslar da askerî uçaklarla askerî doktor ve askerî teçhizat gönderdiler” ifadelerini kaydetti. Buna karşılık, elektrik santrallerini ithal Rus doğalgazı ile çalıştıran İtalya, uzun süredir Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle ilgili olarak, AB tarafından Moskova’ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulunmaktaydı. Roma’ya yapılan yardımın, jeopolitik çıkarların birleştiğine işaret ettiği belirtiliyor. Buna karşılık İtalyan Il Corriere della Sera gazetesi 02 Nisan Perşembe günkü haberinde “izlenecek yeni jeopolitik senaryolar yok, yardıma ihtiyacı olan bir ülke var ve bize yardım eden diğer ülkeler var. Bu bir Soğuk Savaş meselesi değil, bir gerçeklik meselesidir veya real-politiktir, buna ne derseniz deyiniz” cümlesiyle Rusya’ya yakınlaşmadıklarını vurguluyor.

Diğer taraftan Rus yardımının, AB’yi devre dışı bıraktığına ve AB’nin “ortak” politikalarındaki yetersizliğine de dikkat çekenler mevcuttur.

İtalya’ya, dezenfeksiyon ünitelerine sahip kamyonları taşıyan Rus uçaklarının en az 15 uçuş gerçekleştirdikleri vurgulanıyor. “Rusya’dan Sevgilerle” etiketi ile biyolojik ve kimyasal koruma birlikleri ve diğer sınıflardan 100 kişilik personelle Rus yardımının gerçekleştirildiği uluslar arası basında yer alıyor. Bununla birlikte Rus devlet medyasında “ilk Rus yardım uçağının, İtalya Dışişleri Bakanı’nın karşıladığı”na yer verildi.

NATO’nun Avrupalı müttefiklerinde; askerî birimlerinin de hastaları hastanelere taşıması, yatak tedarik etmesi, yurtdışında bulunan insanları ülkelerine dönmelerine yardımcı olması, âcil tıbbî malzeme aktarımı vb. faaliyetleri Rus yardımı kadar dikkat çekmedi. İtalya’nın şu anda doğrudan NATO’dan daha fazla destek aldığı ve Rus yardımının Putin için büyük bir başarı hikâyesi olduğu iddialar arasında.

Rus uluslar arası siyasî analistlerinden Alexander Baunov ise “Çin ve Küba’nın da, İtalya’ya tıbbî yardımda bulunduğunu, mevcut dünya düzeninin kendi lehine gözden geçirilmesini talep eden ülkeler için Korona salgınının fırsat olduğunu” yorumladı.

Reuters’dan Robin Emmot’un 18 Marttaki haberinde “AB ve NATO’nun, Kremlin’i, uzun zamandır bölünmelerden yararlanarak Batı’yı istikrarsızlaştırmak için yumuşak güç, gizli eylem ve bilgisayar korsanlarını kullanmakla suçluyor.” Yine Reuters’daki bir haberde yayınlanan “Rus medyasını, Korona virüsün etkisini daha da kötüleştirmek için Batı’ya karşı “önemli bir dezenformasyon kampanyası” düzenlemekle itham edildi. Moskova böyle bir planı reddederken, AB’nin Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell Fontelles AB üyesi ülkelere “bugün yapılan cömertlik siyaseti ve nüfuz mücadelesi” hakkında bilinçli olmaları çağrısını yapı.

Fontelles’in çağrısı ile, Rusya’nın bankacılık, finans ve enerji sektörlerinde, AB’nin yaptırımlarına tabi olduğu ve 27 üye ülkenin belirtilen yaptırımları 6 ayda bir yenilemeyi kabul etmelerinin gerektiği hatırlanmalıdır. Rusya’nın, AB yaptırımlarını kaldırmaya çalışarak, İtalya’nın lehine dönmesi için gayret ettiği iddialarını Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov “saçmalık” olarak tanımladı.

Rusya jeopolitik hesaplarını kabul etmese de, İtalya’da AB karşıtı tepkiler ve Rus yardımı, AB içinde tartışmalara sebep olmaktadır. Fontelles’in 23 Marttaki “Covid-19 dünyamızın yeniden şekillendirecek. Krizin ne zaman biteceğini henüz bilmiyoruz. Ama emin olunca, dünyamız çok farklı görünecek. Ne kadar farklı olacağı bugün yaptığımız seçimlere bağlıdır” şeklindeki açıklamasıyla, AB’deki tartışmayı ve salgın sonrası yeni düzen beklentisini itiraf ediyor. Böylece Korona sonrasında, AB’nde yeni bir gelecek tartışması, gelecek inşası, yeniden yapılanma ya da AB’de sistemin gündemde olması ihtimal dahilindedir.