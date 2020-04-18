Korona sonrası BM’nin geleceği

Küresel hastalık haline gelen Korona ile dünyanın bir salgınla yüzleştiğinde hazırlıklı olmadığını görüldü.

Korona’dan en çok etkilenen İtalya, İspanya, Fransa ve ABD’de, salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken vak’a ve ölüm oranlarında artış devam etti.

Salgının, dünyayı sağlık alanında etkilediği gibi; salgın sonrasında da siyasî, ekonomik, toplumsal vd. alanlarda da etkileyeceği tartışılıyor. AB ve ABD vd. küresel aktörlere yönelik, salgın sürecinde yeterli ol(a)madıkları hakkında eleştiriler mevcuttur. Bu eleştirilerin devamında ise, Korona sonrası uluslar arası düzen/sistem tartışmaları gelmektedir. Tartışmalar özellikle AB üzerinde yoğunlaşırken, BM’in sessizliği dikkat çekiyor.

Uzun bir sessizlikten sonra BM Güvenlik Konseyi (GK), Tunus ve Fransa’nın taslak karar teklifi üzerine 9 Nisan 2020’de Korona tehdidi ve pandemi konusunda toplandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada “Salgın, belirsizlik meydana getirerek dünyaya ekonomik, sosyal ve siyasî huzursuzluk yayarak uluslar arası barış ve güvenliği tehdit ediyor. Gerçekten GK’nde birlik ve beraberlik sinyali bu endişeli dönemde çok şey ifade edecektir” diyerek konunun önemine dikkat çekmişti.

GK önce 2014’te Ebola daha önce de 2000 ve 2001 yıllarında HIV/AIDS hakkında, uluslar arası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu için karar çağrısında bulunmuştu. Ancak Korona’nın kökeninden bahsedilen GK toplantısı, GK üyelerinden (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya) ABD ve Çin arasındaki görüş ayrılıklarından dolayı, önerilen taslak karar anlaşmazlıkla sonuçlandı. Toplantı sonrasında GK’dan “Korona salgınının çatışmadan etkilenen ülkelere potansiyel etkisi” ile ilgili çabalarına verilen destekten bahseden, uluslar arası basını pek de tatmin etmeyen bir açıklama geldi. Böylece GK toplantısı başarısızlıkla sonuçlandı. Bununla birlikte salgın tehdidi devam ettiği için GK’nin tekrar toplanması ihtimal dahilindedir. Ancak yeni bir GK toplantısının yapılması geciktikçe, GK üyeleri arasındaki fikir ayrılığının derinleşmesi de muhtemeldir.

GK’da karar almak, salgının etkisini azaltmada yardımcı olmayacaktır. Kararın alınması en azından üye ülkelerin uluslar arası işbirliğine sadık kalmaya, BM sistemi içinde kalmaya ve Korona büyüklüğündeki bir tehditle başa çıkmak için çok taraflılığın değerlerine öncelik vermeye teşvik edecektir.

Salgının dünyaya yayılmasıyla birlikte, virüsü önlemenin en iyi yönteminin sosyal izolasyon olmasına rağmen, hiçbir ülkenin bu çeşit bir tehditle başa çıkamayacağını hep beraber görmekteyiz. Sınırların kapatılması, hareket hürriyetinin sınırlandırıldığı karantina tedbirleri alınsa da, virüse karşı aşı ve etkili tedavi yöntemlerini bulmak için AR-GE çalışmaları devletler arasında uyumlu ve koordineli çalışmalar gerektiriyor. Bu sebeple çok taraflı uluslar arası kuruluş olan BM’in alacağı karar ve uygulamaları, salgının önlenmesi adına tecrübe ve kaynakların birleştirilmesinde önem arz ediyor.

BM’nin, hal-i hazırda çatışmaları önlemede yetersiz kaldığı, barışı ve güvenliği sağlayamadığı, ABD ve diğer devletlerin mücadele alanı olduğu, GK’nin yapısından kaynaklı anti-demokratikliği ve eşit olmadığı eleştirilerine maruz kalmaktadır. Yapılan eleştirilerde de haklılık oranı oldukça yüksektir. Yapısal bütün sorunlarıyla birlikte, GK’nin Korona hakkında ortak karar alamaması, BM için de salgın sonrası gelecek tartışmasını açması kuvvetle muhtemeldir.