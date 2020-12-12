Kuveyt: Seçimler sonrasında reform mu?

Kuveyt’te 6 Aralık 2020 Pazar günü Parlamento (Nuvvab) seçimleri yapıldı. Seçim sonuçlarından anlaşıldığı üzere, 50 Sandalyeli Kuveyt Parlamentosu’nun bir önceki aritmetiğe göre yüzde 40 yeni isimlerden meydana geliyor.

Ülkede yolsuzluk, konut, altyapı, kamu hizmetlerindeki yetersizlikler, yerli Bidoun’lara vatandaşlık verilmemesi vd. sorunlardan dolayı başlayan protestolar neticesinde 6 Kasım 2019’da Başbakan ve hükümet istifa etmişti.

Kuveyt Emiri Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah’ın 29 Eylül 2020’de 91 yaşında vefat etmesiyle, yerine Veliaht Prens Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Emirlik görevine getirildi. Kuveyt, işte böyle bir ortamda sandık başına gitti (Yeni Asya, Kuveyt Seçimleri, 08.12.2020).

Yeni Emir Nevvaf’ın göreve geldikten hemen sonra yapılan seçimlerin ekonomik, sosyal, siyasi ve sağlık alanında reformlara zemin hazırlaması beklentiler arasında.

Ekonomik reformlar gerekli. Çünkü son yıllarda düşen petrol fiyatlarını, birde Korona salgının getirdiği şartlar olumsuz etkiledi. Kuveyt ekonomisinin büyük ölçüde petrole dayandığı hatırlanırsa, bu durum ülke ekonomisi için yeni üretim tarzını veya farklı alternatiflerin düşünülmesini kaçınılmaz kılıyor. Bununla birlikte kamu ve özel sektörde yabancı işgücüne bağımlılık mevcut. Bu yapı diğer Körfez ülkelerinde de var. Kuveyt’in nüfusu 1 milyon 365 bin 171 kişi. Buna karşılık ülkede, yabancı çalışanların sayısı ise 3 milyon 99 bin 350. Bir başka deyişle ülkede, Kuveytli olmayanların oranı, Kuveytlilerden daha fazla. Yani Kuveyt için, Kuveytli olmayanlar çalışıyor. Kuveyt’in yerlilerinin kendi ülkesi için çalışmalarını sağlayacak sosyo-ekonomik reformlar da gerekli. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s, seçimlerden önce 11 Kasım 2020’de Kuveyt’in kredi notunu ilk defa düşürerek “en son durağan görünümle A1” olarak belirledi. Fitch’in kredi notu “AA” ve Standard & Poor’s da “AA-“ şeklinde açıkladı. Kredi notlarının raporunda “likit kaynakların tükenmeye yaklaştığı” alarmı veriliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), geçtiğimiz Ekim ayında, Kuveyt ekonomisinin 2020 yılı sonunda yüzde 8.1 küçüleceğini öngörmüştü. Dolayısıyla petrole bağımlı bir ekonominin sürdürülebilir olup olmadığı tartışılıyor. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine olmazsa olmaz gözüyle bakılıyor. Aksi takdirde Kuveyt’in, temel hizmetleri sübvanse etmekte zorlanacağı ihtimal dahilindedir.

Siyasi reformlar gerekli. Çünkü Kuveyt’te siyasi parti kurulması yasak. Adaylar, seçimlere kabile, mezhep ve İslami gruplar adına katılıyorlar. Seçim sistemi de “tek oy tek aday” temelinde çalışmasıyla mezhepçilik ve kabileciliğin güçlenmesine yol açıyor. Böylece demokrasi, özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adil, tarafsız, şeffaf, hür seçimlerden bahsetmek pek mümkün değil. Gerçek anlamdaki demokratik değerlerin yerleştirilerek, Anayasa’nın güçlendirilmesinin yararlı olacağı değerlendiriliyor. Yolsuzluklarla mücadele ise, siyasetin birinci gündem maddesi.

Sosyal reformlar gerekli. Çünkü yerli Bidoun’lara vatandaşlık verilmemesi, ayrımcılık şeklinde yorumlanıyor. Bidoun’ların yıllardır süren çabaları “vatansız”lık statüsünden kurtulmaya yönelik. Öte yandan nüfusu, Kuveytlilerden daha fazla kaydedilen yabancı işgücüne bağlılık da çözüm bekliyor. Her iki konuda önceki Parlamento’da tartışılmış, fakat sonuç elde edilememişti. Birde ekonomik şartlar iyileştirilmezse yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksunluk vb. sosyal krizlere de kapı aralaması muhtemeldir.

Seçimler sonrasında kurulacak Parlamento ve hükümeti, özellikle yolsuzluk, gelirlerdeki düşüş, likidite tükenmesi, yabancı işgücüne bağımlılık, petrole bağımlılığın aşılması, seçim sistemi, Korona salgınının getirdiği sorunlar vd. alanlardaki reform çalışmaları bekliyor. Reform girişimlerine, yeni Emir Nevvaf’ın da performansını belirleyecek başlıca unsur nazarıyla bakılıyor. Kuveyt, yeni Parlamento, yeni hükümet ve yeni Emir’le yeni bir döneme giriyor. Her üçünün de Kuveyt için neler yapabileceğini gözlemleyeceğiz.